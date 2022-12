Project Management Officer (PMO), quel est son rôle dans l’entreprise?

Un Project Management Officer (PMO) pour rôle de fournir une direction et un support pour la gestion des projets au sein d’une entreprise. Le PMO peut avoir différentes fonctions selon les besoins de l’entreprise, mais en général, il s’occupe de choses telles que l’élaboration de politiques et de procédures de gestion de projet, la fourniture de formations en gestion de projet, la surveillance des progrès des projets, la résolution des problèmes et la communication des résultats aux parties prenantes. Le PMO a pour objectif d’améliorer l’efficacité et l’efficience de la gestion des projets dans l’entreprise.