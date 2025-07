Tandem lève 3,2 millions d’euros pour transformer les logiciels en agents autonomes

Et si la meilleure interface n’était plus celle que l’on clique, mais celle qui agit ? C’est la thèse portée par Tandem, startup parisienne qui veut repenser l’expérience utilisateur dans les logiciels SaaS en y injectant une couche d’exécution autonome. La startup annonce une levée de fonds de 3,8 millions de dollars (environ 3,2 millions d’euros) pour déployer sa technologie auprès d’un plus grand nombre d’éditeurs et ouvrir un bureau à San Francisco.

Tandem défend l’idée de ne plus apprendre à l’utilisateur comment utiliser un produit, mais agir directement pour lui.

« Les gens n’ont pas besoin de plus d’explications. Ils ont besoin de pouvoir agir. Tandem intervient à ce moment de friction, en aidant les utilisateurs à avancer en réalisant les tâches avec ou pour eux », résume Christophe Barre, CEO et cofondateur. Un constat nourri d’expérience personnelle : « J’utilise près de 100 logiciels ou outils SaaS différents. Et j’ai toujours ressenti un écart frustrant entre ce que je voulais faire, ce que je pensais que le logiciel pouvait faire, et la façon de le faire réellement. »

Tandem propose une interface d’action persistante, via un bouton “Do it with AI”, capable d’exécuter à la place de l’utilisateur des tâches complexes comme l’intégration d’un outil, la configuration d’une fonctionnalité avancée ou le remplissage d’un formulaire. Contrairement à un assistant conversationnel, l’agent est directement embarqué dans l’interface, avec une compréhension contextuelle fine du produit.

Une réponse directe aux défis du SaaS

Les chiffres partagés par Tandem traduisent l’ampleur du problème, 64 % des nouveaux utilisateurs n’activent jamais leur compte, 40 % de churn annuel, et jusqu’à 8 % du chiffre d’affaires des éditeurs est absorbé par le support.

Plutôt que de multiplier les tutoriels, Tandem permet d’automatiser l’adoption et de réduire le coût du support. Les premiers résultats sont significatifs avec +20 % d’adoption de fonctionnalités avancées chez Aircall, +100 000 utilisateurs activés sur des options payantes chez Qonto, +20 % de taux d’activation chez Sellsy.

Pour Maxime Champoux, Head of Product chez Qonto, l’intégration de Tandem a changé la donne : « Cela infuse une dose de magie dans notre produit. Nos utilisateurs extraient davantage de valeur, et nous constatons une baisse des tickets de support. »

Une ambition transatlantique

Fondée en 2024 à Paris par CHRISTOPHE BARRE (CEO) et MANUEL DARCEMONT (CTO), avec le soutien du startup studio HEXA (ex-eFounders), déjà à l’origine de Front, Spendesk, Aircall ou Swan, Tandem a levé 3,8 millions de dollars (3,2 millions d’euros) dans un tour de SEED, mené par TRIBE CAPITAL (ARJUN SETHI, BRENDAN MOORE), avec la participation de K5 GLOBAL (KEENAN RICE), UPSIDE (KENT GOLDMAN) et plusieurs business angels. Tandem prévoit de renforcer ses équipes à Paris et San Francisco, et d’industrialiser l’intégration de ses agents IA dans l’écosystème logiciel mondial.