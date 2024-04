BELIEVE veut croire en une croissance rentable pour 2024 / FLEX AI sort de l’ombre / Comment un fonds de capital-risque gagne-t-il de l’argent ?

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

BELIEVE veut croire en une croissance rentable pour 2024 et revoit son organisation.

En 2024, le Groupe Believe vise une marge d’EBITDA ajusté de 15% à long terme. Si le premier trimestre a montré une croissance organique inférieure à celle du dernier trimestre 2023, en raison d’une diminution des activités de musique live et de branding, les ventes numériques sont pour leur part, restées stables.

Believe prévoit une amélioration de ses performances dans le streaming par abonnement, grâce à l’augmentation du nombre d’abonnés et des hausses de prix par ses partenaires numériques. Une reprise progressive est aussi attendue dans le streaming financé par la publicité.

Cela étant le chiffre d’affaires de 230,3 millions d’euros est en hausse de +15,9 % à taux courant

Le groupe va intensifier ses allocations financières entre les avances aux artistes et les labels, et les acquisitions, tirant parti de son attractivité et de la consolidation de l’industrie pour explorer de nouvelles opportunités commerciales. Believe confirme ses perspectives à moyen terme annoncées lors de son introduction en bourse, visant un taux de croissance annuel composé (TCAM) entre 22 % et 25 % et une marge d’EBITDA ajusté de 5 % à 7 % d’ici 2025, avec une marge d’EBITDA ajusté des segments avant prise en compte des coûts de la Plateforme Centrale de 15 % à 16 %.

Believe met en place une nouvelle structure organisationnelle pour renforcer sa stratégie et son exécution. Le rôle central va être confié au Directeur Musique, chargé de la stratégie musicale mondiale et de l’expansion de l’offre Artist Services dans 14 pays. Romain Vivien est nommé Directeur mondial de la musique pour l’Europe, Sylvain Delange pour l’Asie-Pacifique, et Viktoria Siniavskaia pour l’Europe du Sud et de l’Est, ainsi que le Moyen Orient & Afrique.

Google reporte encore la suppression des cookies tiers

GOOGLE a annoncé un nouveau report de la suppression des cookies tiers, initialement prévue pour le second semestre de 2024. Cette décision fait suite aux « défis continus » et à la nécessité d’intégrer les retours de l’industrie sur son Privacy Sandbox, notamment de l’Autorité de la concurrence du Royaume-Uni (CMA). Google espère désormais débuter la dépréciation des cookies au début de 2025, après avoir obtenu l’accord de la CMA et du Bureau du commissaire à l’information (ICO). Entretemps, les marketeurs doivent continuer à préparer l’ère post-cookie, en développant leurs données first party et en explorant de nouvelles stratégies de ciblage et de mesure.

L’UE renforce la régulation du travail via les plateformes

Le Parlement européen a adopté une directive régulant le travail des plateformes numériques, après 2 ans de négociations intenses, par un vote de 554 pour et 56 contre. Cette directive vise à clarifier le statut contractuel des gig workers avec des plateformes comme Uber et Deliveroo, garantissant que leur statut reflète leur réelle relation de travail. De plus, elle introduit des normes strictes sur la gestion algorithmique, incluant une interdiction de traiter certaines données et l’obligation de supervision humaine pour les décisions critiques. Un point clé de la directive est la création d’une présomption légale d’emploi, facilitant la reclassification des travailleurs indépendants des plateformes en employés à plein temps, avec des droits sociaux étendus, si un lien de subordination est établi. Les États membres ont maintenant 2 ans pour intégrer ces règles dans leur législation nationale, impactant potentiellement 43 millions de travailleurs d’ici 2025.

Bientôt des vêtements producteurs d’énergie

Des chercheurs de l’Université d’État de Caroline du Nord développent des supercondensateurs en forme de fil, destinés à être tissés dans les vêtements, permettant de les transformer en sources d’énergie personnelles. Ces fils, qui peuvent mesurer de 15 à 24 pouces, pourraient alimenter la technologie portable que nous utilisons. Cette innovation a attiré l’attention et le financement de l’Armée américaine, envisageant des applications militaires initiales. Toutefois, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour évaluer la fiabilité, la durabilité et la lavabilité de ces textiles énergétiques.

KLARNA signe un accord stratégique avec Uber pour gérer les paiements des services Uber et Uber Eats, ajoutant son option « Pay Now » aux États-Unis, en Allemagne et en Suède. SNOWFLAKE annonce Arctic, un modèle de langage à grande échelle (LLM) optimisé pour des tâches d’entreprise telles que la génération de SQL, la programmation et le suivi d’instructions. Ce modèle est disponible sous licence Apache 2.0.



