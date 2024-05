Une com ciselée pour APPLE / Audience en baisse pour BEREAL / U-Fast réinvente le diagnostic microbiologique

Avec notre partenaire Brevo, dotez vous d'une boîte à outils marketing complète pour transformer vos visiteurs en clients fidèles

BeReal, en perte de vitesse

Malgré le lancement de comptes BeReal People (pour les personnalités) et BeReal Brand (pour les marques) au 1er trimestre, l’audience de l’application française BEREAL stagne voire régresse au niveau mondial. Selon SimilarWeb, sur GooglePlay, l’app a vu son nombre de téléchargements baisser de 1,3 million en novembre 2023 à 1,1 million en avril. Pour la France, sur la même période, le nombre de téléchargements a légèrement augmenté de 139 000 à 150 400 bénéficiant de la popularité du compte du Premier ministre Gabriel Attal, d’artistes, de clubs sportifs et de médias.

BeReal a bouclé un tour de financement de série B de 60 millions de dollars fin 2022, valorisant l’entreprise à environ 600 millions de dollars, après une série A de 30 millions de dollars plus tôt la même année. Des employés de l’entreprise ont indiqué anonymement en février à la Presse que BeReal disposait d’environ 10 mois de trésorerie restante. BeReal a du mal à attirer l’intérêt des investisseurs pour une série C et le coût des serveurs réduit considérablement la marge de manoeuvre de l’entreprise. La direction a indiqué aux collaborateurs de BeReal que des offres d’acquisition avaient été faites sans plus de détail.

Nouvelles hotlines européennes de signalement DSA et DMA Depuis le 30 avril, la Commission européenne a activé 2 nouvelles plateformes en ligne destinées à des signalements. Ces plateformes concernent le règlement sur les marchés numériques (DMA) et celui sur les services numériques (DSA), permettant la transmission sécurisée et anonyme d’informations visant à dénoncer les pratiques préjudiciables des grandes entreprises du numérique. Les utilisateurs peuvent soumettre des données sous divers formats et dans toutes les langues officielles de l’UE. Cette initiative intervient alors que des enquêtes ont déjà été lancées contre des géants tels qu’Apple, Google, Meta, et AliExpress pour non-conformité avec ces règlements. U-Fast réinvente le diagnostic microbiologique Lors du SACLAY 20, un événement de pitchs organisé par START IN SACLAY, la biotech U-FAST créée en 2023 a remporté le prix de la start up coup de cœur. Créée par 3 ingénieurs en photonique de l’Institut d’Optique Graduate School, cette jeune pousse propose une solution prometteuse pour le diagnostic des infections bactériennes. Grâce à ce dispositif, le temps nécessaire pour déterminer l’antibiotique approprié est réduit de 99,5%, passant de 2 jours à seulement 15 minutes. Ce progrès permet non seulement de sauver potentiellement plus de 30 000 vies annuellement en France, mais aussi de réduire la résistance aux antibiotiques et les coûts de santé. U-Fast cible les hôpitaux, laboratoires et centres vétérinaires, vient de recevoir un soutien de La French Tech Paris-Saclay et sera présente à VivaTech. Facebook, un réseau social zombie dominé par l’IA ? Depuis quelques mois, FACEBOOK se transforme en un « internet zombie », dominé par les spams d’IA, selon le journaliste américain JASON KOEBLER. Le phénomène, amplifié par l’algorithme de recommandation de Facebook, montre que jusqu’à 30% des publications sont générées et promues par l’IA, entraînant une baisse de la qualité et de la réalité des interactions. Des recherches effectuées par l’Université de Stanford révèlent que de nombreuses pages de spam d’IA sont rapidement suivies par des milliers d’abonnés, souvent des bots, selon les analyses de CrowdTangle. Koeber note également que les contenus bizarres, comme des images altérées de célébrités ou des scènes improbables, attirent des interactions, réelles ou non, remettant en question la nature et la valeur des connexions sociales sur la plateforme. IA générative : 50% des métiers du secteur public impactés Une nouvelle étude de l’Institut National des Etudes Territoriales (INET) explore l’impact de l’IA générative pour les métiers des collectivités territoriales (avec une cartographie idoine). Selon cette analyse, environ 25% des tâches administratives pourraient être effectuées totalement ou partiellement par l’IA. Un outil de cartographie aide à préparer les collectivités aux changements significatifs dans l’organisation du travail, en identifiant les métiers les plus susceptibles d’être affectés par ces technologies. Les métiers d’accueil et d’assistant de gestion figurent parmi les plus impactés et la moitié des métiers des communes sont directement impactés par la GenAI. L’étude insiste sur la nécessité de former les personnels à ces technologies pour optimiser leur intégration et minimiser les perturbations professionnelles futures. + EN BREF

