DOCAPOSTE, MEDIAWAN, MONACO TECH: les mouvements clés de la semaine

Fatima Berral succédera à Olivier Vallet à la tête de Docaposte

Fatima Berral deviendra, le 1er novembre 2026, présidente-directrice générale de Docaposte et directrice générale adjointe de la branche Grand Public et Numérique du Groupe La Poste. L’ancienne dirigeante de Sogelink apporte une expérience de la croissance par le SaaS, les acquisitions et l’expansion internationale. Elle succède à Olivier Vallet, sous le mandat duquel Docaposte a doublé son chiffre d’affaires et triplé sa rentabilité selon La Poste, avec pour mission d’ouvrir une nouvelle phase de développement autour du numérique de confiance et de la souveraineté.

Emmanuel Pugliesi prend la direction générale de Celeste

Emmanuel Pugliesi devient directeur général de Celeste, aux côtés de Nicolas Aubé, fondateur et président du groupe. Fort de plus de vingt-cinq ans d’expérience dans les télécommunications et le numérique B2B, il accompagnera le développement de l’opérateur, qui s’appuie sur son infrastructure propriétaire, ses datacenters en France et en Suisse, ainsi que ses activités de cloud et de cybersécurité.

Mélissa Simoni prend la direction de Veepee|ad

Mélissa Simoni prend la direction de Veepee|ad, la régie publicitaire du groupe, avec la responsabilité du retail media en France comme à l’international. Après Twitch France et Benelux, puis la direction de Digital Prod et Orès France, elle arrive avec une expérience qui relie plateformes, création de contenus et monétisation publicitaire.

Caroline Duret rejoint Mediawan pour piloter la transformation business

Caroline Duret rejoint Mediawan après avoir dirigé Prisma Media Solutions, dont elle supervisait les équipes conseil, trading, opérations spéciales, influence, social et production. Diplômée de l’ESC Grenoble, elle a auparavant été directrice générale adjointe en charge du développement chez Webedia entre 2019 et 2024, après avoir dirigé l’agence d’influence Obviously et RadiumOne France.

Annabelle Jaeger-Seydoux prend la direction de MonacoTech

Annabelle Jaeger-Seydoux prend la direction de MonacoTech, où elle succède à Chloé Boscagli, désormais conseillère au cabinet du Prince. Ancienne directrice de la Mission pour la transition énergétique de Monaco, elle dispose de vingt-cinq ans d’expérience dans le développement durable.

Noémie Sadik prend la direction générale de Workday France

Noémie Sadik est nommée directrice générale de Workday France, avec pour mission de soutenir la croissance du groupe et de renforcer ses relations avec les grandes organisations françaises. Forte de plus de vingt-cinq ans d’expérience dans les technologies et la transformation numérique, elle supervisera également le plan d’investissement de plus de 200 millions d’euros annoncé pour les trois prochaines années.

Carole Danancher prend la direction de Canva France

Carole Danancher rejoint Canva comme directrice générale pour la France, avec pour mission de piloter la croissance du groupe sur le marché français. Ancienne cofondatrice et CEO, elle prend ses fonctions alors que l’IA recompose les outils de création et de communication.

Karine Wecker nommée directrice de la communication et du marketing de l’IMT

Karine Wecker rejoint l’Institut Mines-Télécom pour piloter sa communication, son marketing et son attractivité. Elle devra porter une identité commune à un ensemble réunissant huit grandes écoles, deux filiales, près de 15 000 étudiants et plus de 35 laboratoires communs avec des entreprises. Cette nomination accompagne le positionnement croissant de l’IMT sur les transitions numérique, industrielle et énergétique ainsi que sur la souveraineté technologique

Thalia Stemitsiotis rejoint Google Cloud pour accompagner les startups françaises

Thalia Stemitsiotis rejoint l’équipe Digital Natives de Google Cloud comme Startup Activation Account Executive. Ancienne investisseuse en capital-risque, elle accompagnera les startups françaises de l’IA et de la technologie dans la construction et le passage à l’échelle de leurs produits.

Jérémy Terrier devient directeur général délégué d’Infopro Digital Media

Jérémy Terrier est nommé directeur général délégué d’Infopro Digital Media, la régie B2B du groupe. Revenu chez Infopro en 2024 après avoir dirigé la régie de L’Express, il avait auparavant occupé plusieurs postes liés à la publicité, à la data et aux grands comptes au sein du groupe. Sa mission sera d’élargir la monétisation des audiences de titres comme L’Usine Nouvelle, LSA ou La Gazette des Communes, en combinant dispositifs publicitaires, études, data, contenus de marque et événementiel.

Romain Boyer rejoint DC Company pour piloter ses revenus et sa régie

Romain Boyer rejoint DC Company au poste de Chief Revenue Officer. Il sera chargé d’accélérer les revenus du groupe et de structurer sa régie autour de marques comme Konbini, Le Gorafi, Herstory et C’est qui la boss ?. Ce recrutement accompagne la stratégie d’Alexandre Yazdi, Louis Perrin et Geoffrey La Rocca, qui cherchent à constituer un groupe de référence dans la vidéo et le divertissement numérique.

Victor Richon rejoint le cabinet de Roland Lescure

Victor Richon rejoint le cabinet du ministre de l’Économie, Roland Lescure, comme conseiller chargé des participations de l’État. Il était jusqu’à présent directeur de participations adjoint à l’Agence des participations de l’État, où il suivait notamment La Poste, Bpifrance et FDJ United.