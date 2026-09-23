CPF, CFA, France Travail : le gouvernement veut ouvrir l’IA à 30 millions d’actifs

Avec « Impulsion IA 2027 », le gouvernement ne crée pas une grande école nationale de l’intelligence artificielle, mais choisit de faire circuler l’IA dans les canaux déjà en place : Pix pour l’acculturation, les CFA pour les apprentis, le CPF pour la formation continue et France Travail pour les personnes en recherche d’emploi. L’ambition est grande, son résultat dépendra moins de la qualité du slogan que des budgets, des certifications et des usages effectivement déployés dans les entreprises.

Trente millions d’actifs, le chiffre donne l’échelle, mais il ne dit pas exactement ce qui sera fait. Avec son plan « Impulsion IA 2027 », présenté à Station F, le gouvernement veut proposer à l’ensemble des personnes en emploi ou en recherche d’emploi des points d’entrée vers l’intelligence artificielle. Une plateforme publique, une certification, des parcours d’apprentissage, un accompagnement de France Travail et quelques outils dédiés aux PME : l’État ne prétend pas former d’un bloc la population active. Il veut installer l’IA dans les grandes tuyauteries françaises de la formation et de l’emploi.

La nuance est importante, car mettre une plateforme à disposition de 30 millions de personnes n’équivaut pas à former 30 millions de professionnels, encore moins à les rendre capables de transformer un métier, une entreprise ou une administration. Mais l’ambition de diffusion mérite d’être prise au sérieux, la bataille de l’IA ne se joue plus seulement dans les laboratoires, les centres de calcul ou les levées de fonds, elle se joue aussi au guichet de la formation, dans le CFA d’une ville moyenne, chez un demandeur d’emploi ou dans la petite entreprise qui hésite encore à ouvrir un compte sur un outil génératif.

L’État ne crée pas une école, il branche l’IA sur ses réseaux

Le premier dispositif annoncé s’appelle Explore IA, développée avec Pix, cette plateforme publique et gratuite doit ouvrir en janvier 2027. Elle proposera, sans prérequis, des parcours d’initiation et de perfectionnement destinés à comprendre les usages, les limites et les risques de l’IA au travail.

L’idée est pragmatique, plutôt que de bâtir une administration supplémentaire, le gouvernement s’appuie sur les opérateurs qui touchent déjà les publics visés : Pix pour les compétences, les CFA pour les alternants, France Compétences pour les référentiels, les OPCO pour les branches, les chambres consulaires pour les petites entreprises, France Travail pour les demandeurs d’emploi. La France dispose d’un réseau dense. Elle choisit de l’utiliser.

Cette architecture est à la fois la force et la fragilité du plan, elle permet une diffusion rapide, partout sur le territoire, mais elle dilue aussi la responsabilité de l’exécution. Qui mesurera le passage entre une connexion à Explore IA, une formation suivie, une certification obtenue et un changement réel dans l’organisation du travail ? À ce stade, le plan annonce les canaux, reste à construire le tableau de bord.

Les apprentis, première génération visée

Le gouvernement veut ensuite faire des CFA l’une des premières portes d’entrée. Chaque année, environ 800 000 jeunes commencent un parcours d’apprentissage. Sur trois ans, le vivier représente potentiellement 2,5 millions de personnes. C’est une cible plus précise que les 30 millions d’actifs : des jeunes déjà engagés dans une formation professionnelle, liés à une entreprise et appelés à exercer des métiers dont les outils changent rapidement.

Le choix est cohérent, l’IA ne doit pas être enseignée comme une spécialité réservée aux développeurs. Elle doit être reliée à une activité : produire un devis, préparer une maintenance, analyser une donnée, organiser un chantier, assister une relation client, documenter un incident de cybersécurité.

La promesse dépend néanmoins de deux conditions. Les CFA devront choisir d’intégrer ces parcours, et les mécanismes financiers annoncés devront être précisés dans le projet de loi de finances pour 2027. Le gouvernement prévoit un fonds national de soutien aux CFA et une majoration de prise en charge pour des formations répondant aux besoins de l’économie autour de l’IA.

Le CPF, futur marché de la compétence IA

La mesure la plus structurante se trouve peut-être dans la création annoncée d’une certification professionnelle intitulée « utiliser l’intelligence artificielle dans son activité professionnelle ». Construite avec l’Afpa et l’Anssi, elle doit rendre des formations éligibles au CPF et installer l’IA parmi les priorités nationales de formation.