Barry McCarthy, le PDG de Peloton, démissionne alors que l’entreprise licencie environ 15 % de son personnel, soit environ 400 personnes. Il s’agit de la cinquième réduction d’effectifs depuis 2021, lorsque Peloton comptait 8 600 employés. Un chatbot mystérieux, probablement développé par OPENAI , a été observé brièvement sur un site de test, suscitant un vif intérêt parmi les experts en IA. Apparu il y a une semaine sur LMSYS, ce « GPT-2 chatbot » a montré des capacités prometteuses avant d’être retiré suite à un trafic élevé. Selon le PDG d’OpenAI, Sam Altman, ce modèle n’est pas GPT-4.5, mais pourrait représenter une évolution d’un modèle existant. Des améliorations notables incluent un meilleur raisonnement et une gestion des problèmes mathématiques, surpassant certains modèles précédents et concurrents. Les experts IA aux États-Unis spéculent sur son lancement imminent. Le Sénat a critiqué la gestion par l’État de la crise financière du groupe ATOS , leader en informatique. Après 84 auditions, une mission sénatoriale a conclu à une réaction « tardive et insuffisante » du gouvernement face à la dégringolade de l’entreprise, qui a vu sa valeur boursière chuter de 97% en 5 ans. Les sénateurs ont mis en avant une gestion chaotique après le départ de l’ex-PDG Thierry Breton en 2019, avec 6 directeurs généraux succédant en peu de temps. Une scission récente et coûteuse du groupe en 2 entités n’a pas non plus convaincu, soulignant la nécessité d’une intervention plus robuste et préventive de l’État. Les PHOTOGRAPHES de stock, déjà éprouvés par le numérique, font face à un nouveau défi avec l’IA générative. Selon Tony Northrup, photographe basé dans le Connecticut, cette technologie pourrait signer la fin de ce secteur pour les photographes qui en vivent. L’IA offre désormais des images réalistes à partir de simples textes, séduisant ainsi les clients par sa rapidité et son coût réduit. Malgré l’inquiétude des créateurs, des entreprises comme Shutterstock restent optimistes, leurs clients préférant souvent l’authenticité des vraies photos. Les géants de la photo s’adaptent en intégrant eux-mêmes des outils d’IA, tout en préservant une demande pour des images réelles. SNAPCHAT a dévoilé lors de l’événement IAB NewFronts 2024 de nouvelles fonctionnalités de réalité augmentée (AR) et d’apprentissage automatique (ML), destinées à transformer l’interaction des marques avec les utilisateurs. Grâce à l’automatisation et à l’IA, le temps de création d’essais virtuels de produits est réduit, permettant aux marques de convertir plus rapidement leurs catalogues 2D en expériences interactives. Snapchat introduit aussi des publicités AR personnalisées via une technologie d’IA générative, offrant aux marques la possibilité de créer des modèles ML uniques à partir de simples prompts textuels ou visuels.



