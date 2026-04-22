Chez UBER, l’IA fait exploser les budgets / Chez META, les salariés entraînent les machines / OpenAI muscle son jeu en Europe avec un Français à sa tête

Chez Uber, l’IA dépasse déjà les budgets

Selon The Information, le CTO de Uber Technologies, Praveen Neppalli Naga, indique que l’usage intensif des outils de génération de code a déjà consommé l’intégralité du budget IA prévu pour 2026, quelques mois seulement après le début de l’exercice. L’adoption rapide de solutions comme Claude Code, développée par Anthropic, a fortement accéléré cette dérive.

Au-delà de l’anecdote budgétaire, l’épisode s’inscrit en réalité dans une logique déjà explicitée par le CTO lui-même. Dans une interview récente, Praveen Neppalli Naga décrit une organisation où l’IA est déployée à tous les niveaux : accélération du développement logiciel, automatisation du service client via des agents, et intégration directe dans les produits côté chauffeurs et utilisateurs.

Ce positionnement explique en partie la dérive observée. En internalisant une culture d’usage massif (« AI-first » dans les produits, copilotes pour les développeurs, automatisation des opérations), Uber transforme mécaniquement l’IA en ressource consommée en continu, et non en investissement ponctuel. La facture devient alors proportionnelle à l’intensité d’usage.

Dans un environnement où « fixer les bugs » et itérer en continu sont des impératifs opérationnels, les outils de génération de code deviennent indispensables. Cette dépendance fonctionnelle réduit de facto la capacité à arbitrer l’usage en fonction des coûts.

On retrouve ici un effet rebond structurel : plus l’IA améliore la productivité des équipes, plus elle augmente le volume de production logicielle… et donc la consommation de ressources. Le gain local devient une inflation globale. Dans une organisation à grande échelle comme celle d’Uber, ce phénomène est d’autant plus difficile à contenir qu’il est diffus et décentralisé.

Enfin, chez Uber, l’optimisation économique passe après l’avantage compétitif. Le dépassement du budget IA apparaît alors moins comme une dérive que comme le symptôme d’un choix stratégique assumé, où la maîtrise des coûts est temporairement reléguée derrière l’accélération technologique.

Reste une question structurante : à mesure que l’IA devient un coût variable critique, Uber pourra-t-il maintenir ce modèle d’usage intensif sans repenser en profondeur sa stack, voire sans internaliser une partie de ces capacités, pour en reprendre le contrôle économique ?

Un exemple inspirant par son ambition et sa vitesse d’exécution, mais qui rappelle que l’industrialisation de l’IA passe désormais par une discipline économique aussi rigoureuse que son déploiement technique.

Meta transforme les interactions de ses employés en données d’entraînement pour ses IA

Selon Reuters, Meta Platforms prévoit de collecter les mouvements de souris, clics et frappes clavier de ses employés sur certains outils internes afin d’entraîner ses modèles d’intelligence artificielle. L’objectif est de produire des agents capables de reproduire des comportements réels d’utilisateurs (navigation, enchaînement d’actions, prise de décision dans des interfaces).

Après avoir largement exploité les données publiques du web, les acteurs de l’IA entrent dans une phase où la donnée devient comportementale. Ce ne sont plus seulement des contenus qui alimentent les modèles, mais des séquences d’actions, autrement dit une capture fine du « comment faire ». On passe ainsi de l’IA générative à une IA d’exécution.

Meta affirme que ces données ne seront pas utilisées à des fins d’évaluation individuelle, sans préciser si elles pourraient, à terme, alimenter le développement d’agents capables d’automatiser une partie des tâches aujourd’hui réalisées par ses salariés.

Dans le même temps, selon Reuters, Meta Platforms prévoit une première vague de 8 000 suppressions de postes à partir du 20 mai, soit près de 10 % de ses effectifs, dans le cadre d’une réorganisation centrée sur l’intelligence artificielle.

D’Airbnb à OpenAI : Emmanuel Marill prend la tête de la région EMEA

OpenAI nomme Emmanuel Marill directeur général pour la zone EMEA, un poste nouvellement créé et basé à Paris. L’ancien dirigeant d’Airbnb, où il pilotait les opérations européennes, sera chargé d’accélérer l’adoption de ChatGPT dans la région, qui compte déjà plus de 120 millions d’utilisateurs mensuels.

Passé par LVMH, Roland Berger, Groupon et Meta Platforms, Emmanuel Marill apporte une expérience des marchés régulés et des environnements concurrentiels complexes. Il devra notamment composer avec le cadre européen, entre Digital Services Act et AI Act, tout en renforçant la présence d’OpenAI face à des concurrents comme Anthropic.