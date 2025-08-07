Lovable, Peec, Rillet, le capital risque européen se fracture sous la pression de l’IA

Le marché du capital risque tech est en train de se scinder, avec d’un côté, les projets non IA ou à faible intensité technologique qui peinent à lever ou voient leurs valorisations réduites et de l’autre, une poignée de startups, construites autour de briques fondamentales d’intelligence artificielle, qui lèvent des dizaines voire des centaines de millions en quelques jours. Ainsi, Lovable, Peec AI, Rillet sont trois exemples récents qui illustrent cette polarisation brutale du financement, où la vitesse d’exécution devient aussi critique que la qualité du produit.

L’Europe entre dans le cycle des levées ultra sélectives

Difficile de passer à coté de Lovable, fondée il y a huit mois, et qui vient de lever 200 millions de dollars en série A à une valorisation de 1,8 milliard. Le tour, mené par Accel, avec la participation de 20VC, Creandum, byFounders, Hummingbird, Visionaries Club et plusieurs business angels, place la startup parmi les plus importantes séries A jamais réalisées en Europe.

Mais l’annonce ne surprend pas, car depuis le début de l’année, les tours de financement autour d’infrastructures IA se succèdent, concentrant l’attention et les capitaux. Des startups qui revoient des sujets standards selon le principe premier cher à Elon Musk, et qu’explique très bien Jacques Attali. Ainsi pour Lovable, la thèse est de remplacer le code par la parole : “Moins de 1 % de la population mondiale sait coder. Notre mission est d’offrir aux 99 % restants la capacité de créer, itérer et déployer des logiciels de production simplement en parlant à une IA.” clame son fondateur.

L’IA comme socle technique, pas comme surcouche opportuniste

Dans ce nouveau cycle, la nature même de l’intelligence artificielle intégrée au produit devient un critère de sélection pour les investisseurs. L’IA n’est plus un bonus marketing ou une fonctionnalité annexe, et elle doit constituer le cœur de l’architecture logicielle, à partir duquel se reconstruit un produit, et une organisation.

C’est l’exemple de Rillet, qui reconstruit un ERP comptable autour d’un general ledger automatisé et d’une IA native, ou de Peec AI, qui développe des assistants internes directement branchés sur les flux de données d’entreprise pour automatiser les tâches critiques. Ce sont des produits d’infrastructure, conçus pour s’insérer profondément dans les systèmes existants, et pas de simples solutions couleur IA.

Pour les VC, l’avantage concurrentiel se joue désormais à la minute

Cette répartition du capital autour de l’IA s’accompagne d’une accélération extrême des calendriers, avec en exemple Lovable qui boucle sa série A historique de 200 millions en moins de neuf mois, Peec AI qui reçoit un chèque de 5 millions de dollars en moins de 24 heures après un contrôle de références et un aller-retour express des investisseurs (je vous invite à voir la video d’Harry Stebbing de 20vc à ce sujet) ou encore Rillet qui boucle deux tours majeurs en à peine trois mois (25+70 millions de dollars), sur la base d’un ARR qui a doublé et d’un produit déployé dans quelques scale-ups.

On en parlait déjà il y a 10 ans, la vitesse est dans la tech un levier de différenciation, cela étant le changement est aujourd’hui de taille ,avec une norme qui est en train d’inscrire l’heure comme nouvelle mesure. Je ne doute pas que Certains VC adopteront désormais cette maxime d’Harry Stebbings (20VC) “To win today, you have to be aggressive and fast. Your slowness is my opportunity.”

Quelques infos sur les startups citées:

Fondée en 2025, Lovable permet de créer des logiciels sans code via une interface en langage naturel alimentée par l’IA. Huit mois après son lancement, la société a levé 200 millions de dollars en série A, à une valorisation de 1,8 milliard, dans un tour mené par Accel, avec la participation de 20VC, Creandum, byFounders, Hummingbird, Visionaries Club et plusieurs business angels.

Peec AI est une startup allemande fondée par Marius Meiners, spécialisée dans l’automatisation des opérations internes grâce à des assistants pilotés par IA. Elle a levé 5 millions de dollars auprès de 20VC, en moins de 24 heures, après 21 appels de références clients et une rencontre physique organisée dans l’urgence.

Créée par Nicolas Kopp, ancien dirigeant de N26 US, Rillet développe un ERP natif IA conçu autour d’un general ledger automatisé. La startup vient de lever 70 millions de dollars en série B, deux mois après une série A de 25 millions, pour un total dépassant les 100 millions de dollars. Tour mené par Andreessen Horowitz et ICONIQ, avec la participation de Sequoia, Oak HC/FT et FOG Ventures, avec une valorisation estimée à 500 millions de dollars.