MICROSOFT joue la discrétion ou presque. Microsoft a récemment intégré des directeurs adjoints à la sécurité de l'information au sein de ses groupes de produits, en réponse à une série d'attaques cybernétiques. Si la firme de Redmond a choisi de ne pas divulguer l'identité de ces nouveaux responsables, elle a du oublié qu'elle avait fait l'acquisition de Linked In. Sécuriser l'IA : les préconisations de l'ANSSI L'ANSSI vient de publier des recommandations de sécurité pour les systèmes d'IA générative. Privilégiant des formats de stockage sûrs comme Safetensor, l'ANSSI conseille d'éviter les formats à risque comme "pickle". Elle suggère également de limiter la mutualisation des GPU et de cloisonner rigoureusement les environnements d'IA (entraînement, déploiement, production) pour protéger les données. L'agence recommande aussi de contrôler les interactions réseau et de sécuriser les systèmes d'IA, en particulier lors des déploiements dans le cloud, en optant par exemple pour SecNumCloud. Enfin, l'agence déconseille l'apprentissage en continu dans les environnements de production, préférant des méthodes hors ligne pour réduire les risques de corruption des modèles d'IA. Cyberattaque majeure à Cannes : 61 Go de données sensibles divulguées Le 16 avril, le centre hospitalier Simone-Veil à Cannes a subi une grave cyberattaque menée par le groupe LockBit, qui a ensuite publié 61 gigaoctets de données sur le dark web après l'échec des négociations autour d'une rançon, que l'hôpital a refusé de payer. Selon le hacker éthique SaxX, des données exposées comprennent des informations très sensibles telles que des bilans de santé, des évaluations psychologiques, des cartes d'identité, des RIB et des bulletins de salaire des patients et du personnel. Cet acte de cybercriminalité a forcé l'hôpital à annuler des interventions non urgentes et à mettre hors ligne son réseau informatique, incluant 350 serveurs et 1500 postes de travail, pour contenir la menace et protéger d'autres données. La direction a confirmé l'appartenance des données publiées, déposé plainte, et informé les autorités régulatrices et de sécurité, tout en reprenant progressivement ses activités normales. Hausse préoccupante des attaques GPS Depuis Noël, la région de la mer Baltique, incluant la Suède, la Pologne, l'Allemagne, la Finlande, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, est confrontée à des attaques répétées contre les systèmes GPS. Ces perturbations, qui ont affecté des dizaines de milliers d'avions et ont forcé la compagnie Finnair à annuler ses vols vers Tartu, sont principalement dues à des brouillages et des usurpations de signal. Outre les risques pour la navigation aérienne et maritime, ces interférences pourraient menacer des infrastructures vitales et le commerce global. Des experts alertent sur la potentialité de ces attaques à devenir une forme de guerre hybride. Prudence militaire face à l'IA Générative Les branches de l'armée américaine ralentissent l'adoption de l'IA générative, mettant en lumière les défis de son intégration responsable. Selon Jacquelyn Schneider de l'Institution Hoover, les modèles linguistiques testés ont souvent suggéré l'escalade jusqu'à l'usage de l'arme nucléaire dans des simulations de guerre. Les formes antérieures d'IA sont déjà utilisées pour analyser les chaînes d'approvisionnement et les données satellitaires. Cependant, l'IA générative présente des vulnérabilités sécuritaires qui la rendent inadaptée pour des cas d'usage opérationnels, comme l'a souligné récemment l'U.S. Marine récemment. La prudence reste donc de mise, particulièrement avec les enjeux associés à la propriété des données et la complexité des décisions militaires basées sur l'IA.

SHEIN et TEMU font chuter les acteurs de l'e-commerce européen Selon une étude de Cross-Border Commerce Europe, les VENTES TRANSFRONTALIÈRES des 500 principaux acteurs européens du e-commerce ont chuté de 18 % en 2023, totalisant 50 milliards d'EUR. Cette baisse est principalement due à la concurrence de marques chinoises émergentes telles que Shein et Temu. Globalement, l'e-commerce européen a réalisé 107 milliards d'EUR de ventes transfrontalières. Parmi ces acteurs, Ikea domine le classement pour la 3e année consécutive, suivi de Zalando, H&M, Lego, Zara, Jysk (mobilier), Lidl, Décathlon, Adidas et Notino (site beauté). Ensemble, ces 10 premiers géants représentent 19 % des ventes totales du secteur. Cette situation met en évidence les défis économiques et logistiques accentués par la montée en puissance des entreprises asiatiques dans le commerce électronique.

Innovation en maintenance : Touch Sensity accélère

La start up TOUCH SENSITY, basée à Mérignac, annonce une levée de fonds de 3 millions d’EUR pour commercialiser sa technologie de surveillance de l’intégrité des structures, notamment dans les secteurs automobile, ferroviaire et aéronautique. Cette technologie permet un contrôle en temps réel des dommages aux structures sans l’utilisation de capteurs externes, facilitant ainsi une maintenance prédictive plus efficace. Le premier produit, le Sensity Smart Tank, sera lancé dans l’industrie automobile en 2024 pour surveiller les réservoirs à hydrogène, avec une extension prévue au ferroviaire en 2025. Les fonds, composés de capital-risque et de prêts, serviront également à développer des partenariats dans l’aéronautique. La levée de fonds comprend 1,75 M EUR en fonds propres auprès de ses investisseurs historiques Newfund Nouvelle-Aquitaine – Euskal Herria et NACO, fonds de co-investissement animé par M Capital Parthers, ainsi que du fonds italien LIFTT et du Suisse DAA Capital. Le solde de 1,3 M EUR est constitué de dette bancaire et de subventions de la part de Bpifrance et de la Région Nouvelle-Aquitaine.

Impulsion stratégique pour 3Deus Dynamics

3DEUS DYNAMICS, start up spécialisée dans l’impression 3D de matériaux souples via son procédé de moulage dynamique, vient de réaliser une levée de fonds de 10 millions d’EUR. Cette opération financière a vu la participation d’acteurs majeurs comme Elkem et le Conseil européen de l’Innovation (EICF), avec l’appui de la Banque européenne d’Investissement (BEI). Cette levée de fonds vise principalement à étendre la présence globale de la société, à renforcer son industrialisation sur son nouveau siège social de Rillieux-la-Pape (69), à intensifier la R&D pour élargir sa gamme de matériaux, et à intégrer des normes de qualité élevées pour les secteurs de la santé, de l’aéronautique et de la défense. Elle consolide également la stratégie de décarbonation de 3Deus, tout en renforçant sa position sur des marchés réglementés.

