No-code, IA, écosystèmes, les trois piliers d’un nouvel ERP industriel, BONX lève 7,5 millions d’euros

Une nouvelle génération d’ERP bouscule les standards, avec parmi eux, BONX, startup toulousaine fondée en 2022, en est l’un des porte-drapeaux. Sa promesse est de transformer la gestion des opérations industrielles des PME en combinant trois leviers technologiques que les géants du legacy (SAP, Oracle, Microsoft Dynamics) ont longtemps peiné à embrasser pleinement, ces leviers s’appellent intelligence artificielle, no-code et intégration écosystémique.

L’intelligence artificielle comme moteur opérationnel

L’IA mise en oeuvre par BONX ne se limite pas à quelques modules d’aide à la décision ou à un chatbot d’interface, elle structure le produit, des algorithmes de planification jusqu’au pilotage en temps réel des flux industriels. L’enjeu est d’offrir aux PME manufacturières des gains mesurables. Selon les premiers retours, Recyc-Matelas a ainsi vu son chiffre d’affaires progresser de 20 %, tandis que Maillecotech a amélioré son efficience opérationnelle de 10 %. Des performances qui n’ont rien d’anecdotique dans un univers où chaque point de marge compte.

Une interface no-code pensée pour les équipes de terrain

L’autre innovation majeure de BONX repose sur une interface no-code, conçue pour les opérateurs, chefs d’atelier ou responsables qualité, sans besoin de compétences techniques. En standardisant les déploiements en cinq semaines, BONX brise un tabou dans le monde de l’ERP, où les projets s’étalent souvent sur plusieurs trimestres, voire davantage.

Cette rapidité d’exécution constitue un argument différenciant, en particulier pour les PME qui ne disposent ni des ressources IT internes, ni de la capacité financière pour supporter un projet de transformation long et incertain.

L’écosystème, plutôt que la substitution

Dernier pilier de la plateforme, son intégration fluide avec les outils existants. Comptabilité, CRM, logiciels RH… BONX ne cherche pas à remplacer la pile logicielle des industriels, mais à la renforcer. Il s’insère comme colonne vertébrale opérationnelle, en évitant aux entreprises de devoir reconstruire leur infrastructure numérique. Une stratégie d’interface qui favorise l’adhésion des utilisateurs et la compatibilité avec les workflows déjà établis.

Comme le souligne Rémi Beges, CTO de BONX, « Bonx redéfinit le paysage des ERP en combinant une vitesse de déploiement exceptionnelle avec des capacités d’IA véritablement efficaces, générant d’énormes gains d’efficacité dans un secteur encore largement dominé par des logiciels obsolètes. »

Une ambition européenne soutenue par 7,5 millions d’euros

BONX vient de lever 7,5 millions d’euros auprès du fonds technologique mondial 9900 Capital, avec la participation de Kima Ventures, Purple, OSS Ventures (leur startup studio d’origine) et Dynamo Ventures. Ce tour de table vise à tripler les effectifs (de 15 à 50 salariés), ouvrir trois nouveaux marchés européens en plus de la France, de l’Espagne et de l’Italie, et préparer une entrée sur le marché américain d’ici 18 mois.

La société, cofondée par ALEXANDRE BARROUX (CEO) et RÉMI BEGES (CTO), revendique aujourd’hui une trentaine de clients industriels. Elle vise 60 clients d’ici fin 2025 et 150 à l’horizon 2026. Un premier tour de 1,2 million de dollars avait été réalisé en pré-amorçage en 2022. BONX affirme son ambition de devenir le leader européen des ERP intelligents pour les PME industrielles.