Nouvelle législation européenne pour renforcer la cybersécurité de l'industrie spatiale La Commission européenne prépare une LOI SPATIALE européenne, prévue pour l'été 2024, centrée sur la sécurité, la durabilité et la résilience des infrastructures spatiales. Guillaume de la Brosse, chef de l'unité Innovation et NewSpace, a souligné lors de l'événement Cybersecurity for the Space Industry (CYSAT) à Paris (Station F) l'importance d'un cadre réglementaire unifié pour la cybersécurité dans l'espace. La loi vise à intégrer la cybersécurité dès la conception, renforcer la sécurité dans la chaîne d'approvisionnement de l'industrie spatiale et exiger des entreprises qu'elles évaluent et atténuent les risques de cyberincidents. En matière de durabilité, l'ambition de la loi reste modeste, faute de méthodologie pour mesurer l'impact environnemental des activités spatiales. La pépite française BforeAI sécurise 15 millions de dollars pour sa croissance BFOREAI, entreprise montpelliéraine spécialisée dans la sécurité prédictive, a réussi une levée de fonds de série A de 15 millions de dollars. L'opération a été dirigée par SYN Ventures, avec un renouvellement d'engagement de la part des premiers investisseurs tels que Karma VC, Karista et Addendum Capital, ainsi qu'une nouvelle participation du Partnership Fund for New York. Fondée fin 2020 à Lunel, dans l'Hérault, par Luigi Lenguito avec ses associés argentins Luciano Allegro et Sebastian Cesario, BforeAI exploite une technologie innovante protégée par quatre brevets. La startup cible principalment les grandes entreprises, les banques et les marques très exposées aux risques de cyberattaques, comme Philips, Volksbank, Primark et Dunkin Donuts. Avec ce financement, BforeAI prévoit d'étendre ses activités, en particulier aux États-Unis, et de renforcer son équipe R&D pour anticiper davantage les menaces cybernétiques. L'entreprise compte aujourd'hui 54 employés de 24 nationalités et envisage de dépasser les 100 salariés d'ici la fin de l'année. TENACY : doublement des effectifs prévu en 2024 TENACY, spécialiste lyonnais de la cybersécurité et de la conformité via sa plateforme SaaS, prévoit de doubler son nombre d'employés en 2024 pour soutenir sa croissance en France et en Europe. Actuellement, l'entreprise compte 50 salariés et sert plus de 150 clients, dont des noms prestigieux comme Leroy Merlin et Michelin, avec une base d'utilisateurs de 3 000 personnes. Après avoir levé 9 millions d'EUR lors de deux financements récents, Tenacy envisage d'échelonner ses recrutements tout au long de l'année pour atteindre ses objectifs ambitieux.

L'adoption de l'IA générative Selon une nouvelle étude de BCG intitulée « Consumers know more about AI than business leaders think », plus de 80 % des Français sont familiers avec l'IA générative, bien que seulement 18 % l'utilisent actuellement, contre 25 % à l'échelle internationale. L'étude révèle une acceptation plus forte de l'IA générative dans le milieu professionnel avec 70 % des employés mondiaux enthousiastes, chiffre qui tombe à 58 % en France. Cependant, seulement 43 % des consommateurs globaux et 29 % des Français sont optimistes quant à son usage personnel. La France se distingue comme le pays le plus sceptique, avec 31 % des employés et 50 % des consommateurs exprimant des inquiétudes, principalement liées à la sécurité des données et à l'impact sur l'emploi. Ce rapport souligne l'importance pour les entreprises d'adapter leur approche de l'IA générative en tenant compte de ces perceptions variées.

La startup française FLEX AI sort de l’ombre à l’occasion d’un tour d’amorcage de 28,5 millions d’euros. FLEX AI propose un service cloud à la demande pour l’entraînement IA.

Créé par deux ingénieurs, l’américain Brijesh Tripathi, CEO de FLEX AI , précédemment ingénieur concepteur principal chez Nvidia, avant d’occuper divers postes d’ingénierie et d’architecture chez Apple, Tesla (sous la direction directe d’Elon Musk), Zoox et plus récemment, VP chez Intel dans leur division AI et supercalculateurs, et le franco tunisien Dali Kilani, CTO de FLEX AI I, qui possède également un CV impressionnant, ayant occupé divers postes techniques chez Nvidia et Zynga ou plus récemment Lifen dont il était le CTO. Dali KILANI est diplomé de Polytechnique et Stanford.

