« L’Armée d’Edward » de Christophe Agnus récompensé par le prix du roman cyber

C’est l’un des pionniers de l’internet français, avec la création de l’Express en ligne et de Transfert.net un media consacré à la nouvelle économie créé en 1998, mélange de Wired et Fast Company, et qui a bien entendu été une source d’inspiration quand FrenchWeb a été créé.

C’est donc avec le plus grand plaisir que nous avons appris que Christophe a remporté la deuxième édition du prix du roman cyber récompensant des livres traitant de cybersécurité, de cyberculture ou de culture numérique pour son roman « L’Armée d’Edward » (Robert Laffont).

Le jury est composé de personnalités d’horizons variés, comme le PDG de l’éditeur Calman-Lévy Philippe Robinet, la journaliste Sophie Fay, l’universitaire enseignante en informatique Marie Duflot-Kremer ou Alex Berger, le producteur de la série « Le Bureau des Légendes ».

L’Armée d’Edward est un thriller, digne de Michael Crichton (WestWorld, Jurassic Parc), nous plonge dans une fiction très proche de la réalité, où les nouvelles technologies jouent un rôle majeur. Si l’intrigue nous emmène sans délai d’un chapitre à l’autre, elle est source de reflexion sur les enjeux sociétaux et écologiques auxquels nous avons à faire face. Vous l’aurez compris nous ne dévoilerons rien de l’intrigue passionnante et scénario ambitieux pour le futur producteur qui l’adaptera en série.

N’hésitez pas un seul instant, L’armée d’Edward, ce sont 500 pages qui une fois terminées, appellent impatiemment à une suite, pour laquelle nous donnons rendez vous à son auteur.



