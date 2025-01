OpenAI lance Operator, un agent autonome pour automatiser les tâches en ligne

OpenAI a dévoilé aujourd’hui Operator, un agent autonome capable de naviguer sur le web, d’interagir avec des interfaces graphiques et d’exécuter des tâches pour ses utilisateurs. Basé sur le Computer-Using Agent (CUA), Operator combine les capacités de vision de GPT-4o et un apprentissage renforcé pour interagir avec des sites web sans nécessiter d’API personnalisées.

Accessible en avant-première pour les utilisateurs Pro aux États-Unis, Operator peut effectuer des tâches répétitives comme remplir des formulaires, commander des courses ou personnaliser des workflows. Il fonctionne en collaboration avec l’utilisateur, demandant des confirmations pour les actions sensibles et cédant le contrôle si nécessaire, notamment pour la saisie de données personnelles ou financières.

Operator s’appuie sur des partenariats stratégiques avec des entreprises telles qu’Instacart, DoorDash et OpenTable, et explore également des applications dans le secteur public, notamment avec la ville de Stockton pour simplifier l’accès aux services municipaux. Malgré ses capacités avancées, cet agent reste en phase beta et présente encore des limites sur des interfaces complexes.

En termes de sécurité, OpenAI a mis en place des mécanismes de controle, notamment un mode supervision, des protections contre les sites malveillants, et des options de gestion des données personnelles.

À terme, OpenAI prévoit d’intégrer Operator à ChatGPT et de proposer le modèle CUA via une API pour permettre aux développeurs de concevoir leurs propres agents autonomes.