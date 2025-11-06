Comment réussir sa migration Microsoft 365 et Google Workspace ?

La migration cloud, un enjeux capital

Les migrations entre Microsoft 365 et Google Workspace sont devenues des projets structurants (M&A, rationalisation multi‑suites, carve‑out, plans de continuité). Dans des environnements où une entreprise moyenne exploite parfois plus de 100 applications (donc de multiples intégrations à relier), l’industrialisation du processus est clé.

Les différents scénarios de migration

Migration de Google Workspace à Microsoft 365

La migration de Google Workspace à Microsoft 365 est le scénario le plus courant. Pour les fichiers, l’outil natif de Microsoft Migration Manager (Gestionnaire de Migration) prend en charge la migration Google Drive & Shared Drives vers OneDrive/SharePoint, avec la gestion des métadonnées et des permissions. Pour les mails, calendriers et contacts, Exchange Online propose des flux de migration depuis Google Workspace.

Attention, quelques limites côté Google : les quotas (Gmail/Drive/Calendar) pilotent le débit effectif, où les API imposent des limites par projet et par utilisateur, avec des risques de rate limiting en cas de rafales. Le Data Migration Service (DMS) convient plutôt pour des migrations de moins de 100 utilisateurs en parallèle.

Pour des phases de coexistence ou de charges avancée, des outils de migration cloud comme Cloudiway couvre les zones grises :

Migration de Google Chat vers Microsoft Teams , avec reprise des messages , fichiers , mentions , membres et Spaces (canaux).

Vault Archives , Google Groups/Sites , et coexistence (Free/Busy inter ‑ suites, GALSync annuaires).

Plateforme SaaS (Azure), delta passes , volumes massifs.

Migration de Microsoft 365 à Google Workspace

En utilisant les outils natifs de Google, deux approches sont possibles : le Data Migration Service (intégré, simple) et Google Workspace Migrate (disponible selon l’édition). Les prérequis et éditions supportées sont souvent bien documentés par Google Help.

Attention cependant, nous vous conseillons l’usage d’un sous‑domaine de routage pendant la transition, la re‑création de groupes, et une bonne gestion des autorisations Drive.

Pour la phase de coexistence, ici encore, Cloudiway peut synchroniser Free/Busy et GAL entre tenants et suites hétérogènes pour réduire les frictions durant la bascule.

Migration Microsoft 365 tenant ‑ to ‑ tenant (M&A, carve ‑ out)

Microsoft prend en charge la cross‑tenant mailbox migration (Exchange Online). Pour SharePoint/OneDrive/Teams, il est possible de s’appuyer sur Graph + SharePoint Migration API.

Pour migrer davantage que des email (Teams, Exchange, OneDrive, SharePoint) la réussite de votre projet dépendra grandement des limites des API Microsoft.

Pour migrer vos comptes, données, paramètres et politiques Intune d’un tenant à l’autre, il est fortement recommandé d’utiliser un outil spécialisé dans la migration tenant to tenant Microsoft 365 comme Cloudiway, qui propose une plateforme dédiée en complément des moteurs de migration de données.

Les outils natifs suffisent ‑ ils pour une migration cloud ?

Nous l’avons vu, pour des périmètres simples, la réponse est oui. Pour des projets plus complexes comprenant l’ensemble des données Microsoft ou Google (chats, coexistence avancée, Intune/appareils, tenant‑to‑tenant complet), un outil de migration cloud spécialisé réduit nettement le risque, mais surtout le temps du projet.

Étapes clés d’une migration cloud réussie

Pour réussir une migration Microsoft 365 tenant to tenant ou ver Google Workspace, voici un récapitulatif simplifié des étapes clés :

Cartographiez les identités, données et dépendances (messagerie, Drive/OneDrive, SharePoint/Sites, Teams/Chat, Groupes). Choisissez la méthode (cutover, staged, coexistence longue) en fonction du volume, des contraintes métier et des quotas/limitations d’API . Sécurisez l’identité (Entra ID/SSO, MFA, règles de Conditional Access) et planifiez la coexistence (Free/Busy, GAL sync, routage). Orchestrez la migration avec des outils adaptés (natifs Microsoft/Google ou Cloudiway pour couvrir les charges avancées : Teams/Google Chat, Vault, cross ‑ tenant, Intune/appareils). Exécutez en vagues , avec delta passes , fenêtres de bascule et tests post ‑ migration, en évitant les pics de throttling.

Migration : pour une coexistence sans friction

Les migrations qui se déroulent sur plusieurs semaines nécessitent que les équipes continuent de travailler :

Disponibilités calendaires (Free/Busy) inter ‑ suites/tenants.

Synchronisation d’annuaire (GALSync) .

Routage (MX principal vs sous ‑ domaine).

C’est ainsi qu’une solution de migration comme Cloudiway vous fournit un Free/Busy inter‑systèmes et GALSync multi‑tenants, déployables indépendamment ou au sein de la plateforme. Permettant à vos équipes de pouvoir continuer à travailler normalement pendant l’ensemble de la durée du projet de migration.

Votre checklist d’une migration cloud réussie Avant migration

Avant migration

Inventaire : boîtes partagées, délégations, règles de transport, groupes dynamiques,

partages externes, salles/ressources, labels Gmail vs dossiers, Teams/Spaces,

Sites.

partages externes, salles/ressources, labels Gmail vs dossiers, Teams/Spaces, Sites. Identités : UPN/SMTP, collisions, attributs, cross‐tenant sync si nécessaire.

Sécurité : MFA/CA en target, RBAC minimal, journaux.

DNS : préparer sous‐domaine de routage et enregistrements SPF/DKIM/DMARC.

Outils : votre outil couvre t-il Teams/Chat, Vault, Intune/appareils, une coexistence ?

Pendant migration

Vagues (lots) par workload ; file d’attente adaptée aux quotas

(Gmail/Drive/Calendar).

(Gmail/Drive/Calendar). Delta passes rapprochés (J‐7/J‐3/J‐1/J) ; bascule MX/Autodiscover en fin de fenêtre.

Tests : envoi/réception, mobilité, partage fichiers, réunions Teams/Meet.

Après migration

Validation : échantillons par lot, permissions, partages.

Arrêt coexistence par étapes (Free/Busy, GAL), retrait sous‐domaine, nettoyage

règles de transfert.

règles de transfert. Hypercare : 7–14 jours, analyse des tickets, formations ciblées.

Conclusion

Pour réussir une migration Microsoft 365 et Google Workspace, traitez‑la comme un programme (et non une simple opération technique) : coexistence dès le départ, orchestration par workloads, delta passes, sécurité by design, DNS verrouillé le jour J.

Les outils natifs vous aideront à réaliser des migrations simples, mais dans le cadre de multi‑tenants, chats et appareils/Intune, la plateforme de migration Cloudiway vous apportera l’expertise fonctionnelle et le débit nécessaires pour réaliser simplement des migrations complexes ou de plusieurs tenants.