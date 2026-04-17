Artur’In rejoint SOLOCAL : l’équation produit + distribution enfin résolue ?

Dix ans après sa création par Dan Serfaty et Thierry Lunati, Artur’In s’apprête à franchir un cap décisif. La startup française, spécialisée dans l’automatisation de la communication digitale des TPE et PME, a signé un accord en vue de son acquisition par Solocal. Une opération de taille modeste, financée sur la trésorerie disponible de Solocal, mais révélatrice des contraintes structurelles du SaaS sur le segment des petites entreprises en France

Un produit en phase avec son marché

Créée en 2016, Artur’In accompagne les TPE et PME dans leur présence en ligne, sans avoir à mobiliser de ressources internes dédiées.

La plateforme agrège et automatise les principaux leviers de présence digitale, que ce soit les réseaux sociaux, avis clients, Google Business Profile, les campagnes publicitaires, ou encore les newsletters, en s’appuyant sur des briques d’IA générative. L’objectif est de transformer une présence statique en communication continue.

Le modèle trouve son public, avec environ 3 000 clients et un chiffre d’affaires proche de 8 millions d’euros en 2025, Artur’In valide son positionnement, notamment sur des verticales exigeantes comme l’immobilier, le droit, l’assurance ou la comptabilité. Toutefois la société se confronte à la difficulté à pénétrer plus fortement le marché

Derrière Artur’In, un binôme structurant : Dan Serfaty, en charge de la vision et du développement, et Thierry Lunati, responsable de l’architecture technologique.

Une trajectoire financée, mais contenue

Lors de deux tours de financement, l’entreprise a levé près de 50 millions d’euros : 5,5 millions d’euros en 2018 auprès de Ventech et DN Capital, et 42 millions d’euros en 2021 auprès de PSG Equity.

Ce dernier tour visait une accélération nette : expansion géographique, diversification sectorielle, structuration commerciale. Cinq ans plus tard, la croissance est réelle mais inférieure aux standards attendus pour ce niveau de financement.

Le verrou de la distribution

Si le marché adressé est profond, il est également très fragmenté, et vendre à des milliers de petites entreprises implique une force commerciale élevée, difficile à développer pour une structure indépendante. Une contrainte que pourrait venir lever Solocal, en permettant à Artur’in d’accéder immédiatement à une base clients étendue et à un réseau de distribution structuré.

Solocal : intégrer l’IA pour maintenir sa pertinence

Pour Solocal, l’enjeu est différent, le groupe repris en main par Maurice Levy et Alain Levy (fondateur de Weborama) poursuit à bâton rompu sa transformation vers un modèle centré sur les services digitaux et l’exploitation des données. L’intégration d’Artur’In dans son offre Connect apporte une brique qui lui fait défaut avec la production automatisée de contenu grâce à l’IA, autrement dit, la capacité à animer en continu la présence digitale de ses clients, au-delà de la simple visibilité. Cette acquisition va permettre à Solocal d’internaliser une technologie déjà opérationnelle plutôt que la développer.

Une convergence devenue structurelle

Cette opération reflète aussi la réalité du marché, où les outils SaaS à destination des TPE et PME atteignent rapidement leurs limites sans capacité de distribution massive. À l’inverse, les acteurs historiques disposent des canaux, mais peinent à intégrer des briques technologiques différenciantes. La convergence des deux modèles devient vertueuse pour tous, à condition bien entendu de réussir la fusion. L’acquisition cette semaine de WeMaintain par le groupe américain OTIS est un autre exemple dans un secteur différent.