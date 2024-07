Maurice Lévy à la tête de SOLOCAL / Fuite de données chez OPEN AI / ElevenLabs redonne de la voix à Judy Garland et Burt Reynolds

+ BREAKING NEWS Avec Brevo, Boostez vos ventes avec l’email marketing.

Maurice Lévy prendra la tête de Solocal (ex-PagesJaunes)

L’ex-patron de Publicis, Maurice Lévy, deviendra cet été le nouveau PDG du groupe de services internet Solocal (ex-PagesJaunes), en cours de rachat par sa holding familiale Ycor et qu’il entend redresser en misant sur l’intelligence artificielle, a-t-il déclaré à l’AFP.

« Je prendrai le poste de PDG, je vais m’impliquer personnellement durant le temps nécessaire pour mettre l’entreprise à la fois sous tension et en route », a indiqué M. Lévy.

Solocal, qui vend aux petites entreprises des services leur permettant d’être présentes sur le web, a été frappé de plein fouet par la crise du Covid-19 et se débat depuis des années sous le poids de sa dette.

La société en difficulté a signé en avril un accord de principe avec ses principaux actionnaires et créanciers en vue d’une prise de contrôle par Ycor.

Cet accord, « étape majeure de la restructuration financière » de Solocal, prévoit notamment « un apport de 43 millions d’euros exclusivement en fonds propres, dont un montant maximum de 38 millions d’euros de la part d’Ycor via des augmentations de capital », avait détaillé un communiqué.

Au terme de cette opération, qui devrait être finalisée fin juillet, Ycor détiendra entre 60 et 73% de Solocal.

Elle doit notamment permettre de réduire considérablement l’endettement du groupe, dont la dette nette s’élevait à 197 millions d’euros au 31 décembre 2023, selon un communiqué de l’entreprise.

Avec un bilan assaini, l’injection d’argent frais et le lancement de nouvelles offres commerciales, Maurice Lévy compte renouer avec la croissance et vise entre 420 et 500 millions d’euros de chiffre d’affaires à l’horizon 2027.

« Nous allons faire beaucoup d’investissements dans le domaine de l’intelligence artificielle » (IA), a-t-il ajouté.

Au total, M. Lévy prévoit d’investir 130 millions d’euros sur quatre ans dans le domaine de l’IA et de la tech.

Cela permettra de valoriser la base de données de l’entreprise, qui revendique 253.000 clients, et de proposer de nouveaux services comme la génération de contenus créatifs, de messages ciblés ou l’élaboration de campagnes grâce à l’intelligence artificielle à destination des TPE et PME.

Netflix et les Gafam concentrent plus de la moitié du trafic internet français, selon l’Arcep

Le géant américain du streaming vidéo Netflix a été à l’origine de plus de 15% du trafic internet français en 2023, a révélé l’Autorité de régulation des télécoms (Arcep) jeudi, notant que plus de la moitié du trafic provient de cinq géants du numérique.

Dans son rapport 2023 sur l’état de l’internet en France, l’Arcep indique que 53% du trafic « provient de Netflix, Akamai, Facebook, Google et Amazon », poussé par la consommation de films et séries en streaming, la télévision en rattrapage et les réseaux sociaux.

Si Netflix reste l’acteur avec la part la plus élevée (15,3%), celle-ci recule par rapport à fin 2022, où elle avoisinait les 20%.

L’opérateur de serveurs Akamai, utilisé par de nombreux sites web et des plateformes comme Disney+, représente désormais 12,3% du total, en hausse de 3% par rapport à l’an dernier, une augmentation « assez forte » qui s’explique « par la croissance de la demande de contenus vidéo », selon l’Arcep.

Google (9,8%), Amazon (8,5% en y incluant sa plateforme de vidéo en direct Twitch) et Meta (6,8%) complètent ce top 5, tous les trois en légère baisse sur un an.

Le rapport note également la montée en puissance de l’intelligence artificielle générative, « nouvelle porte d’entrée de l’internet ».