ACQUISITIONS:

Lunarr amplifie sa présence en cybersécurité

LUNARR, filiale du groupe Mentor spécialisée en cybersécurité, a acquis l’organisme de formation CESAR HUB à Reims, désormais rebaptisé Cesarr. Cette acquisition marque le lancement de ses activités centrées sur la formation et la sécurisation des systèmes d’information (SI). Avec l’arrivée de la directive européenne NIS, la conformité devient cruciale pour les entreprises, un créneau que Lunarr compte exploiter. Prévoyant de tripler ses effectifs à Nancy en 3 ans, Lunarr ambitionne également d’ouvrir 10 centres de formation en France. Ce développement comprend aussi un service aux entreprises pour personnaliser la sécurité des SI, offrant une analyse des risques et une feuille de route adaptée à chaque client.

LEVEES DE FONDS DANS LE MONDE:

HYUNDAI investit 475 millions de dollars dans la startup de conduite autonome MOTIONAL et prévoit448 millions de dollars supplémentaires pour acquérir 11 % des parts d’Aptiv dans la startup

MIMIC, startup qui aide les sociétés à détecter, dévier et se remettre rapidement des attaques de rançongiciels, annonce une levée de fonds initiale de 27 millions de dollars notamment auprès de Ballistic Ventures.

LAYERX, qui développe une extension de navigateur permettant aux entreprises de sécuriser leurs appareils et applications SaaS, a levé 26 millions de dollars lors d’une série A, portant son financement total à 34 millions de dollars.

ALTRUISST, qui propose une solution de gestion de patrimoine basée à Los Angeles a levé 169 millions de dollars lors d’un tour de série E dirigé par Iconiq, valorisant la startup 1,5 milliard de dollars.

FRENCHWEB VC

Fondo Ventures : Digitalisation de la Supply Chain

FONDO VENTURES, basé en Nouvelle-Aquitaine, vient d’être lancé. Il s’agit du 1er Venture Studio français dédié exclusivement à la numérisation de la Supply Chain. Avec les cofondateurs Mehdi Jabrane (Mapotempo), Frédérique Haliche (Valeo, Amazon), Gontran Boizanté (Geeers), et Manon Bouly (Octime, Woop) à la barre, ce studio vise à recruter 30 collaborateurs et à lancer 10 startups SaaS B2B dans les 5 prochaines années. Ce modèle, déjà éprouvé aux États-Unis avec des réussites comme Moderna et Zalando, promet une croissance accélérée et une réduction des risques pour les startups émergentes, avec un taux de passage du Seed en Série A de 72% contre 42% pour les entreprises classiques.

FRENCHWEB MARKET

Malgré des résultats décevants, APPLE maintient sa cotation à la hausse

Malgré des résultats décevants, APPLE maintient sa cotation à la hausse

Apple a annoncé une baisse de ses revenus de 4 % pour le deuxième trimestre, atteignant 90,75 milliards de dollars, avec un bénéfice net en recul de 2 % à 23,64 milliards de dollars.

Les revenus ont diminué dans plusieurs catégories de produits : les iPhone de 10 % à 45,96 milliards de dollars, les iPad de 17 % à 5,56 milliards de dollars, et les Wearables, Home et Accessories de 10 % à 7,91 milliards de dollars, tandis que les ventes d’ordinateurs ont augmenté de 4 % à 7,45 milliards de dollars.

Les revenus en Asie-Pacifique ont également chuté, avec une baisse notable de 8,1 % à 16,4 milliards de dollars en Chine. En revanche, les services, incluant Apple TV+ et Apple Music, ont vu une hausse de 14 % à 23,9 milliards de dollars, un record historique.

3 mois après sa sortie, le VISION PRO d’Apple ne rencontre pas le succès escompté. Initialement, Apple prévoyait vendre 900 000 unités la première année, mais a revu ses objectifs à seulement 400 000 à 450 000 pour 2024, suite à des ventes initiales de 150 000 unités durant le 1er week-end. Coté communication, Tim Cook indique que la moitié des entreprises du classement Fortune 100 ont acquis des Apple Vision Pro.

