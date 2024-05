Fidélisation de la clientèle : comment offrir une expérience d’achat plus accessible ?

Vous cherchez à tirer votre épingle du jeu dans un environnement à la concurrence rude ? En proposant à vos clients le Buy Now Pay Later (Achetez maintenant, payez plus tard) et le paiement fractionné, vous répondez à l’engouement actuel pour les solutions de paiement. Présentation de « La Solution » pour booster votre chiffre d’affaires !

Une forte attente des consommateurs.

Dans un contexte économique particulièrement compliqué, les consommateurs sont de plus en plus attentifs à leurs dépenses. Quelle que soit sa forme, le paiement différé est particulièrement apprécié, notamment pour les achats en ligne onéreux. Près de sept Français sur dix se déclarent prêts à changer d’enseigne pour bénéficier de solutions de paiement. Le Buy Now Pay Later(3) et le paiement fractionné offrent une solution concrète à cette forte attente des acheteurs. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : établi à 5 milliards d’euros en 2020, le marché français du paiement fractionné pourrait être multiplié par 6 d’ici à 2025(1). Déjà présent dans les secteurs du voyage, du high-tech, de la mode, de la beauté, de l’électroménager et bien d’autres encore, le BNPL(3) tend à se généraliser progressivement. Selon une étude du cabinet Kaleido Intelligence, ce marché serait en mesure d’atteindre les 250 milliards d’euros à l’échelle mondiale(2) !

Avec le BNPL, vous faites la différence !

L’un des leaders français du paiement fractionné, FLOA(4) propose toute une gamme de solutions efficaces permettant au commerçant de répondre aux attentes de ses clients :

Le Buy Now Pay Later(3) : il permet de décaler jusqu’à 90 jours le paiement des achats de 30 à 1 000 €.

Le paiement en 3 ou 4 fois : il fractionne en 3 ou 4 échéances le paiement des achats de 50 à 6 000 €.

Le paiement en 10 fois : il fractionne en 10 fois le paiement des achats 200 à 3 000 €.

Le paiement en 12 fois : il fractionne en 12 fois le paiement des achats.

Toutes ces solutions permettent aux consommateurs d’acheter un produit ou un service assez cher dépassant leur budget immédiatement disponible. En différant et en étalant la dépense dans le temps, elles permettent de concrétiser l’achat coup de cœur ! Si le paiement fractionné est relativement bien connu des consommateurs, le BNPL(3) reste encore peu proposé par les boutiques en ligne françaises. À ce titre, cette solution fournit un moyen efficace de se démarquer de vos compétiteurs en proposant à vos clients une expérience d’achat plus accessible. En faisant le choix de mettre en place le BNPL(3) au sein de votre enseigne, vous améliorez votre image et vous vous donnez toutes les chances d’augmenter significativement votre chiffre d’affaires. De fait, cette solution permet d’augmenter le volume de vos ventes en :

Fidélisant vos clients.

Attirant de nouveaux clients.

Réduisant le taux d’abandon de panier de vos ventes en ligne.

Le BNPL(3) et le paiement fractionné contribuent à améliorer sensiblement l’expérience d’achat de vos clients. Parce que ces fonctionnalités répondent à une aspiration profonde et durable des consommateurs, elles deviennent incontournables !