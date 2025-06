🇫🇷 YC Spring 2025 : le pari réussi de 10 startups françaises

Dans la promotion Spring 2025 de Y Combinator, la France s’illustre avec 10 startups fondées par des Français ont été retenues, dont une large majorité basée dans l’Hexagone au moment de leur sélection. Si les profils sont variés, une logique se dégage : celle d’une IA appliquée, verticale, conçue pour résoudre des problèmes concrets dans des secteurs souvent complexes.

Le retour de l’infrastructure, par l’IA

Blaxel avec Christophe Ploujoux, Charles Drappier, Paul Sinai, ouvre la marche. La startup construit une infrastructure cloud spécialement pensée pour l’exécution d’agents IA. Là où AWS ou Azure misent sur la puissance brute, Blaxel cherche l’optimisation fine avec mémoire persistante, orchestration parallèle, gestion dynamique du coût. Elle s’inscrit dans une tendance émergente que certains surnomment déjà le “serverless agent-native”.

Autre initiative technique, nao Labs avec Claire Gouse, vise les data teams. Sa plateforme entend moderniser l’expérience de développement pour les ingénieurs data, éditeur intelligent, autocomplétion, gestion de versions, collaboration en temps réel. Là encore, un besoin très ciblé, jusqu’ici mal couvert.

Comptabilité, audit, conformité : l’IA au service des fonctions complexes

Trois projets s’attaquent à des fonctions encore peu automatisées dans les entreprises.

Combinely créée par Tom Invernizzy, développe un copilote pour les experts-comptables, avec des outils d’automatisation et d’assistance en contexte. Pas un chatbot généraliste, mais un outil entraîné sur les workflows, documents et anomalies typiques du secteur.

Moby Analytics, co fondée par Thomas Rapilly, quant à elle, cible les auditeurs financiers. Sa plateforme repose sur des agents spécialisés, capables d’ingérer des fichiers comptables complexes et d’en extraire des alertes ou incohérences, dans un format exploitable par un cabinet d’audit.

Enfin, Probo crĂ©Ă© par Antoine Bouchardy, entend simplifier la conformitĂ© rĂ©glementaire pour les PME. Son ambition est d’offrir un tableau de bord unique oĂą suivre ses obligations, gĂ©nĂ©rer les rapports nĂ©cessaires, automatiser les procĂ©dures de documentation, dans un contexte europĂ©en oĂą la rĂ©glementation s’intensifie.

IA et santé : entre pilotage et prévention

Deux autres startups françaises du batch se positionnent sur la santé, avec des approches complémentaires.

Kaelio créée par Lucas Martial, conçoit un système d’exploitation pour les hôpitaux. Il ne s’agit pas de diagnostic, mais de pilotage des opérations : planification des soins, gestion des ressources, coordination des équipes. L’objectif est d’apporter aux établissements de santé un outil de gestion aussi fluide qu’un ERP industriel, avec une couche IA en plus.

À l’autre bout du spectre, Lucis fondée par Max Berthelot, Max Guerois, et Baptiste Debever mise sur la santé préventive. Inspirée par le modèle américain Function Health, elle propose une offre de check-ups avancés et personnalisés, centrés sur les données biologiques. L’enjeu : donner à chacun une vision proactive de son état de santé, au-delà des recommandations génériques.

Des interfaces IA conçues pour les équipes

Nomi co fondée par Ethan Safar et Swan Beaujard illustre bien cette volonté de construire des outils utiles, directement exploitables en entreprise. La startup développe un copilote pour équipes commerciales. Intégré aux appels ou aux échanges en ligne, il suggère des réponses, détecte les objections et propose des axes de relance. Un gain de temps, mais surtout une montée en compétence.

Dans un registre plus opérationnel, Flott HQ créée par Sylvanus Mahé, s’adresse aux entreprises de transport et de logistique, avec une suite d’outils de gestion adaptée à leur quotidien : tournées, coûts, suivi. Là aussi, l’IA est présente, mais à travers des fonctions d’aide à la décision discrètes et intégrées.

Sécurité et IA : anticiper les risques

Enfin, Tinfoil créée par Tanya Verma, Sacha Servan Schreiber aborde un sujet devenu stratégique avec la sécurisation des workflows IA. Sa plateforme permet de tracer les données, d’auditer les modèles utilisés, et de garantir la confidentialité des traitements. Un besoin croissant pour les entreprises qui manipulent des données sensibles, dans un contexte où l’IA ne peut plus rester une boîte noire.

Une génération pragmatique

En réunissant ces 10 startups, un constat s’impose : la France ne cherche pas à construire “le prochain ChatGPT”. Elle investit plutôt des verticales complexes, à fort enjeu métier, avec des outils taillés pour des utilisateurs professionnels. Ce pragmatisme, couplé à une forte densité de profils techniques, semble convaincre YC.

D’autant que huit de ces entreprises étaient encore basées en France au moment de leur candidature. Preuve que le niveau d’ambition international ne passe plus nécessairement par l’exil.