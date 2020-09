EdTech: Maria Schools lève 2 millions d’euros auprès de Crédit Mutuel Innovation et de business angels

Le campus d’écoles du numérique Maria Schools lève 2 millions d’euros auprès de Crédit Mutuel Innovation et de business angels. La startup basée à Paris ambitionne de lancer une plateforme d’e-learning et de créer 4 nouvelles écoles d’ici 2023.

Après avoir co-fondé l’école Lion en 2016 pour initier à l’entrepreneuriat tous ceux qui le souhaitent, Annabelle Bignon s’est associée avec Agnès Alazard pour créer un campus à part entière. Lancé en janvier 2020, le campus Maria Schools regroupe trois écoles de formation destinées aux adultes de tous âges: Lion, spécialisée dans l’entrepreneuriat, Maestro, lancé en juin dernier pour former des Product Manager, et Hero dans l’art du storytelling qui devrait voir le jour cette année. Les cours, directement dispensés par des professionnels (entrepreneurs, experts), permettent aux étudiants d’accéder à des pratiques liés au numérique comme la programmation informatique ou le marketing digital.

Préparer les individus aux «mutations continues des entreprises»

«Nous sommes convaincues que l’accélération de la transformation numérique des entreprises rend indispensable une constante adaptation humaine», commente Agnès Alazard. «Maria Schools veut répondre à cette nécessité croissante de formation en préparant les individus aux mutations continues des entreprises. Cette levée de fonds nous permet d’accélérer le déploiement de nos écoles et de développer la première plateforme d’e-learning communautaire.»

Créée chez The Family, Lion revendique près de 4 000 alumni qui forment ses élèves sur des programmes de deux à six jours. L’école forme notamment les collaborateurs de grandes sociétés comme de startups telles que Crédit Agricole, BNP, AXA, ManoMano, Heetch ou encore WeMaintain. «Le soutien de Crédit Mutuel Innovation nous rapproche des enjeux de transformation de nos clients entreprises pour concevoir les programmes qui répondent à leurs besoins concrets et en constante évolution», poursuit Agnès Alazard.

«Quand on sait que 50% des métiers actuels seront automatisés en 2050 ou que 85% des métiers effectués en 2030 n’existent pas encore, il est essentiel d’investir dans l’humain et la formation continue», renchérit Julien Coulon, Directeur Général de Crédit Mutuel Innovation.

Maria Schools : les données clés

Fondateurs : Annabelle Bignon et Agnès Alazard

Création : 2020

Siège social : Paris

Secteur : EdTech

Financement : 2 millions d’euros en septembre 2020 auprès de Crédit Mutuel Innovation et de business angels.