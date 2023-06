Comment Apple a créé un écosystème de 1,1 trillion de dollars avec l’App Store?

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

L’écosystème de l’App Store d’Apple est un cas d’école dans la création d’un écosystème de partenaires business. L’app store est devenu en 15 ans un moteur économique remarquablement puissant. En 2022, il a facilité 1,1 trillion de dollars en transactions et ventes de développeurs, selon une étude indépendante réalisée par des économistes du groupe Analysis. Cette croissance robuste et résiliente s’est produite dans le monde entier, avec plus de 90 % des transactions et des ventes revenant exclusivement aux développeurs et aux entreprises de toutes tailles — sans aucune commission versée à Apple.

En outre, une nouvelle analyse du Progressive Policy Institute révèle que l’économie des applications iOS soutient désormais plus de 4,8 millions d’emplois aux États-Unis et en Europe, avec environ 2,4 millions dans chaque région.

Croissance et diversification des sources de revenus

Les développeurs de l’App Store ont désormais plus de façons que jamais de monétiser leurs applications et de construire des entreprises prospères. En 2022, ils ont généré 910 milliards de dollars de transactions et de ventes totales grâce à la vente de biens et de services physiques, 109 milliards de dollars grâce à la publicité in-app et 104 milliards de dollars pour les biens et les services numériques. La croissance a été constante, avec une augmentation des transactions et des ventes de développeurs de 27% entre 2019 et 2020, 27% entre 2020 et 2021, et 29% entre 2021 et 2022.

Les petits développeurs ont connu un succès particulier sur l’App Store, surpassant les développeurs plus importants en augmentant leurs revenus de 71% entre 2020 et 2022. L’App Store offre aux développeurs du monde entier une plateforme de distribution mondiale qui supporte plus de 195 méthodes de paiement locales et 44 devises à travers 175 vitrines.

« Nous n’avons jamais été aussi optimistes ni aussi inspirés par l’incroyable communauté de développeurs à travers le monde. » indique Tim Cook, CEO d’Apple, « En proposant un marché sûr et fiable pour les utilisateurs, et des outils puissants qui aident les développeurs à créer de grandes applications, l’App Store a créé une incroyable opportunité économique pour les créateurs d’applications mondiales. »

L’importance de la sécurité

L’App Store a également maintenu sa réputation de marché sûr et fiable pour les utilisateurs, grâce au rigoureux processus d’examen des applications d’Apple et à des protections robustes en matière de confidentialité et de sécurité. En 2022, l’App Store a bloqué plus de 2 milliards de dollars en transactions frauduleuses et a rejeté 1,7 million de soumissions d’applications pour non-respect des normes de confidentialité, de sécurité et de qualité.

15 ans d’innovation et de croissance

Quinze ans après son lancement en 2008, l’App Store n’a jamais offert autant d’opportunités aux développeurs, ou aux utilisateurs d’Apple plus d’applications qui enrichissent leur vie. Depuis 2008, les développeurs iOS ont gagné plus de 320 milliards de dollars sur l’App Store. Les utilisateurs iOS ont téléchargé des applications plus de 370 milliards de fois de 2008 à 2022. Aujourd’hui, l’App Store offre près de 1,8 million d’applications à choisir, soit plus de 123 fois le nombre disponible à la fin de 2008.

Les développeurs ont aujourd’hui plus d’options pour monétiser leurs activités, y compris les achats in-app et les abonnements ; plus d’outils de développement, y compris plus de 40 SDKs et 250 000 API ; et des ressources éducatives comme les Apple Developer Academies, l’Entrepreneur Camp et d’autres programmes qui enseignent le codage et les compétences en développement d’entreprise.

Cet écosystème a été construit autour d’un engagement envers l’innovation, la qualité et la sécurité, créant une communauté de développeurs et de partenaires qui génèrent des bénéfices significatifs tout en offrant des expériences d’utilisateurs inégalées. Le succès de l’écosystème d’Apple prouve qu’avec le bon mélange d’innovation, de qualité et de sécurité, il est possible de générer d’importants bénéfices et de créer des opportunités économiques massives.

Quelles sont les facteurs clés de la réussite de l’AppStore?

Encouragement des talents de développement : Apple a brillamment orchestré un environnement où plus de 90% des revenus vont directement aux concepteurs d’applications, mettant en valeur la créativité et l’innovation en ne prenant aucune commission.

Diversification des sources de revenus : Apple a mis en place une structure qui permet aux développeurs de diversifier leurs sources de revenus et de prospérer, ce qui a abouti à une impressionnante somme de 910 milliards de dollars en facturations et ventes en 2022.

Création d'emplois et soutien à l'économie : L'économie des applications iOS d'Apple est une force puissante qui génère plus de 4,8 millions d'emplois aux États-Unis et en Europe.

Stimulation de la croissance et de l'innovation : Les performances de croissance remarquables des développeurs sur l'App Store témoignent du succès de ce lieu d'échange dynamique, innovant et concurrentiel.

Connectivité mondiale : L'App Store d'Apple sert de plateforme de distribution mondiale, offrant une connectivité à grande échelle avec plus de 195 méthodes de paiement locales et 44 devises à travers 175 vitrines.

Épanouissement dans de multiples catégories d'applications : Les revenus des développeurs provenant d'une variété de catégories d'applications témoignent de la capacité de l'App Store à répondre à une multitude de besoins et d'intérêts des utilisateurs.

Engagement en faveur de l'avenir numérique : Depuis son lancement en 2008, l'App Store d'Apple a continué à élargir les opportunités pour les développeurs et à investir dans l'avenir de l'économie numérique.

Mise à disposition de ressources de développement avancées : Apple fournit un ensemble complet d'outils et de ressources éducatives, permettant aux développeurs de créer des applications de haute qualité et innovantes.

Apple fournit un ensemble complet d’outils et de ressources éducatives, permettant aux développeurs de créer des applications de haute qualité et innovantes. Protection de la vie privée et de la sécurité : Apple a réussi à instaurer une confiance indéniable auprès des utilisateurs, en assurant une plateforme sûre grâce à des processus rigoureux d’examen des applications et des mécanismes de protection robustes en matière de vie privée et de sécurité.