Basée à Paris, FLEX AI lance officiellement ses activités ce mercredi avec un financement de 28,5 millions d’euros lors d’un tour d’amorçage mené par Alpha Intelligence Capital (AIC), Elaia Partners et Heartcore Capital, avec la participation de Frst Capital, Motier Ventures, Partech et Karim Beguir, PDG d’InstaDeep.

LEVEES DE FONDS A L’ETRANGER

COGNITION, une startup qui propose un assistant de codage alimenté par l’intelligence artificielle, lève 175 millions de dollars notamment auprès de Founders Fund, pour une valorisation de 2 milliards de dollars.

NOOKS, une startup spécialisée dans les outils d’intelligence artificielle qui analysent les appels de vente et récapitulent les interactions avec les clients, annonce un tour de table de 22 millions de dollars en série A.

ACQUISITION

Nvidia renforce sa gestion d’IA avec l’acquisition de Run:ai pour 700 millions de dollars

NVIDIA a annoncé l’acquisition de RUN:AI, une entreprise basée à Tel-Aviv spécialisée dans la gestion et l’optimisation de l’infrastructure matérielle IA, pour 700 millions de dollars. Cette intégration permettra à Nvidia de renforcer les capacités de sa plateforme DGX Cloud AI, offrant aux clients une meilleure gestion des charges de travail IA, notamment dans l’IA générative. Run:ai, qui avait auparavant levé 118 millions de dollars en capital-risque, continuera d’opérer sous son modèle commercial actuel tout en bénéficiant des investissements de Nvidia dans son développement produit.

Démarrage 2024 en trompe l’oeil pour META?

META a annoncé pour le premier trimestre une hausse de 27% de son chiffre d’affaires annuel, atteignant 36,46 milliards de dollars. Le bénéfice net a augmenté de 117% par rapport à l’année précédente, s’élevant à 12,37 milliards de dollars. Le nombre quotidien d’utilisateurs actifs sur l’ensemble de ses plateformes a également augmenté, enregistrant une hausse de 7% pour atteindre 3,24 milliards en mars 2024.

Cela étant si la division Reality Labs de Meta a vu ses revenus augmenter de 30% pour atteindre 440 millions de dollars, elle a enregistré une perte opérationnelle de 3,85 milliards de dollars. Depuis fin 2020, Reality Labs a accumulé des pertes dépassant 45 milliards de dollars.

L’heure des vaches maigres chez IBM

IBM annonce une très faible hausse de 1% de son chiffre d’affaires au premier trimestre, atteignant 14,46 milliards de dollars. Le revenu de la division logicielle a augmenté de 5,5% sur un an pour s’établir à 5,9 milliards de dollars. Le bénéfice net a toutefois progressé, passant de 927 millions de dollars l’année précédente à 1,6 milliard de dollars. Ce qui n’aura pas empéché l’action IBM a chuté de plus de 5% à la cloture des marchés.

APPLE se lancerait dans les processeurs IA sur mesure

APPLE développerait son propre processeur pour serveurs IA, prévoyant une production de masse pour la seconde moitié de 2025, en utilisant la technologie 3nm de TSMC. Ce projet reflète la stratégie d’intégration verticale d’Apple, permettant une optimisation entre le matériel et les besoins logiciels de l’entreprise. Ces processeurs pourraient améliorer les performances des centres de données d’Apple et des outils IA basés sur le cloud.

Perplexity, le moteur de recherche d’entreprise qui monte

PERPLEXITY a lancé hier son 1er produit pour entreprises, Perplexity Enterprise Pro. Cette plateforme d’IA, désignée comme un « moteur de réponse », utilise l’IA pour fournir des réponses documentées provenant de diverses sources comme des articles, des graphiques ou des vidéos. Perplexity, qui gère actuellement 169 millions de requêtes par mois, a également levé 62,7 millions de dollars supplémentaires, portant sa valorisation à plus de 1 milliard de dollars. Les prix de ce service débutent à 40 dollars par mois par utilisateur. Des entreprises telles que Databricks et Zoom l’ont déjà adopté.

Tesla annonce de nouveaux modèles abordables et un « Cybercab »

TESLA a révélé à ses investisseurs préparer le lancement de modèles électriques plus abordables et un nouveau véhicule, le « Cybercab », prévus pour avant mi 2025. Malgré une baisse de 9% des livraisons et des revenus par rapport à l’année précédente, ces annonces ont boosté l’action de l’entreprise de plus de 9%. Ces véhicules seront fabriqués selon des méthodes traditionnelles combinées à de nouvelles techniques, visant une production accélérée malgré des temps incertains. Cette stratégie intervient alors que Tesla doit également gérer les conséquences de suppressions d’emplois et d’autres défis opérationnels.

