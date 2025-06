Startups Tech : mieux recruter pour se développer à l’international

Pour les startups tech françaises en hypercroissance, l’international n’est plus une option, mais une condition de réussite. Et croître rapidement sur de nouveaux marchés exige de s’entourer des meilleurs talents locaux. Développeurs, ingénieurs DevOps, spécialistes data, product managers… ces profils techniques sont à la fois rares, très demandés et parfois même géographiquement dispersés.

Mais accéder à ces talents à l’étranger est loin d’être simple. Les contraintes sont nombreuses : pénurie locale, délais d’embauche trop longs, enjeux juridiques complexes, conformité fiscale ou encore gestion RH multisites. Comment recruter vite et bien à l’international, sans freiner la croissance ?

Startups en hypercroissance : objectif international.

Les scale-ups françaises doivent aller vite. Pour lever, pour livrer, pour s’imposer sur un marché. Dans ce contexte, le recrutement international n’est plus un luxe mais un avantage compétitif stratégique.

➡ Le problème ? Les talents tech sont rares — surtout lorsqu’on cherche des expertises pointues (DevOps, IA, cybersécurité, etc.). Or, beaucoup de ces experts vivent en dehors de France : Espagne, Allemagne, Pologne, Maroc, Canada…

➡ Recruter en local devient difficile, surtout dans un contexte de tension sur l’emploi tech. La guerre des talents fait rage, avec des prétentions salariales qui explosent.

➡ Monter une filiale pour embaucher quelques personnes ? Trop long, trop coûteux. Faire appel à des freelances à distance ? Risqué sans cadre légal adapté.

Prenons un exemple : une startup française veut ouvrir un bureau à Berlin tout en montant une équipe DevOps à Barcelone. Elle doit gérer des contrats locaux, comprendre le droit du travail allemand et espagnol, faire face à l’URSSAF en France, tout en assurant la conformité fiscale de ses paiements. Un casse-tête pour une équipe RH encore jeune.

L’importance d’un partenaire de confiance pour recruter vite.

Pour répondre à ces enjeux, de plus en plus de startups font appel à Hightekers, un partenaire spécialisé dans la gestion de consultants et freelances à l’international.

➡ Le modèle Hightekers permet de contractualiser avec des talents dans de très nombreux pays, en toute conformité locale. Vous identifiez un expert en Croatie ? Un product manager à Lisbonne ? Tout le cadre légal et administratif est géré pour vous, pour un recrutement 100% conforme.

➡ Grâce à une approche hybride entre freelancing international et salariat porté (selon les pays), Hightekers garantit la conformité légale et fiscale tout en offrant une expérience de travail fluide et sécurisée pour le consultant.

➡ L’accompagnement est complet :

Contractualisation en quelques jours

Gestion administrative, paie, déclarations sociales et fiscales

Conformité avec les règles locales : URSSAF, IR35, A1, etc.

En simplifiant la contractualisation internationale, Hightekers permet aux startups de recruter plus vite, sans risques juridiques, et de sourcer leurs candidats partout dans le monde.

Concentrez-vous sur les talents, pas l’administratif.

Recruter à l’étranger, c’est souvent se heurter à des lourdeurs administratives, des délais incompressibles et des zones de flou juridique. Hightekers vous libère de cette charge pour que vos équipes puissent se concentrer sur l’essentiel : le recrutement et la croissance.

➡ Réduction drastique du time-to-hire à l’international : les talents sont opérationnels en quelques jours.

➡ Diminution des risques juridiques et fiscaux, grâce à une gestion rigoureuse de la conformité dans chaque pays.

➡ Externalisation complète de la gestion RH, des contrats, de la paie et des déclarations sociales.

➡ Un modèle flexible qui s’adapte à la réalité des startups : tester un marché, recruter un freelance pour 3 mois, ou internaliser progressivement une équipe à l’étranger.

Hightekers, un accélérateur de croissance pour l’écosystème tech français.

En plus d’être un facilitateur juridique et administratif, Hightekers agit comme un véritable levier de croissance pour les startups en pleine expansion.

➡ Les talents recrutés bénéficient d’un contrat de travail local attractif :

CDI local

Couverture santé

Retraite

Cotisation chômage (selon les pays)

Congés payés

Protection juridique

➡ Pour les startups, c’est une réduction significative des coûts de recrutement et une meilleure fidélisation des profils stratégiques.

➡ Chaque client est suivi par un account manager dédié, qui connaît les contraintes juridiques et opérationnelles locales.

➡ Hightekers opère directement dans 15 pays, sans intermédiaires ni sous-traitants, pour une totale expertise sur chaque marché.



Penser global dès le recrutement.

Pour réussir à l’international, il ne suffit pas d’avoir un bon produit. Il faut les bons talents, au bon endroit, au bon moment. Grâce à Hightekers, les startups peuvent recruter vite, légalement et efficacement partout dans le monde, sans ralentir leur croissance.

Recrutement, conformité, paie, RH : tout est pris en charge.

Ce modèle agile et sécurisé permet aux scale-ups de rester focalisées sur leur cœur de métier : innover, se développer et conquérir de nouveaux marchés.