Il indique que les internautes se tournent davantage vers ces modèles, comme ChatGPT de l’américain d’OpenAI, pour accéder à du contenu, soulevant des questions sur le principe d’un internet neutre et « la liberté de choix des citoyens vis-à-vis des algorithmes d’IA. »

Selon l’Arcep, la hausse du trafic global d’internet en France a ralenti, atteignant 46,5 térabits par seconde fin 2023, à 7,6% sur un an contre 21,5% l’année précédente.

Le gendarme des télécoms explique cette décélération par « une croissance faible de la proportion d’abonnés » aux services de flux en continu et « les efforts entrepris par certains acteurs en termes de compression et d’optimisation du trafic ».

Pour réduire la consommation de données, Netflix, par exemple, s’est équipé d’infrastructures de distribution réparties dans le pays pour rapprocher les contenus des usagers.

« Nous continuons d’innover dans la compression vidéo: les débits ont été divisés par deux en cinq ans, pour la même qualité », a indiqué un porte-parole de Netflix à l’AFP.

« Nous adaptons les flux aux usages: sur mobile, le débit moyen est 8 fois plus faible que sur TV », affirme également l’entreprise.

Les acteurs du streaming s’opposent juridiquement à la nouvelle taxe canadienne

Netflix, Disney et différentes entreprises américaines de streaming demandent à un tribunal canadien de bloquer l’imposition d’une taxe de 5 % sur leurs ventes pour aider à financer les informations locales et d’autres contenus. Cette demande vise à contester la nouvelle mesure réglementaire proposée par le Canada.

L’UE prévoit de lancer un avertissement final à X pour son échec à lutter contre les contenus dangereux en vertu du règlement sur les services numériques (DSA). X risque des amendes représentant 6 % de son chiffre d’affaires mondial.

ElevenLabs utilisera des voix générées par IA d’acteurs décédés, comme Judy Garland et Burt Reynolds, dans son application Reader, après avoir conclu des accords avec les ayants droit de ces acteurs.

PerfectStay a annoncé un partenariat stratégique avec HBX Group, un acteur majeur de l’écosystème B2B dans le secteur TravelTech, pour transformer les forfaits de voyage B2B2C à l’échelle mondiale. Depuis 2023, les deux entreprises collaborent pour offrir des solutions de packaging pour les compagnies aériennes, les hôtels et les banques dans la région EMEA. Elles accélèrent maintenant le déploiement mondial des expériences de voyage HBX Group & PerfectStay à une sélection plus large de clients et améliorent les programmes de fidélisation et les plateformes de consommation. Parmi les marques collaborant actuellement avec HBX Group et PerfectStay, on compte Air France, Emirates, Transavia et American Express. Kenya Airways est la dernière addition à leur portefeuille de clients.

Amazon prévoit d’arrêter Astro for Business, son robot de sécurité pour les PME annoncé en novembre 2023, à partir du 25 septembre. La société souhaite se concentrer sur la version domestique.

Toufik LERARI réunit ses activités au sein de DUSENS GROUP

À l’occasion de son 35ème anniversaire, le stagiaire de Tequila Rapido devenu son CEO, créé Dusens Group, pour réunir les 240 collaborateurs de ses cinq sociétés sous une seule marque : Tequila Rapido, Allégorie, Fifty 4 Media, Tada Research et Dusens Advisory. Cette consolidation marque une nouvelle phase de croissance, centrée sur l’engagement des parties prenantes, l’agilité entrepreneuriale et l’innovation.

Avec des clients comme ENGIE, Renault Group, Nexans, Vinci, Bouygues et BNP Paribas, Dusens Group vise à décloisonner les communications corporate, commerciale et interne pour une plus grande cohérence stratégique. Depuis sa fondation en 1989, l’agence a été pionnière en communication digitale, s’ouvrant à l’international en 2009 avec Allégorie en Algérie et en 2023 avec Dusens Advisory aux Émirats Arabes Unis.

Dusens Group, fort de 35 années d’expérience multisectorielle et de collaborations internationales, veut continuer à s’affirmer comme un acteur majeur du conseil en communication.

Pour en parler nous recevons Toufik LERARI, CEO de DUSENS GROUP dans notre podcast FRENCHWEB BUSINESS.

