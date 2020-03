[FW500] JobTeaser : « Une démarche de réorientation se produit surtout à partir de 30 ans »

Dans l’univers du numérique, les candidats sont en position de force. Une véritable guerre des talents se met en place entre les entreprises. Une aubaine pour JobTeaser, célèbre scale-up parisienne spécialisée dans le marketing des ressources humaines et du recrutement. Elle propose notamment aux entreprises de se faire connaître auprès des jeunes étudiants en achetant de la visibilité par le biais de contenus de marques sur sa plate-forme, qui est utilisée par de nombreuses écoles et universités.

Jobteaser a levé 50 millions d’euros en juillet 2019 pour accélérer son réseau à l’international et accroître son réseau d’établissement dans le supérieur. « Nous avons recruté plus de 200 personnes en 2019 et nous avons aujourd’hui 700 établissements partenaires. Nous venons de signer nos premières universités au Moyen-Orient et en Finlande et nous envisageons d’ouvrir des bureaux dans ces zones là », affirme Adrien Ledoux, cofondateur et CEO de JobTeaser.

La plate-forme recense aujourd’hui 3 millions d’étudiants et 80 000 entreprises. « Nous sommes rentables sur la France. Nous avons prouvé notre modèle », revendique Adrien Ledoux.

Le marché de l’emploi connait de grandes mutations à travers une importante innovation dans le secteur avec l’utilisation de l’intelligence artificielle mais aussi la guerre des talents, la recherche de sens chez les candidats et une forte croissance des reconversions. JobTeaser a choisi de se concentrer sur la problématique de la réorientation pour les candidats. « Nous investissons en R&D pour innover sur la partie orientation professionnelle. Toutes nos nouveautés ont pour objectif d’aider les jeunes talents dans leur orientation. l’orientation. La démarche de réorientation se produit surtout à partir de 30 ans », met en avant Adrien Ledoux, CEO de JobTeaser.

Retrouvez l’interview complète d’Adrien Ledoux, CEO et cofondateur de Jobteaser :Listen to « [FW500] JobTeaser : « La démarche de réorientation se produit surtout à partir de 30 ans » » on Spreaker.

DECODE Business sur Spotify, Nous vous invitons à vous abonner gratuitement à l’émissionsur Apple Podcast Deezer , ou tout autre service de podcast qui nous distribue.

Découvrez les autres émissions de Decode Media