Le CPF est le levier le plus puissant du plan parce qu’il peut déplacer rapidement la demande. Dès lors qu’une compétence est reconnue et finançable, les organismes de formation créent des programmes, les entreprises les recommandent et les salariés s’en emparent. C’est la mécanique attendue.

Cela étant, l’IA est un domaine où les contenus vieillissent vite, où les outils changent chaque trimestre et où l’offre de formation peut se résumer à quelques recettes de prompts. Une certification utile devra évaluer davantage que la capacité à rédiger une instruction pour un assistant conversationnel : qualité des données, vérification des résultats, confidentialité, propriété intellectuelle, sécurité, responsabilité humaine. Sans cela, le CPF risque de financer une acculturation superficielle alors que les métiers, eux, se transforment pour de bon.

France Travail devient le filet de sécurité de la transition

Le plan confie à France Travail un rôle qui dépasse l’accompagnement vers un poste. Chaque nouvel inscrit doit voir ses compétences évaluées et se voir proposer un parcours personnalisé d’initiation à l’IA. L’Académie des chercheurs d’emploi doit, elle aussi, intégrer ces contenus.

Le message est politique : ne pas laisser la transition technologique élargir la fracture numérique existante. Le risque ne concerne pas seulement les emplois susceptibles d’être automatisés, il concerne aussi les personnes qui ne maîtriseront pas les outils utilisés par les recruteurs, les services publics et, demain, leurs futurs collègues.

La question opérationnelle reste qu’une initiation peut aider à rédiger une candidature ou à préparer un entretien, elle ne remplacera pas une requalification pour les salariés dont les tâches administratives, rédactionnelles ou analytiques sont les plus exposées. Il faudra distinguer l’initiation commune, utile à tous, de véritables parcours de transition vers de nouveaux métiers.

Dans les PME, l’IA entre par la porte des RH

Pour les TPE et PME, le gouvernement prévoit un pilote « Impulsion IA RH » dans deux régions, avant une éventuelle généralisation au printemps 2027. Les plus de 400 Task Forces Entreprise présentes sur le territoire doivent également être mobilisées. Premier cas d’usage : le recrutement.

Ce choix est révélateur. Les usages RH (rédaction d’offres, préparation d’entretiens, tri et qualification de candidatures, réponses aux candidats) sont immédiats, visibles et faciles à démontrer. Ils permettent de faire entrer l’IA dans une entreprise sans demander au dirigeant de revoir toute sa chaîne de production.

Mais l’adoption par les PME ne s’arrêtera pas là, d’autant que la question économique est moins de savoir si une entreprise peut gagner quelques heures sur une annonce d’emploi que de déterminer où elle peut créer de la valeur : dans la maintenance, le commerce, l’atelier, la logistique, la finance, la relation client ou la conception. Le plan traite l’accès à l’outil. Il devra ensuite traiter l’accès aux cas d’usage, aux données, aux solutions sécurisées et au conseil de proximité.

Le dialogue social arrive avant le bilan des destructions d’emplois

Le troisième pilier porte sur les conditions de travail, le ministère prévoit un observatoire de l’impact de l’IA, le soutien financier au dialogue social dans les branches, ainsi que des travaux avec l’Anact, l’Ires et la CNIL. Le sujet n’est pas seulement juridique. Il touche au contenu d’un poste, à la surveillance, à l’intensification du travail, à l’autonomie laissée aux salariés et à la façon dont une entreprise répartit les gains de productivité.

Cette partie du plan a le mérite d’assumer une réalité que les annonces technologiques contournent souvent : l’IA ne se déploie pas dans le vide. Elle modifie des tâches, redistribue des responsabilités et peut rendre certains savoir-faire moins visibles, donc moins valorisés. Les entreprises qui traiteront ces transformations comme une simple installation logicielle risquent de découvrir trop tard que l’acceptabilité est aussi un actif productif.

Une ambition de masse, un budget encore hors champ

Le gouvernement rappelle le réabondement de 665 millions d’euros de la stratégie nationale d’IA via France 2030. Mais ce montant ne constitue pas, à lui seul, le budget d’Impulsion IA 2027, d’autant que les crédits affectés à la plateforme, aux CFA, au CPF, à France Travail, aux pilotes RH ou à l’observatoire ne sont pas détaillés dans les annonces.

La France a choisi de ne pas réserver l’IA aux ingénieurs, aux cadres et aux entreprises déjà équipées, c’est une orientation nécessaire. Le véritable sujet est de comprendre si cet accès se traduira, dans les entreprises, par une montée en compétences assez solide pour que l’IA ne devienne pas une nouvelle frontière entre ceux qui savent l’utiliser et ceux qui devront simplement s’y adapter.