[FW 500] Cloud: face aux géants américains, quelle place pour les fournisseurs français?

C’est l’une des entreprises clé de l’écosystème FrenchTech. Le fournisseur de cloud Scaleway, lancé il y a une vingtaine d’années au sein du groupe Iliad, résiste malgré la domination évidente des géants américains : Amazon Web Services, Microsoft Azure et Google Cloud. À l’heure où la souveraineté des données est devenue un enjeu majeur pour la France et l’Europe, des acteurs comme OVHcloud et Scaleway se révèlent être indispensables.

« En termes de parts de marché, le premier acteur est effectivement AWS, suivi par Azure, qui revient de loin et qui les a quasiment rattrapés. Enfin, il y a Google, encore un peu plus loin. Ces trois acteurs sont dominants », explique Yann Lechelle, CEO de Scaleway. « Néanmoins, il faut bien distinguer l’adoption du cloud, sur laquelle la France à du retard, de la technologie en elle-même. Pour rappel, nous sommes l’un des seuls pays européens si ce n’est le seul à détenir deux, trois ou plus d’opérateurs cloud ».

Scaleway revendique plus de 120 000 serveurs répartis sur 6 data center, ainsi que 300 000 clients professionnels dans plus de 160 pays. Côté coulisses, l’entreprise compte environ 20 à 22% de femmes dans ses effectifs. « Au total, nous étions 200 lorsque je suis arrivé il y a 2 ans, contre 450 aujourd’hui ».

Retrouvez l’interview de Yann Lechelle, CEO de Scaleway, au micro de Richard Menneveux :