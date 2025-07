Quelle somme prévoir pour réussir sa campagne Google Ads en 2025 ?

Pour une entreprise, une campagne Google Ads bien conduite s’avère indispensable pour séduire de nouveaux clients. Avant de se lancer, il importe toutefois d’en connaître précisément le prix. Il est nécessaire à cet effet d’étudier le coût de chaque poste de dépense en 2025.

Quel est le tarif moyen pour bénéficier des services d’une agence Google Ads ?

Promouvoir son image de marque sur le web ne s’improvise pas. Le savoir-faire d’un expert en la matière est ici requis. Effectuer une campagne Google Ads avec une agence comme SODIGIX procure maints avantages. C’est la garantie de bénéficier d’un suivi et de solutions sur-mesure. L’expertise a cependant un coût. Le prix de la prestation varie en fonction de plusieurs éléments, dont la complexité du projet ou le degré d’accompagnement. Le prix diffère également selon le type de prestataire. S’il s’agit d’un freelance, prévoyez un budget mensuel compris entre 300 et 800 euros. Avec une agence web, les tarifs oscillent de 500 à 2 000 euros par mois. Certains professionnels préfèrent prélever un pourcentage sur le budget global, tandis que d’autres proposent des formules packagées. La somme inclut habituellement l’élaboration de la campagne, son actualisation, les paramétrages techniques, etc.

Quid du budget publicitaire dévolu à Google ?

Pour diffuser ses annonces sur Google, une entreprise est tenue de lui verser une certaine somme d’argent.

Quels facteurs influencent les coûts ?

Le fonctionnement de Google Ads repose sur un modèle semblable aux enchères. Le client paye dès qu’un internaute réagit en cliquant sur son annonce. On parle alors de coût par clic (CPC). Son montant fluctue selon la concurrentialité des mots-clés, la durée de la campagne et la période de diffusion. D’autres facteurs sont susceptibles d’influer sur les coûts, parmi lesquels la localisation géographique ou le secteur d’activité concerné. Le CPC varie ainsi, en 2025, de 2,50 à 10 euros pour le secteur juridique et de 0,80 à 3 euros pour l’artisanat local. Notez que le CPC ne constitue pas l’unique option possible. Le budget publicitaire peut, en effet, être facturé au format « coût pour mille impressions » (CPM).

Un budget publicitaire journalier ou mensuel

Son importance change selon l’intensité de la campagne Google Ads. Si elle est restreinte au niveau local, son coût mensuel sera d’environ 300 à 900 euros (soit de 10 à 30 euros par jour) en 2025. Pour une campagne d’envergure régionale ou nationale, les tarifs seront, en moyenne, de 3 000 euros par mois (soit 100 euros au minimum quotidiennement).

Google Ads : comment réaliser des économies sans compromettre l’efficacité ?

Vous craignez que votre campagne Google Ads devienne trop onéreuse ? Des astuces existent pour optimiser les coûts sans nuire à son bon déroulement. Afin d’obtenir le meilleur retour sur investissement, ciblez votre audience avec soin. Ce faisant, vous vous épargnez des coûts par clic inutiles. Travaillez également la conception de vos publicités pour les rendre les plus attrayantes possibles. Privilégiez enfin les annonces affichant un excellent score de qualité (ou quality score). Plus celui-ci est haut, moins les CPC sont élevés.

Le montant d’une campagne Google Ads en 2025 dépend de nombreux facteurs. Parmi les principaux, mentionnons la portée du projet, le choix du prestataire ainsi que les mots-clés utilisés.