Space Cargo Unlimited lève 12,5 millions d’euros pour construire une microstation orbitale européenne

Alors que la fin de la Station spatiale internationale se profile à l’horizon 2030, les solutions de remplacement se dessinent sans elle. Tandis que les États-Unis accélèrent via Axiom Space, Voyager ou Blue Origin, et que la Chine structure sa propre station orbitale, une startup française trace une troisième voie, modulaire, réutilisable, autonome, et conçue pour des usages industriels et scientifiques. Cette entreprise, c’est Space Cargo Unlimited, créée par NICOLAS GAUME (CEO), DAVID ZIEGLER

Basée en France, elle développe BentoBox, un système orbital compact et automatisé, capable de rentrer sur Terre et dédié à l’exploitation de la microgravité. Son objectif est de rendre accessible la recherche, la production pharmaceutique ou encore l’expérimentation biologique en orbite, sans passer par les infrastructures hors de portée que sont les grandes stations spatiales. Le modèle est d’offrir un accès fréquent, maîtrisé et souverain à des laboratoires spatiaux décentralisés.

Depuis 2015, Space Cargo Unlimited a déjà réalisé deux missions longues sur l’ISS et une campagne suborbitale, notamment autour de projets agricoles et viticoles. Cette première phase expérimentale a mis en évidence la complexité et la dépendance aux infrastructures actuelles, peu adaptées aux besoins commerciaux émergents. Face à ces limites, la startup s’est engagée, il y a quatre ans, dans le développement de son propre système orbital.

Le projet entre aujourd’hui dans une nouvelle phase avec le soutien du European Innovation Council (EIC), qui a sélectionné l’entreprise pour un financement mixte (grant + equity) de 12,5 millions d’euros. Une reconnaissance institutionnelle, qui s’ajoute au soutien d’investisseurs comme Eurazeo et Expansion. Ce financement permettra d’accélérer la mise en service opérationnelle du système BentoBox, dont les sous-systèmes (énergie, gestion thermique, traitement de données) sont conçus pour garantir une autonomie complète en orbite.

L’ambition est de faire émerger un nouveau standard européen d’accès à la microgravité, au moment où les plateformes se raréfient et où les enjeux de souveraineté se cristallisent. La vision portée par Space Cargo Unlimited s’inscrit d’ailleurs dans la stratégie affichée par la Commission européenne, qui plaide pour des capacités orbitales indépendantes face à la concentration géopolitique de l’accès à l’espace.

L’entreprise revendique déjà un pipeline de 82 projets clients engagés, preuve d’un intérêt croissant pour des missions rapides, autonomes et maîtrisées. Dans un contexte où l’infrastructure devient un levier économique et stratégique, cette initiative fait figure d’avant-garde.