+ LA MINUTE CYBER

Au début de l’année 2023, un pirate a violé les systèmes de messagerie interne d’OpenAI et a accédé à des détails sur leurs produits. OpenAI en a informé son personnel, mais n’a pas divulgué cette information au public ni au FBI.

AWS s’associe au gouvernement australien pour construire un système de cloud destiné à gérer des informations top secrètes. Le gouvernement prévoit d’investir environ 1,3 milliard de dollars sur 10 ans dans ce projet.

TWILIO annonce que des « acteurs malveillants » ont identifié les numéros de téléphone des utilisateurs de son application Authy pour l’authentification à deux facteurs (2FA). La semaine dernière, ShinyHunters a revendiqué le vol de 33 millions de numéros de téléphone de Twilio.

CLOUDFARE lance un outil destiné à bloquer les bots qui aspirent les sites web pour des données d’entraînement en IA. Cet outil est disponible gratuitement pour tous les clients de Cloudflare.

PROTON, la fondation suisse connue pour ses solutions de sécurité, lancé Proton Docs, un traitement de texte collaboratif chiffré, intégré à Proton Drive. Cet outil, très attendu, propose des fonctionnalités avancées d’édition, de partage et de collaboration, tout en garantissant la sécurité des données grâce au chiffrement de bout en bout. Proton Docs permet l’édition et le partage de documents avec des options comme les commentaires et la gestion des curseurs de présence en temps réel.

+ NUMBERS

Recherche sur Google : Peu de clics pour les résultats

Une nouvelle étude conjointe de DATOS et SPARKTORO révèle qu’en 2024, sur 1 000 recherches Google en Europe, seulement 374 clics dirigent vers le web ouvert. Aux États-Unis, ce chiffre est de 360 clics. Près de 60 % des recherches se terminent sans clic, un phénomène observé aussi bien en Europe qu’aux États-Unis. L’Union Européenne semble mieux limiter les pratiques de Google d’autopréférence grâce à ses régulations, ce qui réduit légèrement les clics vers les services de Google. Les publicités payantes sur Google représentent moins de 1 % des clics totaux, un chiffre influencé par l’usage des bloqueurs de publicités.

Retrouvez plus d'informations sur ces entreprises dans la DATAROOM de FRENCHWEB.FR

Cashbee, la plateforme d'épargne mobile, a levé 7,5 millions d'euros, avec l'entrée au capital de la MIF (Mutuelle d'Ivry – La Fraternelle) et la participation des actionnaires historiques, dont 115K, le fonds d'investissement de La Banque Postale. Cashbee, qui gère plus de 400 millions d'euros d'encours, vise à enrichir sa gamme de produits d'épargne, améliorer l'expérience utilisateur et promouvoir l'éducation financière grâce à ce nouvel investissement. Apiday, une startup fondée en 2021, a bouclé une levée de fonds de série A de 10 millions d'euros pour renforcer sa position en europée dans le domaine du reporting ESG pour les fonds de private equity et les PME. Forte d'une plateforme qui intègre des modèles de données avancés et une expertise ESG, Apiday aide plus de 100 clients français et internationaux à créer des rapports de durabilité conformes aux réglementations CSRD et SFDR. En 2023, Apiday a connu une croissance de revenus de 8 fois et opère désormais dans 23 pays. + LEVEES DE FONDS A L'ETRANGER Odaseva, une plateforme de données d'entreprise pour Salesforce, a sécurisé une levée de fonds de série C de 54 millions de dollars. Ce tour de table a été mené par Silver Lake Waterman et a vu la participation de soutiens de longue date tels que F-Prime, Eight Roads et Serena Capital, ainsi que de nouveaux investisseurs, Eurazeo et Crescent Cove. + ACQUISITIONS Channable a acquis WakeupData, leader danois de la gestion de flux, renforçant ainsi sa présence sur les marchés nordiques. La solution intelligente, évolutive et facile à utiliser de Channable pour la gestion des flux de données et l'automatisation du paiement par clic (PPC) vise à permettre aux détaillants en ligne, aux marques et aux agences de vendre, commercialiser et promouvoir leurs produits à l'échelle mondiale. + FRENCHWEB MARKET OpenText prévoit de licencier 1 200 employés et de créer 800 postes, ce qui se traduira par une réduction nette d'environ 1,7 % de ses effectifs. L'entreprise s'attend à réduire ses dépenses annuelles d'environ 150 millions de dollars canadiens pour l'exercice 2025. Ericsson prévoit une nouvelle dépréciation de 1,1 milliard de dollars au deuxième trimestre pour son acquisition en 2022 de la société de communications cloud Vonage, après une charge de dépréciation de 2,9 milliards de dollars en 2023. Selon SemiAnalysis, Nvidia prévoit de vendre pour 12 milliards de dollars de puces H20 en Chine en 2024, soit plus d'un million d'unités. Huawei prévoit de vendre environ 550 000 unités de ses puces Ascend 910B en 2024. Samsung estime que le bénéfice d'exploitation du deuxième trimestre a augmenté de 1 452 % en glissement annuel pour atteindre 7,54 milliards de dollars, et que les revenus ont augmenté de 23 % en glissement annuel pour atteindre environ 53,7 milliards de dollars, en raison de la hausse continue des prix des puces. + MOUVEMENTS

