Quand Sequoia et Peter Thiel misent sur la guerre en Europe, Stark Defence lève 57,5 millions d’euros

Le conflit en Ukraine agit comme catalyseur pour une nouvelle génération de technologies de défense. Les drones autonomes, longtemps cantonnés aux laboratoires ou aux projets militaires confidentiels, trouvent désormais leur validation sur le champ de bataille. Ainsi Harmattan AI, vient de gagner un contrat de 1000 micro-drones auprès de l’Otan, une commande significative pour une startup de moins de 2 ans. C’est dans ce contexte que la startup allemande Stark Defence attire pour sa part l’attention de deux figures majeures de la Silicon Valley.

Ainsi, Sequoia Capital, investisseur historique de la tech mondiale, et Peter Thiel, déjà à l’origine de Palantir, et tous deux investisseurs d’Anduril, l’un des nouveaux géants de la defense tech, ont décidé d’accompagner l’essor de l’entreprise fondée à Berlin. Leur pari illustre un changement culturel, le capital risque américain assume de plus en plus ouvertement son rôle dans le financement de l’innovation militaire. Là où l’Europe reste encore prudente et parfois divisée sur le rôle des startups dans la défense, les États-Unis ont depuis plusieurs années acceleré, considérant ce secteur comme stratégique au même titre que l’intelligence artificielle ou le cloud.

Le produit phare de Stark Defence illustre cette bascule. Son UAV OWE-V Virtus combine décollage vertical, design en aile en X et charge militaire de 5 kg. L’intégration d’une IA embarquée pour le ciblage et la navigation permet une autonomie accrue et ouvre la voie à une coordination simultanée de plusieurs systèmes par un seul opérateur. L’Ukraine est devenue pour la société un terrain d’expérimentation idéal, qui permet de tester et évaluer les appareils en conditions réelles et donne à Stark un avantage technologique immédiat qui crédibilise son discours auprès de l’OTAN et de ses partenaires.

Stark Defence a été fondée en 2024 à Berlin par Florian Seibel. Elle développe des systèmes autonomes destinés aux forces armées de l’OTAN et de ses partenaires, avec une première application concrète en Ukraine. La société a levé 62 millions de dollars, soit environ 57,5 millions d’euros, lors d’un tour mené par Sequoia Capital avec la participation de Peter Thiel. Cette opération porte son financement total à plus de 100 millions de dollars et valorise l’entreprise autour de 500 millions de dollars.