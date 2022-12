Chief Revenue Officer (CRO), quel est son rôle dans l’entreprise?

Le chief revenue officer (CRO) est un responsable de haut niveau qui est chargé de la stratégie de génération de revenus de l’entreprise. Le CRO est responsable de la mise en place d’une stratégie globale pour atteindre les objectifs commerciaux de l’entreprise, en collaboration avec les équipes de vente, de marketing et de développement des produits. Le CRO est généralement responsable de la mise en œuvre de programmes de revenue enablement pour améliorer les performances commerciales, ainsi que de la création de relations avec les clients et les partenaires pour générer des revenus supplémentaires. Le CRO est un poste clé dans l’entreprise et joue un rôle crucial dans la réussite des objectifs commerciaux.

Quelle est la formation d’un CRO?

Il n’y a pas de formation spécifique requise pour devenir un chief revenue officer (CRO). Les CRO ont généralement une formation en gestion d’entreprise, en marketing ou en vente, avec une expérience significative dans l’un de ces domaines. De nombreux CRO ont également suivi des programmes de formation pour améliorer leurs compétences en matière de stratégie de génération de revenus et de gestion des équipes de vente. Les CRO doivent également avoir de solides compétences en communication, en leadership et en négociation pour réussir dans ce rôle.