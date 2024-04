Comment Brevo répond aux besoins du retail et du commerce en ligne ?

Avec déjà un tiers de ses clients évoluant dans le secteur de l’e-commerce, Brevo entend intensifier sa présence sur ce le marché mondial dont la valeur devrait atteindre les 8 trillions de dollars d’ici 2027 (selon Statista).

Brevo lance Brevo Commerce Suite. Avec cette offre dédiée au e-commerce et au retail, les marchands peuvent désormais fidéliser et engager facilement leurs clients avec des communications personnalisées et multicanales et avoir une vue à 360 de leur data client.

Le marché du e-commerce ne cesse de croître et s’est largement mondialisé, et pose aujourd’hui des défis complexes aux acteurs du secteur. Les consommateurs, confrontés à une multitude d’options, accordent une importance croissante à l’expérience client, devenue un élément déterminant dans le processus d’achat. Pour les commerçants opérant à la fois en ligne et en magasin physique, la gestion des données en ligne et hors ligne constitue un défi supplémentaire.

Armand Thiberge, CEO et fondateur de Brevo, souligne : “Les marchands d’aujourd’hui sont confrontés à une concurrence féroce lorsqu’il s’agit d’attirer et de fidéliser leurs clients. Les consommateurs attendent un contenu hyper personnalisé, des réponses immédiates à leurs questions et des expériences d’achat fluides. Le fait de ne pas répondre à l’un de ces critères pourrait les amener à acheter ailleurs la prochaine fois”

Avec sa solution, Brevo propose aux marchands d’analyser les habitudes d’achat de leurs clients sur tous les canaux afin de leur proposer des recommandations personnalisées – Ils peuvent également améliorer l’expérience client en adaptant leurs communications à chaque client, que ce soit par e-mail, SMS, chat ou sur les réseaux sociaux.

Comment et pour quels bénéfices ?

Brevo Commerce Suite propose une solution clé en main pour les marchands en leur permettant d’augmenter la valeur de leurs clients, d’optimiser leur expérience et leur engagement :

+ Augmenter les gains générés par les clients (valeur vie client).

En touchant une plus large audience et en l’incitant à l’achat grâce à des campagnes multicanaux (e-mail, WhatsApp, SMS, Web Push, etc.)

En utilisant l’automatisation pour augmenter la récupération des paniers abandonnés, faire des recommandations de produits, et bien plus encore.

En personnalisant le contenu et en suggérant les bons produits grâce à l’exploitation de la data,

En unifiant les données clients en ligne et hors ligne, pour obtenir une vue complète de l’historique des clients,

En tirant parti d’informations consolidées sur les clients et les produits.

+ Optimiser l’expérience et l’engagement client.

En permettant aux clients d’interagir sur leurs canaux préférés, du chat en passant par le téléphone ou les réseaux sociaux,

En humanisant l’expérience d’achat en ligne en initiant des conversations par chat en direct avec les visiteurs en ligne, en les aidant à trouver ce dont ils ont besoin et à passer plus rapidement à l’achat,

En fournissant un service instantané 24h/24 et 7j/7 grâce à des réponses automatisées et des scénarios prédéfinis dans un chatbot, même lorsque les agents sont hors ligne.

💡 Pour en savoir plus, retrouvez notre interview de Mickael Arias, Chief Revenue Officer de BREVO :

Brevo offre la solution de gestion de la relation client (CRM) la plus intuitive pour la croissance durable de toutes les entreprises et organisations à but non lucratif. Avec Brevo, les entreprises bénéficient d’une vue unifiée du parcours client avec une plateforme de marketing et de vente, des campagnes de marketing par e-mail, SMS, WhatsApp, Chat; et bien plus encore. Aujourd’hui, plus de 500 000 entreprises – dont Ebay, H&M, Sodexo, Louis Vuitton, Carrefour et Michelin – font confiance à la fiabilité de la solution Brevo pour approfondir leurs relations avec leurs clients. Brevo a atteint le statut convoité de Centaure avec 100 millions de dollars de chiffre d’affaires en janvier 2023 et compte plus de 800 employés dans le monde. Ses opérations mondiales sont basées à Paris.