Coté développeur, Apple a modifié les conditions de sa redevance technologique de base pour l’UE, exemptant les développeurs d’applications gratuites et offrant aux entreprises générant moins de 10 millions d’euros de revenus annuels mondiaux une période d’adaptation gratuite de trois ans.

Une bonne nouvelle dans tout cela, la fonctionnalité d’historique de fibrillation auriculaire de l’Apple Watch a été approuvée par la FDA pour être utilisée dans des études cliniques, une première pour une technologie de santé digitale sous le programme MDDT de la FDA.

Enfin, et la communication financière de la firme de Cupertino est des plus efficace, en révélant un programme de rachat d’actions de 110 milliards de dollars, le plus important depuis la création de la société, l’action AAPL s’est envolé de 5% après les heures de cotation.

BITCOIN in the starting BLOCK(s)

Block annonce une hausse, au dessus des attentes, de 19 % de son chiffre d’affaires au premier trimestre, atteignant 5,96 milliards de dollars. Le bénéfice brut a également augmenté de 22 % pour s’établir à 2,09 milliards de dollars. Les profits de Square et de Cash App ont respectivement crû de 19 % et 25 %. Suite à ces résultats, l’action SQ a bondi de plus de 7 % après la clôture du marché.

Block a également annoncé son intention d’investir 10 % de son bénéfice brut provenant des produits bitcoin dans l’achat de bitcoins chaque mois ; son investissement initial de 220 millions de dollars en BTC a augmenté d’environ 160 %, atteignant 573 millions de dollars à la fin du premier trimestre 2024.

CLOUDFARE vend mieux qu’il ne communique.

Cloudflare devrait embaucher les communicants et financiers d’APPLE, malgré une augmentation de 30 % de son chiffre d’affaires au premier trimestre (378,6 millions de dollars), l’annonce d’un chiffre d’affaires pour le deuxième trimestre inférieur aux estimations, a entraîné une chute de plus de 13 % de l’action NET

COINBASE profite de l’envolée du BITCOIN

Coinbase annonce pour le premier trimestre un revenu net en hausse de 116 % sur un an, atteignant 1,59 milliard de dollars. Le bénéfice net s’élève à 1,18 milliard de dollars. Les revenus provenant des transactions opérées ont également grimpé de 99%, atteignant 935 millions de dollars.

MOUVEMENTS

BENJAMIN CORON occupe désormais le poste de directeur général chez EBRA Médias Rhône-Alpes PACA, régie publicitaire du Dauphiné Libéré. Avec Christophe Victor, il a cofondé et lancé en février 2024 la 1re édition de l’évènement Tech&Fest à Grenoble (festival où se côtoient l’industrie, la recherche, l’éducation et l’entrepreneuriat), rendez-vous très réussi de ce 1er trimestre en France. Ex-expert du volet événementiel B2B du groupe Altice pendant 10 ans, il a ensuite rejoint L’Industrie du Futur comme directeur délégué avant de prendre la direction des activités B2B du Dauphiné Libéré en 2023.

Départ de LOUIS FLEURET de la Mission French Tech où il officie comme directeur adjoint et responsable du pôle Accompagnement de la mission sous la tutelle de la Direction générale des entreprises. Ce normalien a évolué à l’Agence du numérique dès sa création auprès de son directeur Antoine Darodes de Tailly avant d’être nommé responsable des services publics à French Tech Central en 2017 (basé à Station F). Il avait rejoint la Mission French Tech en 2019 et y tenait un rôle clé depuis lors.

JEAN-MARC DUPOUY est nommé responsable de la durabilité et RSE du groupe Isoskèle, position clé pour mener des initiatives telles que la décarbonation numérique et l’écoconception. Dupouy, ancien chef de publicité chez Publicis Activ et directeur stratégies durabilité et digital chez St John’s, apportera son expérience acquise depuis 1991 pour renforcer l’engagement éthique et environnemental du groupe.

SOPHIE METZKER est nommée directrice marketing et digital chez Just Over The Top (JOTT). Elle a été précédemment vice-présidente marketing et ventes internationales chez Rémy Cointreau et directrice marketing et communication internationale chez Kenzo Fashion.

NICOLAS NAUCHE devient directeur régional France de TradeDoubler France, réseau mondial de marketing à la performance. Précédemment, il a travaillé 15 ans chez Awin Global (spécialiste du marketing d’affiliation) à différents postes de responsabilité.

ALEXANDRE VALLIN est nommé directeur général France de l’ESN argentine Globant. Auparavant responsable des ventes mondiales chez Pentalog, société acquise par Globant, Vallin a aussi fondé l’agence lyonnaise Soluti. Diplômé de l’ISIMA, il se chargera désormais de la stratégie et des opérations de Globant en France.

