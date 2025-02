IA et abonnements telecom : le duo gagnant pour massifier l’usage de l’IA

L’intégration de l’IA générative dans les offres des opérateurs télécoms s’inscrit dans une logique de distribution massive et de monétisation progressive de ces services, à l’image des accords conclus entre les plateformes de streaming, il y a quelques années. En offrant un accès privilégié à leurs abonnés, Free, Orange et Bouygues Telecom deviennent des relais stratégiques pour les acteurs de l’IA.

Pour Mistral AI, Perplexity et OpenAI être intégré dans l’offre des acteurs télécoms est l’un des meilleurs moyen pour accélérer leur adoption et toucher un bassin de plus de 70 millions d’utilisateurs potentiels en France.

Ainsi depuis lundi, Free inclut 12 mois gratuits du Chat Pro de Mistral AI pour ses abonnés mobiles, accélérant son adoption grand public. Le Chat Pro propose recherches et messages illimités, une rapidité accrue avec Flash Answers, et bientôt Memories, un module de personnalisation avancé. Après un an, l’abonnement passera à 17,99 €/mois. Un coup double pour le fondateur d’Iliad, qui est par ailleurs l’un des actionnaires de Mistral.

De son coté, Orange adopte une approche plus sélective. L’opérateur propose l’option payante du Chat Pro et se concentre dans un premier temps sur le marché B2B en intégrant un modèle de Mistral AI dans son offre Live Intelligence, lancée en novembre.

Bouygues Telecom suit pour sa part l’exemple de Free avec une offre gratuite, mais a choisi la solution de la startup américaine Perplexity . L’opérateur offre à tous ses abonnés un an d’accès à Perplexity Pro, un assistant IA couplé à un moteur de recherche avancé, habituellement facturé 19 €/mois.