Rapport de Stanford sur l’IA : Une année de progrès et de défis

Selon le dernier rapport de l’Université de STANFORD, les investissements en IA générale ont connu une croissance spectaculaire, atteignant 25,2 milliards de dollars en 2023, soit près de neuf fois plus que l’année précédente. Ce rapport de 500 pages souligne également l’augmentation des coûts de formation de ces systèmes, estimant à 78 millions de dollars pour le GPT-4 d’OpenAI et à plus de 191 millions pour le Gemini Ultra de Google. Par ailleurs, l’IA ne surpasse pas encore l’humain dans des domaines comme les mathématiques avancées ou le raisonnement visuel commun. Enfin, une tendance vers l’open source se dessine, 65,7% des modèles de fondation lancés l’année dernière étant en libre accès.

La startup de gestion des données cloud, RUBRIK, a fixé le prix de son introduction en bourse à 32 dollars l’action, au-dessus de la fourchette attendue de 28 à 31 dollars, valorisant l’entreprise à 5,6 milliards de dollars. La startup a réussi à lever 752 millions de dollars.

Le Général BASTIAN DUFILHOL devient conseiller défense & sécurité de la start up cyber ANOZR WAY, afin de contribuer au développement des partenariats avec les services régaliens de l’État, armées et intérieur en particulier, et les entreprises de la base industrielle et technologique de défense. Saint-Cyrien, breveté de l’École de Guerre, il est ingénieur, diplômé de l’ESSEC et docteur en sciences politiques. L’objectif pour la start up : poursuivre sa croissance déjà multipliée par 6 en 2023 et répondre également aux besoins croissants des services de l’État comme des entreprises.

GAELLE LE FALHER, précédemment Analytics Senior Director chez CSA Data Consulting depuis 2017, est nommée directrice générale adjointe. Elle pilotera l’innovation et la diversification de l’offre, intégrant des solutions IA et RSE, et apportera une expertise technique et marketing, particulièrement dans le secteur retail.

GUILLAUME TARDY, précédemment directeur du digital chez Bey Médias, est désormais à la tête de la direction de la transformation numérique du groupe. Il supervisera quatre services : l’IT, le marketing et la diffusion, l’innovation, et la data. Cette réorganisation vise à renforcer la collaboration entre les 30 membres des équipes support et à améliorer l’efficacité opérationnelle.

GILLES TRANTOUL, diplômé de l’École Polytechnique et de Telecom Paris, rejoint la start up Matawan, spécialisée dans la mobilité, après avoir été vice-président marketing chez Amadeus. Ayant débuté sa carrière au Boston Consulting Group, il apportera son expertise à Matawan pour développer la stratégie de croissance externe et de partenariats.

Tech ou toc ? Metavers, IA, Chat GPT, NFT : les nouvelles technologies au banc d’essai (par Fabrice Zerah) aux Éditions de l’Archipel

Comment le numérique d’aujourd’hui dessine notre futur ? Avec cet essai, Fabrice Zerah (dirigeant de Ubi Solutions) livre une analyse documentée et critique des technologies émergentes, soulignant à la fois leurs promesses et leurs éventuels écueils. Cet ouvrage explore une variété de sujets brûlants tels que l’IA, le métavers, les cryptomonnaies, et les NFT, tout en questionnant le rôle des GAFAM dans l’évolution Tech actuelle.

Zerah évalue chaque technologie, révélant celles susceptibles de modifier profondément notre quotidien, de l’optimisation des soins médicaux à la protection de l’environnement, et celles qui pourraient n’être que des tendances passagères sans réel impact durable. Son expertise et son approche avec recul aident les lecteurs à distinguer les véritables innovations des simples effets de mode.

L’auteur met en lumière les implications de ces transformations pour les entrepreneurs, insistant sur l’importance de rester à l’avant-garde pour ne pas se laisser distancer dans un marché mondial de plus en plus compétitif. L’urgence d’une réflexion approfondie sur ces technologies est soulignée, Zerah plaidant pour une intégration réfléchie de ces outils afin de repenser notre organisation sociale et économique pour l’avenir.

Il ne s’agit pas seulement d’un guide pour les curieux des outils numériques, mais d’un opus marqué par la prise de distance pour naviguer dans le paysage Tech en constante évolution, au rendez-vous des défis qu’ils présentent pour le monde des affaires avec une vision usages.

