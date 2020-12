Ava lève 4 millions d’euros afin de développer sa technologie pour les personnes sourdes

La startup Ava, spécialisée dans les technologies à destinations des personnes sourdes et malentendantes, lève 4 millions d’euros auprès des fonds américains Khosla Ventures et Initialized Capital. Cette opération porte l’investissement total dans la startup californienne à 6 millions d’euros. Ava annonce par ailleurs le lancement de deux nouvelles fonctionnalités: Ava Sous-Titres et Ava Scribe.

Lancé en 2014 à San Francisco par le Français Thibault Duchemin et le Taïwanais Skinner Cheng, Ava développe une gamme de technologies permettant aux personnes sourdes et malentendantes de bénéficier de sous-titres à la demande, lorsqu’elles ont des conversations virtuelles par exemple, sur Windows, Mac et Web (Google Chrome, Safari). La solution, basée sur des algorithmes vocaux, identifie les voix des différents intervenants et affiche rapidement (entre 1 et 3 secondes) la transcription écrite de leurs paroles aux utilisateurs.

Pour démocratiser sa solution, notamment auprès des salariés, Ava s’est associé à de grands groupes à l’instar d’Airbus, Bouygues ou EDF. De même, la startup est partenaire de l’université parisienne Assas pour accompagner les étudiants dans leur quotidien. « Un énorme changement de paradigme s’est produit, vers une autonomie totale », commente son PDG Thibault Duchemin. « Les millions de personnes sourdes et malentendantes ne peuvent tout simplement plus attendre que la société réponde à leurs besoins d’accessibilité. »

Ava : les données clés

Fondateurs: Thibault Duchemin et Skinner Cheng

Création: 2014

Siège social: San Francisco, Californie

Activité: technologies sous-titres

Financement : 4 millions d’euros auprès des fonds américains Khosla Ventures et Initialized Capital.