Maurice LEVY s’apprète à prendre le contrôle de SOLOCAL via YCOR / Mariage en vue pour LDLC et Rue du Commerce / IPO, mais qui va acheter à de telles valorisations?

Comme nous vous l’annoncions mi mars, SOLOCAL, anciennement PagesJaunes, a conclu un accord de principe pour un rachat par YCOR (groupe de Tech ventures fondé par Maurice LÉVY), marquant une étape clé dans sa restructuration financière.

Cet accord prévoit un apport de 43 millions d’EUR en fonds propres, dont 38 millions d’EUR par Ycor via des augmentations de capital. Il inclut également le remboursement partiel de 20 millions d’euros de la dette existante et une réduction de 85% de la dette obligataire brute de Solocal.

Ces mesures, qui doivent encore recevoir l’approbation en assemblée générale, devraient entraîner une dilution massive des actionnaires actuels, avec moins de 1% du capital leur restant. Solocal s’adresse principalement aux TPE en leur permettant d’être présentes en ligne. L’entreprise dit compter 260 000 clients.

YCOR est une société luxembourgeoise créée par Maurice LEVY, Alain LEVY, Daniel SFEZ, et Charles RIOU.

Les startups européennes trustent le Top 4 des Paris Blockchain Awards

REVEEL gagne l’édition 2024 de la compétition startups de PARIS BLOCKCHAIN WEEK où 800 projets ont concouru. Issue de Binance Labs, la jeune pousse propose des paiements transparents en stablecoins et ERC20 grâce aux produits Onchain Account et Rev Share. Fondée en 2022 et établie à New York, l’entreprise est dirigée par son cofondateur Suisse Adrien Stern. Les 3 autres finalistes : la start up française BITSTACK (épargne en bitcoin grâce de l’arrondi à l’euro supérieur des dépenses), l’entreprise suisse ZYFI (solution pour développer les paiements de gaz sur la blockchain avec son API) et le finlandais CROSSCURVE par EYWA (unifier la liquidité fragmentée en permettant des échanges blockchain de divers actifs en un clic). Les 4 startups figureront au sein de la saison 7 du show TV américain Meet the Drapers du milliardaire Tim Draper, compétition mondiale de startups.

L’émergence des Chief IA officers (CAIO) dans les entreprises

Face aux défis et opportunités de l’IA générative, de plus en plus d’entreprises créent un poste de chef d’intelligence artificielle (CAIO). Selon LinkedIn, le nombre de ces postes a presque triplé à l’échelle mondiale au cours des 5 dernières années. Les CAIO sont responsables de l’intégration de l’IA au sein des organisations, visant à améliorer l’efficacité, découvrir de nouvelles sources de revenus et minimiser les risques éthiques et de sécurité. La fonction requiert une compréhension approfondie de de l’IA, en machine learning, deep learning, data science et des analytics.

De plus, ces postes à responsabilités doivent souvent posséder des compétences en gestion du changement et dans le juridique, les profils venant fréquemment de postes de direction dans les domaines de la gestion des risques et de la conformité. Cette évolution intervient alors que la compétition pour l’expertise en IA s’intensifie, les ingénieurs même juniors dans de grandes entreprises à la pointe de la Tech pouvant solliciter des salaires à 7 chiffres aux États-Unis.

IA : Les banques leaders accélèrent le pas

Les géants bancaires américains tels que JPMORGAN CHASE et CAPITAL ONE se distinguent dans l’intégration de l’IA dans leurs opérations. JPMorgan, en particulier, avec plus de 2000 spécialistes de l’IA à son bord, mène le secteur avec 45% de toutes les publications de recherche en 2023. Ces efforts se traduisent par des innovations concrètes comme les assistants IA qui, chez Morgan Stanley, aident les conseillers financiers à offrir des conseils personnalisés, s’appuyant sur les données internes de la banque pour répondre aux requêtes complexes des clients.

Cependant, l’adoption massive de l’IA reste un défi, avec seulement quelques applications pleinement opérationnelles malgré les avantages évidents en termes d’efficacité et de précision des informations. Les dirigeants bancaires soulignent l’importance de la formation continue des employés et de l’ajustement des outils d’IA pour maximiser leur potentiel.

Numérique en UE : enjeux et actions pour une mise en œuvre

L’Union européenne est à l’aube d’une importante transformation numérique, avec l’adoption de régulations majeures visant à sécuriser et dynamiser le secteur. Parmi celles-ci, les règles sur l’IA et la protection des données personnelles sont prioritaires. Depuis 2019, ces régulations ont pour but de renforcer la concurrence équitable et de protéger les utilisateurs.

Le Conseil européen met l’accent sur l’efficacité de ces lois en les appliquant et appelle à une collaboration étroite entre la Commission et les autorités nationales pour éviter les chevauchements réglementaires. Il est présenté comme crucial de simplifier les procédures administratives pour alléger la charge sur les entreprises, en particulier les PME, et d’accorder une attention particulière à la sécurité en ligne des enfants, affirme l’institution.

Coté production, NETFLIX change d’ère.

Et passe à celle d’une certaine austérité, c’en est fini des rémunérations élevées et de la liberté créative, l’arrivée de Dan Lin en tant que nouveau chef du département cinéma de Netflix le 1er avril est un curseur qui pourrait marquer l’histoire de l’entreprise.

Ainsi outre le licenciement d’une bonne partie de son équipe manageriale dont un vice-président et deux directeurs, Dan LIN annonce la fin des superproductions à l’instar de Maestro avec Bradley Cooper, dont le budget était d’environ 80 millions de dollars, pour se concentrer sur des productions plus en phase avec les attentes de ses 260 millions d’abonnés dans le monde, sans pour autant baisser la qualité de ces dernières.

Dan Lin vient de restructurer son organisation par genre plutôt que par budget et en réduisant les effectifs, avec le licenciement d’environ 15 membres, Cette démarche marque un tournant : Netflix diversifie désormais ses productions pour mieux correspondre aux attentes variées de ses 260 millions d’abonnés, tout en mettant fin aux contrats faramineux préalablement offerts aux talents. Ces changements témoignent d’une nouvelle stratégie où la modération budgétaire et une approche plus équilibrée prévalent, reflétant une transformation significative dans la gestion des investissements et des contenus de la plateforme.

Un changement que de nombreux réalisateurs avaient déjà anticipés, ainsi Martin Scorcese est passé chez APPLE TV, quand d’autres se tournent vers les studios de productions.

La Californie souffre de la techcession

La Californie est confrontée à une stagnationion significative du nombres d’emploi en 2023 marquée par ce que l’on appélera la « tech-cession », période pendant laquelle des entreprises telles qu’Amazon, Google, et Meta ont mis en place des plans de licenciements très importants. Alors que sont juste publiées les révisions des données de l’emploi par le Bureau of Labor Statistics, ces dernières révèlent une réduction spectaculaire du nombre d’emplois tech en Californie, avec une correction à la baisse de 247 000 emplois entre 2022 et 2023.

L’analyse des migrations inter-États montre que de nombreux talents quittent la Californie pour d’autres États comme le Texas, Washington et la Floride. Cette migration est en partie due à des défis économiques et sociaux locaux, notamment le coût élevé du logement et des politiques publiques qui n’ont pas su s’adapter.

