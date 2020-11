E-santé : les annonces qu’il ne fallait pas manquer depuis la rentée

Depuis le début de la pandémie, le secteur de la santé a fait l’objet d’une actualité mouvementée. Entre acquisitions, investissements et décisions gouvernementales, retour sur les annonces qu’il ne fallait pas manquer depuis la rentrée 2020 dans l’e-santé.

Accenture prêt à acquérir le cabinet OpusLine pour se renforcer dans la santé

Présent dans plus de 40 secteurs d’activités, Accenture a annoncé le 27 octobre son intention de racheter le cabinet de conseil OpusLine pour renforcer son expertise dans les secteurs de la santé, de l’industrie pharmaceutique et de l’assurance. Les équipes d’OpusLine rejoindraient ainsi la nouvelle entité Santé d’Accenture Strategy & Consulting. Les détails financiers de l’opération n’ont pas été divulgués.

Données de santé: la présence de Palantir dans le suivi du vaccin contre le Covid-19 inquiète

Le Wall Street Journal a rapporté que la société d’analyse de données Palantir travaille avec le gouvernement américain pour l’aider à suivre la production et la distribution des futurs vaccins contre le Covid-19 dans le pays. Cette révélation a suscité des inquiétudes sur la gestion et la protection des données de santé.

Covid-19: des apps de traçage sont désormais interconnectées dans l’UE

La Commission européenne a annoncé lundi 19 octobre l’interconnexion entre les applications de traçage des cas de coronavirus d’Allemagne, d’Irlande et d’Italie. Ce système pourrait concerner au total 20 pays européens.

StopCovid remplacée par « Tous anti-Covid »

Face à l’échec de l’application de traçage StopCovid, le gouvernement français a lancé le 22 octobre sous le nom de « Tous anti-Covid » pour suivre les malades du coronavirus.

Données de santé: Cédric O veut rapatrier le Health Data Hub hébergé par Microsoft

Le secrétaire d’Etat au numérique Cédric O a indiqué vouloir rapatrier la plateforme française de données de santé pour la recherche Health Data Hub, hébergée par l’américain Microsoft, suite à l’annulation d’un accord sur les transferts de données entre l’Union européenne et les États-Unis.

Health Tech : Hoppen acquiert Cineolia pour poursuivre la digitalisation des établissements de santé

Hoppen poursuit sa stratégie de croissance externe pour digitaliser toujours plus de chambres dans les établissements de santé avec l’acquisition de Cineolia, spécialisée dans les services de divertissement patients.

Illumina rachète une startup de dépistage du cancer soutenue par Jeff Bezos pour 8 milliards de dollars

L’entreprise BioTech américaine Illumina annonce le rachat de la startup Grail, spécialisée dans le dépistage du cancer, pour 8 milliards de dollars. Illumina avait lancé la startup en 2016 et en était le principal actionnaire avec environ 14,5% des parts. Depuis son lancement, Grail a obtenu le soutien d’investisseurs de renom à l’instar de Bill Gates (Microsoft) et de Jeff Bezos (Amazon).

Soutenu par SoftBank, Biofourmis lève 100 millions de dollars pour sa solution de santé prédictive

Depuis le début de la pandémie mondiale liée au Covid-19, les solutions MedTech et e-santé ont pris une importance nouvelle. C’est dans ce contexte que la startup Biofourmis, spécialisée dans l’optimisation des traitements médicaux et la surveillance à distance des patients, lève 100 millions de dollars en série C, à l’occasion d’un tour de table mené par SoftBank via son véhicule d’investissement Vision Fund 2.