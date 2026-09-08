21ème acquisition pour SUPERPROF / Un emoji caché dans le prix du rachat par NVIDIA / La Patagonie attire la prochaine vague de data centers

Superprof rachète Tutors.com pour renforcer sa position aux États-Unis

Superprof annonce l’acquisition de Tutors.com, présentée par son fondateur Wilfried Granier comme la plus importante des 21 opérations réalisées depuis la création de l’entreprise. Le groupe consolide ainsi sa présence aux États-Unis, qui constituaient déjà son premier marché, plutôt qu’il n’y fait son entrée. Le prix, les revenus de la cible et les modalités précises du financement n’ont pas été communiqués : l’ambition de leadership devra donc être mesurée à l’aune de l’intégration et des résultats commerciaux.

Google DeepMind publie un atlas de neuf milliards de mutations possibles

Google DeepMind lance AlphaGenome Atlas, une base de données d’un pétaoctet réunissant les effets moléculaires prédits d’environ neuf milliards de modifications possibles d’une seule lettre du génome humain. Les chercheurs pourront notamment explorer leur influence potentielle sur l’expression des gènes, l’épissage de l’ARN ou la régulation de la chromatine sans exécuter eux-mêmes le modèle. DeepMind transforme ainsi AlphaGenome en infrastructure scientifique partagée, mais ces prédictions devront toujours être confirmées expérimentalement avant tout usage clinique.

ASML rallie TSMC et Samsung à sa lithographie High NA EUV

Samsung prévoit d’utiliser les machines High NA EUV d’ASML en production de volume dès 2028, puis TSMC à partir de 2030, rejoignant ainsi Intel. Les quatre groupes soutiennent parallèlement le passage des photomasques de 6 à 12 pouces, destiné à produire de grandes puces pour l’IA sans assembler plusieurs zones d’exposition. Cette adoption consolide la position d’ASML comme fournisseur incontournable des puces les plus avancées. Mais le passage aux photomasques de 12 pouces obligera aussi les fabricants de masques et d’équipements de contrôle à adapter leurs machines et leurs procédés.

Huawei organise la filière chinoise de la lithographie

Huawei investit dans plusieurs fabricants chinois d’équipements de lithographie et les aide à obtenir des contrats auprès de fondeurs comme SMIC, selon le Financial Times. Le groupe soutient notamment Yuliangsheng, qui développe une machine DUV avancée, ainsi que des fournisseurs travaillant sur les optiques et les sources lumineuses encore dominées par des acteurs étrangers. Huawei endosse ainsi un rôle d’architecte industriel, en réunissant capitaux, technologies et premiers clients, même si les équipements chinois restent en retrait sur la productivité et la maturité face à ASML.

La Patagonie attire la prochaine vague de data centers

Le climat froid, les vastes terrains disponibles et l’abondance d’énergie éolienne, hydraulique et gazière placent la Patagonie argentine sur la carte des hyperscalers et des développeurs de data centers. La région pourrait notamment accueillir des infrastructures de plusieurs centaines de mégawatts, à mesure que l’IA pousse les opérateurs à chercher de nouveaux bassins énergétiques. Reste à transformer ces ressources en projets exploitables : réseau électrique, fibre, financements et stabilité réglementaire compteront davantage que la seule température extérieure

Easter Eggs: Hugging Face : un emoji caché dans le prix du rachat par Nvidia

Pourquoi 12 930 300 000 dollars plutôt que 13 milliards ? Le montant de l’accord d’acquisition annoncé par Nvidia reprend le nombre 129 303, conversion décimale du code Unicode U+1F917, celui de l’emoji 🤗 « Hugging Face » : multiplié par 100 000, il donne exactement le prix annoncé. Standard Unicode.

Thomas Wolf, cofondateur de Hugging Face, a confirmé la présence de références cachées dans ce montant, qui comporte un second clin d’œil : écrit #129303, le nombre correspond à une teinte verte évoquant Nvidia, selon l’explication de Clément Delangue rapportée par Business Insider.

Paradigme lève 2 millions d’euros pour industrialiser la seconde main

Paradigme lève 2 millions d’euros auprès de Hartwood, One Green, Pelintex, Showroomprivé.com et plusieurs business angels, après avoir multiplié son chiffre d’affaires par quatre en 2025 selon l’entreprise. Le financement soutiendra ses recrutements, son expansion européenne et le développement d’outils d’IA appliqués aux opérations, aux prix, au service client et à la génération d’images. La société cherche ainsi à devenir autant une infrastructure de seconde main pour les enseignes qu’une plateforme destinée aux particuliers.

Olenbee lève 7 millions d’euros pour déplacer les avantages salariés vers le compte bancaire

Olenbee lève 7 millions d’euros afin d’accélérer le déploiement de sa plateforme d’avantages salariés et vise 80 000 utilisateurs début 2027. La fintech permet aux salariés de payer avec leur carte bancaire habituelle, puis d’être remboursés sur leur compte lorsque la dépense est reconnue comme éligible. Après les titres-restaurant et les chèques cadeaux, elle prévoit d’étendre cette infrastructure au cashback, à la culture et à la mobilité.

Tellia lève 4,3 millions d’euros pour connecter la voix aux logiciels agricoles

Tellia boucle un tour de pré-amorçage mené par Revent, avec Grey Silo Ventures, Jeriko et Fund F. Fondée par Coline Labadie de Faÿ et Vincent Trastour, la startup transforme les appels et messages vocaux des équipes agricoles en données structurées, puis les restitue directement dans les logiciels de ses partenaires par API. Son pari consiste moins à créer une nouvelle plateforme qu’à devenir la couche d’interface entre le terrain et les outils déjà utilisés par les exploitations.

Veridue lève 3,44 millions d’euros pour automatiser la due diligence des infrastructures

La startup londonienne Veridue boucle un tour de pré-amorçage mené par Episode 1 Ventures, avec HTGF et Pi Labs. Sa plateforme combine agents d’IA et expertise humaine pour analyser les data rooms, évaluer la maturité des projets et produire les documents nécessaires aux transactions dans les énergies renouvelables, le stockage et les data centers. Face à l’allongement des raccordements au réseau et à la complexité croissante des actifs hybrides, Veridue parie que la vitesse d’analyse deviendra un avantage dans l’allocation du capital.

Hope Care lève 6 millions d’euros pour changer d’échelle en Europe

La healthtech portugaise Hope Care boucle une série A menée par Iberis Capital, avec VDM Capital et Buenavista Equity Partners. Sa plateforme OpMA permet aux établissements de centraliser la télésurveillance des patients chroniques en réunissant données médicales, informations déclarées par les patients et parcours cliniques. Déjà déployée au Portugal et en France, l’entreprise prépare une première installation allemande en octobre ainsi que des projets en Suisse et en Roumanie. Cette levée doit lui permettre de reproduire son modèle dans plusieurs systèmes de santé, un exercice autant réglementaire et commercial que technologique.

Cato lève 6 millions d’euros pour automatiser les appels d’offres publics

La startup italienne Cato boucle un tour d’amorçage mené par Keen Venture Partners, avec Italian Founders Fund, Vento et Heartfelt. Sa plateforme utilise l’IA pour détecter les marchés publics pertinents, analyser leurs exigences et préparer les dossiers de réponse à partir des données de l’entreprise. Ce financement doit désormais intégrer davantage l’outil aux workflows de ses clients et accélérer son déploiement sur un marché européen encore largement traité à la main