Cosma lève 2,5 millions d’euros pour industrialiser sa cartographie sous-marine autonome

La startup niçoise Cosma, spécialisée dans la cartographie des fonds marins par drones autonomes et intelligence artificielle, vient de boucler une levée de fonds de 2,5 millions d’euros. Son objectif est d’accélérer l’industrialisation de sa flotte de drones, renforcer sa plateforme d’analyse basée sur l’IA et structurer son déploiement commercial à l’échelle européenne. Cette opération marque une étape stratégique pour cette jeune entreprise, née en 2022, qui ambitionne de s’imposer comme acteur de référence du suivi environnemental marin automatisé.

Issue du projet Deess, Cosma développe une technologie de rupture reposant sur l’utilisation d’essaims de drones sous-marins autonomes capables de cartographier plusieurs kilomètres carrés de fonds marins en haute résolution. Ces données, transmises en continu vers une plateforme cloud propriétaire, permettent de modéliser les écosystèmes benthiques et de détecter espèces protégées, habitats sensibles et pressions anthropiques. L’approche, fondée sur une collecte normalisée et reproductible, vise à offrir aux acteurs scientifiques, industriels et institutionnels une lecture fiable et évolutive des dynamiques sous-marines.

Lauréate du prix innovation de l’Ifremer en 2022, Cosma est hébergée dans les laboratoires de robotique de l’institut océanographique à La-Seyne-sur-Mer. L’entreprise pilote plusieurs projets de recherche appliquée en collaboration avec le CNRS et des institutions académiques, notamment sur le positionnement absolu en milieu subaquatique et les protocoles d’évaluation de la biodiversité.

Le tour de table a été co-dirigé par les fonds Wind et Ternel (anciennement MAIF Avenir), avec la participation de 50 Partners Impact, de l’Ifremer, et de la Caisse d’Épargne Côte d’Azur. Les fonds levés permettront de finaliser la production d’une première série de drones, de renforcer les capacités de traitement de la plateforme IA, et de soutenir les opérations commerciales auprès des marchés publics et privés européens. Une dizaine de drones sont actuellement en cours d’assemblage.

Cosma est dirigée par Frédéric Mittaine, fondateur et président, ingénieur diplômé de Télécom Paris et des Ponts, avec plus de quinze ans d’expérience dans l’acquisition et l’analyse de données géophysiques et acoustiques au sein d’acteurs comme ASN, Fugro ou CGG. Il est entouré de Yannick Penneçot, directeur des opérations, ingénieur en robotique et géophysique marine, Quentin Chenevier, directeur des données et expert en intelligence artificielle, et Laura Huguenin, responsable scientifique, docteure en biologie marine spécialisée en écologie benthique.

La société, qui emploie actuellement dix personnes, a réalisé un chiffre d’affaires de 150 000 euros en 2024. Elle amorce sa phase de commercialisation avec une première base de clients en France et à l’étranger. À l’issue de cette levée, les fondateurs conservent 65 % du capital et l’Ifremer détient une participation de 10 %.