NATHALIE BAJEUX, déjà CEO d’Havas Market, devient Chief Digital Officer chez Havas Media Network. Elle supervisera les expertises digitales et la stratégie de convergence des métiers programmatiques, social media, search et retail media. Bajeux a rejoint Havas en 2007 et a dirigé diverses entités avant de lancer Havas Market en 2020.

BERTRAND BARET a été recruté comme partner et directeur général délégué de Onepoint, acteur international du conseil et de la Tech. Diplômé de l’École polytechnique et fort de plus de 30 ans d’expérience, il a travaillé chez Andersen Consulting, A.T. Kearney, Roland Berger, Bain & Company, et dirigé EY Consulting en France et en Europe de l’Ouest.

CHRISTOPHE DE VUSSER est nommé worldwide managing partner et CEO de Bain & Company, devenant le premier Européen à occuper ce poste. Âgé de 52 ans, il a rejoint l’entreprise en 2000 et a également travaillé chez Procter & Gamble. Il succède à Manny Maceda, qui était en poste depuis 2018.

ANNAIK JUHUETTE-JOUENNE est nommée directrice générale du pôle de compétitivité Capenergies. Ingénieur de formation, elle a débuté dans le secteur bancaire à New York avant de rejoindre EDF-GDF en 1995, où elle a exercé divers postes de management pendant près de 25 ans. Directrice déléguée à la Direction Commerce Méditerranée depuis 5 ans, elle prend la tête de Capenergies, qui compte 520 adhérents et soutient des projets innovants pour accélérer la transition énergétique.

CAMILLE LEBRE devient Social Creative Lead de Brainsonic. Débutant comme Social Media Manager pour gérer le budget Microsoft, il a ensuite orchestré des campagnes pour Pétrole Hahn et Motorola. Son succès l’a conduit à devenir Social Media Strategist, collaborant avec Jean-François Goize sur des projets pour Lenovo et TUI, avant d’être promu à son nouveau poste.

ANTOINE-BENJAMIN LEQUERTIER est nommé co-CEO de Welcome to the Jungle, aux côtés de Jérémy Clédat. Il a rejoint l’entreprise en 2021 en tant que chief marketing officer. Il a occupé des postes chez Google, Apple, et Facebook.

NELLY LESAGE est promue rédactrice en chef de Numerama. Elle a rejoint ce média en 2017 comme rédactrice spécialisée en nouvelles technologies et a évolué vers des postes de cheffe d’édition et rédactrice en chef adjointe. Avant Numerama, Lesage a travaillé pour Actu Toulouse et Melty, et est membre de l’Association des journalistes scientifiques de la presse d’information.

VICTOIRE RIVATON rejoint FlexAI en tant que directrice des affaires publiques et de la communication. Après avoir dirigé la communication chez Malt de septembre 2020 à janvier 2024, elle intègre FlexAI, une start-up française spécialisée dans les infrastructures d’IA, qui a récemment levé 28,5 millions d’EUR auprès d’investisseurs européens.