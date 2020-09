FinTech: Swan lève 5 millions d’euros auprès de Creandum et Bpifrance

Swan, une plateforme de Banking-as-a-Service à destination des développeurs, lève 5 millions d’euros à l’occasion d’un tour de table mené par le fonds suédois Creandum, avec la participation de Bpifrance, via son pôle Digital Venture. Pour compléter ses services, la startup parisienne a obtenu un agrément d’établissement de monnaie électronique auprès de la Banque de France qui lui permet d’exercer dans toute l’Union Européenne.

Lancé en 2019 par Nicolas Benady, Nicolas Saison et Mathieu Breton au sein du startup studio eFounders, Swan développe une plateforme permettant aux entreprises de proposer des services bancaires à leurs clients, comme la création de comptes bancaires et la dotation d’une carte Mastercard et d’un IBAN. La startup s’adresse à de nombreux secteurs d’activité, et s’attend à voir apparaître des banques dans l’e-commerce ou les professions libérales, comme chez les dentistes ou encore les chauffeurs.

«Capter plus de part dans la chaîne de valeur»

«Il existe déjà des plateformes de Banking-as-a-Service, mais leur installation, fastidieuse, peut prendre jusqu’à 6 mois», intervient Nicolas Benady. «Swan a été conçu pour réduire drastiquement ce délai et simplifier la vie des développeurs.» Selon l’entrepreneur, les entreprises peuvent «proposer des cartes avec leur propre logo en moins de 5 minutes» via Swan.

«Pour les startups comme les grands comptes, l’intégration de services bancaires dans leur produit principal est souvent le seul moyen de capter plus de part dans la chaîne de valeur», commente Simon Schmincke, associé chez Creandum. Dans le cadre de cette levée de fonds, Swan ambitionne de se développer d’un point de vue technique et commercial.

Yousign aide les startups & fast-growing companies à bâtir la meilleure expérience de signature.

Découvrez Yousign





Swan : les données clés

Fondateurs : Nicolas Benady, Nicolas Saison et Mathieu Breton

Création : 2019

Siège social : Paris

Secteur : FinTech

Activité : plateforme de Banking-as-a-Service à destination des développeurs

Financement : 5 millions d’euros en septembre 2020 à l’occasion d’un tour de table mené par le fonds suédois Creandum, avec la participation de Bpifrance, via son pôle Digital Venture.