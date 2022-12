Chief of Impact, quel est son rôle dans l’entreprise?

Un chief of impact (directeur de l’impact) est un responsable de haut niveau qui est chargé de mesurer et d’optimiser l’impact social et environnemental d’une entreprise ou d’une organisation. Le chief of impact est responsable de la mise en place d’une stratégie d’impact durable et de la mise en œuvre de programmes pour atteindre les objectifs de l’entreprise en matière de développement durable. Le chief of impact est généralement chargé de surveiller les performances de l’entreprise en matière d’impact social et environnemental, de travailler en collaboration avec les différents départements de l’entreprise pour mettre en œuvre la stratégie d’impact, et de communiquer avec les parties prenantes sur les progrès de l’entreprise en matière de développement durable.

Quelle est la formation d’un Chief of Impact?

Il n’y a pas de formation spécifique requise pour devenir un chief of impact (directeur de l’impact). Les chief of impact ont généralement une formation en gestion d’entreprise, en développement durable ou en relations publiques, avec une expérience significative dans l’un de ces domaines. De nombreux chief of impact ont également suivi des programmes de formation pour améliorer leurs compétences en matière de gestion de projets, de communication et de leadership. Les chief of impact doivent également avoir de solides compétences en analyse de données et en stratégie pour réussir dans ce rôle.

Les qualités principales d’un chief of impact (directeur de l’impact) peuvent inclure :

Solides compétences en analyse de données et en stratégie pour évaluer et optimiser l’impact social et environnemental de l’entreprise.

Excellentes compétences en communication et en relations interpersonnelles pour travailler avec les différents départements et les parties prenantes externes.

Aptitude à prendre des décisions rapidement et à gérer les situations de crise.

Capacité à travailler en étroite collaboration avec la direction pour mettre en œuvre la stratégie d’impact durable de l’entreprise.

Solides compétences en leadership pour diriger et motiver l’équipe de direction.

Capacité à travailler de manière indépendante et à prendre des initiatives pour résoudre les problèmes.

Quel est le salaire d’un Chief of Impact?

Il est difficile de donner un salaire annuel précis pour un chief of impact (directeur de l’impact) en France, car il dépend de plusieurs facteurs tels que la taille de l’entreprise, la région géographique et l’expérience professionnelle du candidat. Selon certaines estimations, le salaire annuel moyen d’un chief of impact en France peut varier entre 60 000 et 90 000 euros par an.