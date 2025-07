KERYS Software lève 6,2 millions d’euros pour réinventer l’InfraTech

L’infrastructure informatique revient au cœur des préoccupations stratégiques des entreprises. Performances, sécurité, sobriété énergétique, après des années reléguées à l’arrière-plan, les couches basses du numérique deviennent un levier de transformation. La startup française KERYS Software s’inscrit pleinement dans ce mouvement en repensant la virtualisation à la racine. Elle vient de lever 6,2 millions d’euros pour déployer à grande échelle sa technologie de mutualisation sécurisée des environnements numériques.

KERYS Software s’attaque au gaspillage structurel des ressources IT, véritable angle mort du numérique. Dans de nombreuses organisations, chaque collaborateur dispose de plusieurs équipements physiques (ordinateur personnel, poste distant, accès cloud), dont l’utilisation réelle est parfois très faible. Même constat côté serveurs, dont la charge de travail est souvent fragmentée et mal exploitée. Résultat, l’entreprise doit supporter une multiplication des coûts d’infrastructure, une complexité de gestion accrue, et une empreinte carbone numérique difficile à réduire.

Face à ce diagnostic, la startup propose une solution radicale. Grâce à un micro-noyau propriétaire hautement sécurisé, KERYS permet de faire cohabiter plusieurs environnements cloisonnés (Linux, Windows, containers…) sur un seul appareil physique, avec des performances proches du natif. L’utilisateur peut passer d’un environnement à un autre en un clic, sans avoir besoin de postes ou serveurs dédiés. Cette mutualisation permet de réduire la consommation énergétique, le temps d’inactivité matériel, et d’optimiser l’allocation des ressources GPU/CPU.

La promesse est une réduction immédiate du coût total de possession, amélioration de la posture de cybersécurité, et baisse significative de l’empreinte carbone. Selon les estimations internes, une entreprise de 500 salariés pourrait éviter plus de 200 tonnes d’émissions de CO₂ par an en adoptant la solution de KERYS Software.

Daphni, Seedcamp, Backtrace et Kima Ventures ont participé au tour de table pre-seed, rejoints par plusieurs business angels du numérique. Pour Shabir Vasram, Partner chez Daphni, “KERYS Software est la combinaison rare d’une équipe extraordinaire et d’un time-to-market parfait avec la réorganisation de l’architecture des composants, la mise en place de nouvelles réglementations (NIS2 notamment) et des acteurs historiques en perte de vitesse”.

L’entreprise bénéficie déjà de solides ancrages, avec le label Deeptech de Bpifrance, la startup fait partie du SPRING 50 de Paris-Saclay et du Radar Wavestone 2025 en cybersécurité. Elle collabore également avec le CEA LIST pour atteindre un niveau de certification EAL5+ sur sa technologie, visant à s’imposer dans les environnements critiques à haute exigence de confiance.

KERYS SOFTWARE est une startup française fondée en 2024 à Palaiseau par THOMAS BRETHOMÉ, SÉBASTIEN DOMERGUE, SYLVAIN CASSIER, rejoints en 2025 par THOMAS GIRARD, qui en est désormais le CEO.