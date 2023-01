Connaissez vous le fonds d’investissement Andreessen Horowitz?

Andreessen Horowitz est un fonds d’investissement en capital-risque basé à Menlo Park, en Californie. Il a été fondé en 2009 par Marc Andreessen et Ben Horowitz, deux entrepreneurs renommés de la Silicon Valley.

Avant de fonder Andreessen Horowitz, Marc Andreessen était un développeur de logiciels et l’un des co-fondateurs du navigateur web Netscape, tandis que Ben Horowitz était un entrepreneur et un dirigeant d’entreprise chez Loudcloud, qui a été plus tard renommé en HP Enterprise Services.

Depuis sa fondation, Andreessen Horowitz est devenu l’un des fonds de capital-risque les plus respectés de la Silicon Valley, avec une longue liste de réalisations et d’investissements dans des entreprises de haute technologie telles que Airbnb, Slack, Instacart et GitHub. Le fonds se concentre sur les investissements dans les entreprises du secteur des technologies, de la santé et de la consommation, et est connu pour son approche axée sur les produits et les fondateurs pour aider les entreprises à se développer.

Andreessen Horowitz a également développé une approche innovante de la communication, en utilisant des blogs, des podcasts et d’autres canaux pour partager ses points de vue sur les tendances du secteur et les opportunités d’investissement avec les entrepreneurs et les investisseurs.