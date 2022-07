[Silicon Carne] AgTech : le futur de la food

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

2021 a été une année record pour les levées de fonds dans le secteur alimentaire. Selon Crunchbase, 5 milliards de dollars ont été investis dans l’AgTech (les technologies de l’agriculture) c’est presque 2 milliards de dollars de plus qu’en 2020. Que l’on parle de conservation alimentaire, de la création d’aliments à partir de nouvelles molécules ou même de nourriture animale, c’est tout le secteur qui est en plein BOOM.

La robotique, l’impression 3D et d’hyper-personnalisation, vont prendre de plus en plus d’importance mais au-delà de la technologie, c’est un nouveau paradigme qui émerge guidé par une nouvelle conscience et des changements culturels profonds.

Cette semaine dans Silicon Carne, je vous plonge dans le futur de la Food et j’espère que vous avez l’estomac bien accroché !

Invités :