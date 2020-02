E-santé : Innovaccer lève 70 millions de dollars pour numériser les données de santé

La start-up américaine Innovaccer boucle un tour de table de 70 millions de dollars auprès de Steadview Capital, Tiger Global, Dragoneer, Westbridge Capital, la société d’investissement Mubadala Investment d’Abou Dabi et le fonds de capital-risque M12 de Microsoft. Innovaccer propose une plateforme qui gère et analyse les données des patients à travers des données fournies par leurs dossiers de santé ou par les compagnies d’assurance.

Grâce à des prévisions basées sur ces données, l’entreprise a pour objectif d’aider les prestataires de soins de santé à prendre de meilleures décisions. La société affirme que sa plateforme a aidé ses clients à unifier plus de 3,8 millions de dossiers de patients et à générer des économies de plus de 400 millions de dollars.

Un objectif de 100 millions de dossiers patients numérisés

Innovaccer prévoit d’utiliser cette levée de fonds pour améliorer ses processus existants de numérisation des données de soins de santé pour les patients, les médecins, les pharmacies, les prestataires hospitaliers et autres.

Depuis son lancement en 2014, Innovaccer a levé 120 millions de dollars. Sa technologie s’appuie sur plus de 200 API pour collecter les données et sert ces données à 25 000 prestataires de soins. Innovaccer vise à générer 100 millions de dossiers de patients unifiés accessibles à 500 000 prestataires de santé, au cours des prochaines années.

Un marché des donnée de santé concurrencé

La start-up souligne qu’une grande quantité de données de santé est dispersée parmi de nombreuses parties prenantes ce qui rend l’ensemble du système de santé complexe. Alors que les exploitants d’hôpitaux s’efforcent de rationaliser les données, la prévalence des anciens systèmes est un obstacle à l’adoption de nouvelles technologies dans l’industrie des soins de santé à l’échelle mondiale. « Les soins de santé ont encore besoin de beaucoup de travail pour devenir centrés sur le patient et connectés en organisant l’information et en la rendant plus accessible. Il est vraiment important de mettre les données des patients à la disposition de tous les prestataires tout au long du parcours de soins des patients », a déclaré Abhinav Shashank, cofondateur et PDG d’Innovaccer, dans un communiqué.

Le chemin est encore long et Innovaccer n’est pas la seule entreprise à s’intéresser aux données de santé. Google et Salesforces y portent leur attention également. Mais malgré ces difficulté, Innovaccer a convaincu des investisseurs du potentiel de leur modèle.

« En utilisant leur cadre de soins connectés couplé à leur plate-forme d’agrégation et d’analyse de données de pointe, ils unifient les dossiers des patients et permettent aux équipes de soins de coordonner les soins aux patients à un nouveau niveau. Nous pensons que cela permettra une plus grande efficacité, de meilleurs soins et réduira les dépenses globales de santé dans les années à venir », a affirmé Ravi Mehta, directeur général de Steadview Capital.