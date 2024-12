BLABLACAR renforce son offre multimodale avec une participation majoritaire dans OBILET

BlaBlaCar annonce l’acquisition d’une participation majoritaire dans Obilet, leader de la billetterie de bus en Turquie et l’un des trois plus grands agrégateurs mondiaux de transport interurbain. Cette opération stratégique s’inscrit dans l’ambition de BlaBlaCar de devenir la plateforme mondiale de référence pour la mobilité terrestre partagée et multimodale.

Fondée en 2012, Obilet a digitalisé le marché turc des bus en agrégeant l’offre de plus de 500 opérateurs. En 2024, la plateforme a distribué 45 millions de billets dans 50 pays, couvrant également les trains et ferries. Cette acquisition permet à BlaBlaCar d’accélérer son développement international en consolidant un modèle déjà éprouvé en Europe et au Brésil, où la combinaison du covoiturage et des trajets en bus longue distance répond aux besoins croissants de mobilité abordable et bas-carbone.

Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription. Votre inscription est confirmée. La newsletter hebdo Recevez chaque lundi l'actualité de notre écosystème Veuillez renseigner votre adresse email pour vous inscrire Veuillez renseigner votre adresse email pour vous inscrire. Ex. : abc@xyz.com J'accepte de recevoir vos e-mails et confirme avoir pris connaissance de votre politique de confidentialité et mentions légales. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment en cliquant sur le lien présent dans nos emails. S'INSCRIRE

Une stratégie multimodale cohérente

Depuis l’acquisition de Ouibus en 2018, devenu BlaBlaBus, BlaBlaCar a progressivement élargi son offre pour intégrer différentes solutions de transport. En Espagne, la plateforme propose désormais des billets de train grâce à des partenariats avec Renfe et Iryo. À cela s’ajoutent des initiatives de micro-mobilité comme le partenariat avec Voi Technology pour les trottinettes électriques en libre-service, et des acquisitions comme celle de Klaxit pour le covoiturage quotidien domicile-travail.

Cette stratégie multimodale permet à BlaBlaCar de couvrir un spectre complet de mobilité :

Covoiturage pour les trajets longue distance,

pour les trajets longue distance, Bus pour des lignes régulières interurbaines,

pour des lignes régulières interurbaines, Trains pour compléter l’offre multimodale dans des marchés stratégiques,

pour compléter l’offre multimodale dans des marchés stratégiques, Solutions urbaines avec la micro-mobilité.

« Obilet a su transformer le marché turc en apportant une technologie et une infrastructure solides. Cette acquisition s’inscrit dans notre ambition de créer une plateforme intégrée, alliant covoiturage, bus, trains et plus encore, pour rendre la mobilité accessible et durable à l’échelle mondiale. » — Nicolas Brusson, co-fondateur et CEO de BlaBlaCar.

Continuité et ambitions internationales

Obilet continuera d’opérer de manière autonome avec ses cofondateurs, Ali Yılmaz et Yiğit Gürocak, maintenus à leurs postes de Co-CEOs. Cette alliance permettra à Obilet de s’appuyer sur l’expertise et la portée internationale de BlaBlaCar pour accélérer son expansion en dehors de la Turquie.

« BlaBlaCar partage notre vision de la mobilité du futur. Ce partenariat nous donne les moyens d’étendre notre présence internationale tout en continuant à servir nos partenaires et utilisateurs existants. » — Yiğit Gürocak, CEO d’Obilet.

Une acquisition dans le cadre d’un plan de build-up

L’opération s’inscrit dans un plan de build-up stratégique pour BlaBlaCar, financé grâce à un tour de table de 100 millions d’euros réalisé en avril 2024. Ce financement, soutenu par des banques et investisseurs institutionnels, vise à accélérer la croissance internationale de BlaBlaCar et à consolider son positionnement sur des marchés à forte demande de mobilité partagée.