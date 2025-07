Cashfeed lève 1,3 million d’euros pour automatiser la facturation avant l’obligation de l’e-invoicing en Belgique

La startup gantoise Cashfeed anticipe la vague réglementaire concernant la facturation électronique obligatoire en Belgique en 2026, avec une solution automatisée qui entend réconcilier gain de temps, conformité, et intégration fluide dans les workflows existants.

La solution développée par Cashfeed repose sur une intelligence artificielle capable d’orchestrer l’intégralité du cycle de facturation, avec la collecte automatique des factures (via emails, PEPPOL, portails web), le déclenchement du paiement en un clic après validation (via Slack ou Teams), la détection et relance automatique des factures impayées.

Pour les comptables, Cashfeed va encore plus loin, la solution scanne les documents entrants, les associe bientôt aux bons comptes comptables ou codes TVA, et s’intègre directement avec des logiciels comme Exact Online.

Fondée en mars 2024, Cashfeed a déjà convaincu plus de 350 entreprises et a traiter plusieurs dizaines de millier de factures en quelques mois. La startup annonce également un partenariat stratégique avec Baker Tilly, cabinet d’audit et de conseil.

Cette levée de 1,3 million d’euros a été menée par le fonds Pitchdrive, avec le soutien de StarApps et de l’agence flamande VLAIO.