Avec 2 milliards de dollars, Donald Trump transforme le quantique en industrie stratégique nationale

Les annonces américaines interviennent à quelques heures d’un moment hautement symbolique pour la stratégie technologique française. Ce vendredi, Emmanuel Macron doit réunir au Très Grand Centre de calcul du CEA à Bruyères-le-Châtel une large partie de l’appareil industriel, scientifique et politique européen autour du quantique, des semi-conducteurs et des infrastructures de calcul.

Le timing donne immédiatement une autre dimension à l’initiative américaine, car pendant que Paris prépare la prolongation du premier plan quantique français lancé en 2021, Washington vient déjà de franchir une étape supplémentaire, celle de l’industrialisation assumée du secteur.

Le département du Commerce américain a annoncé l’attribution de 2 milliards de dollars à neuf entreprises quantiques, avec un dispositif inédit mêlant subventions publiques et prises de participation directes de l’État fédéral. Les États-Unis ne veulent pas uniquement soutenir la recherche et veulent verrouiller les futures infrastructures critiques du calcul quantique.

Cette décision marque une accélération spectaculaire de la doctrine industrielle américaine. Après les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle et les infrastructures cloud, Washington adresse désormais le quantique comme un enjeu de souveraineté nationale comparable au nucléaire ou au spatial.

L’approche européenne n’a pas à rougir des montants investis outre atlantique, mais diffère en méthode. En France, le premier plan quantique de 1,8 milliard d’euros avait surtout permis de structurer un écosystème scientifique et entrepreneurial encore fragmenté : laboratoires, startups deeptech, programmes de recherche et premières collaborations industrielles. L’objectif du rendez-vous organisé ce vendredi à Bruyères-le-Châtel semble désormais beaucoup plus large : connecter le quantique à la bataille des semi-conducteurs et à la question de la puissance de calcul européenne.

La présence annoncée d’acteurs comme ASML, STMicroelectronics, du CEA, du CNRS, de INRIA, du Fraunhofer Society ou encore de IMEC montre d’ailleurs que Paris veut désormais traiter ces sujets comme un continuum industriel. Le véritable sujet n’est plus seulement scientifique et devient manufacturier, énergétique et géopolitique.

Le grand bénéficiaire du plan américain est IBM, qui recevra à lui seul un milliard de dollars afin de construire ce qu’il présente comme la première usine américaine dédiée aux puces quantiques spécialisées. Cette annonce résume à elle seule le changement d’époque, le quantique quitte progressivement le laboratoire pour entrer dans la logique des infrastructures industrielles stratégiques.

Comme pour l’intelligence artificielle, la bataille se déplace rapidement vers les couches physiques : processeurs spécialisés, contrôle cryogénique, matériaux avancés, packaging, interconnexions et capacités de fabrication souveraines.

Washington avance désormais avec une logique de puissance complète. L’administration Trump ne finance pas seulement des startups mais construit un portefeuille national de technologies critiques. L’État fédéral devient actionnaire, sécurise les chaînes industrielles et répartit ses paris entre plusieurs architectures technologiques, supraconducteurs, photonique, silicium ou recuit quantique.

Cette diversification révèle aussi une réalité encore largement ouverte, car personne ne sait aujourd’hui quelle technologie dominera réellement le marché du calcul quantique à grande échelle, et les États-Unis préfèrent donc investir massivement sur plusieurs scénarios simultanément.

Le raisonnement est identique à celui observé dans l’intelligence artificielle : il vaut mieux contrôler les infrastructures avant que le marché ne se consolide plutôt que tenter de rattraper un oligopole déjà installé. L’administration américaine assume désormais explicitement cette logique.

Pour la France et l’Europe, la séquence politique de ce vendredi prend dès lors une autre signification. Il ne s’agit plus uniquement de défendre une excellence académique ou quelques champions deeptech prometteurs. La question devient industrielle : l’Europe veut-elle simplement participer à la prochaine révolution informatique ou contrôler une partie de ses infrastructures critiques ?

Réponse ce vendredi avec les annonces attendues d’Emmanuel Macron, qui devront montrer si la France entend simplement soutenir son écosystème quantique ou réellement changer d’échelle pour tenter de faire émerger ses propres équivalents de NVIDIA, TSMC ou ASML dans l’ère du calcul quantique.