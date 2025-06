Cybersécurité : qui protège encore les emails européens ?

Le rachat d’Hornetsecurity par l’américain Proofpoint confirme une tendance de fond : la disparition accélérée des éditeurs européens spécialisés dans la protection des messageries, alors que l’email reste le premier vecteur d’attaque.

C’est une tendance silencieuse, mais structurante : la sécurité des messageries professionnelles européennes passe peu à peu sous contrôle étranger. Après l’acquisition du français Altospam en 2021, Proofpoint l’un des poids lourds américains de la cybersécurité vient d’annoncer le rachat de l’allemand Hornetsecurity. Une opération de plus dans un marché devenu stratégique, où les acteurs européens sont désormais rares… voire inexistants.

Derrière ces fusions s’opère un basculement plus profond, celui de la perte de maîtrise d’un maillon critique de la cybersécurité opérationnelle. L’email reste, en 2025, le principal point d’entrée des cyberattaques : phishing, ransomwares, compromission de comptes, fuite de données. Il est aussi un outil central des échanges économiques, politiques et institutionnels. Sa protection devrait relever de l’infrastructure sensible. Ce n’est plus le cas.

Un secteur entier passé sous pavillon étranger.

Le marché européen des solutions de filtrage email, de détection comportementale et de sécurité collaborative est désormais largement dominé par des entreprises américaines. Microsoft et Google, via leurs suites 365 et Workspace, concentrent l’essentiel de l’usage. Les acteurs spécialisés Proofpoint, Mimecast, Barracuda, structurent l’offre complémentaire.

Et les indépendants européens ? Ils sont devenus l’exception.

Mailinblack, PME basée à Marseille, est aujourd’hui le seul acteur français et l’un des tout derniers en Europe à développer une technologie souveraine de protection des emails. Créée en 2003, la société propose une plateforme complète, hébergée en France, combinant sécurité de la messagerie, sensibilisation des utilisateurs et conformité RGPD. Elle équipe plus de 22 000 organisations dans le secteur public, la santé, les collectivités et les PME.

La solution illustre la possibilité d’une autre voie, celle d’une cybersécurité pensée pour les usages réels, fondée sur une autonomie technologique et une maîtrise des données.

Souveraineté numérique : les angles morts du quotidien.

Car c’est bien là que se niche le paradoxe européen. On parle volontiers de souveraineté numérique à propos du cloud, des datacenters ou de la 5G. Mais les briques fonctionnelles du quotidien : email, authentification, protection endpoint, échappent presque totalement aux stratégies industrielles. Et c’est par elles que passent les attaques les plus efficaces, car elles ciblent l’humain avant de viser l’infrastructure.

Les législations extraterritoriales américaines (Cloud Act, FISA) permettent, dans certains cas, aux autorités américaines d’exiger l’accès à des données hébergées par des fournisseurs de services, même à l’étranger. Confier la protection de ses échanges numériques à des technologies non-européennes revient donc à déléguer la confidentialité de ses opérations à des puissances tierces.

Le député Philippe Latombe l’a rappelé récemment dans une alerte publique : la cybersécurité ne peut se penser uniquement en termes techniques. Elle engage des choix politiques. Elle implique de décider à qui l’on fait confiance pour inspecter, trier, analyser et bloquer les contenus de sa propre communication.

Mailinblack, l’exception française !

Le positionnement de Mailinblack repose sur une conviction assumée : qu’en Europe, il est non seulement nécessaire, mais possible, de concilier exigence de sécurité, souveraineté numérique et proximité avec les utilisateurs.

Dans un marché dominé par des offres intégrées et des logiques d’uniformisation, l’entreprise française défend une approche indépendante, lisible et alignée sur les réalités du terrain. Ce choix stratégique, loin d’un repli, affirme une autonomie technologique et éthique, et confère à Mailinblack une place singulière : celle d’un acteur souverain, cohérent, et solidement ancré dans les besoins concrets des organisations.

