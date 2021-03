Jeux vidéo: le marché britannique a atteint les 7 milliards de livres en 2020, un record

Le marché des jeux vidéo au Royaume-Uni a atteint le montant record de 7 milliards de livres en 2020, dopé par les confinements face à la crise sanitaire, au profit de tous les supports, consoles, PC et smartphones. Il s’agit d’un bond de 30% par rapport à 2019, ce qui permet de dépasser largement le précédent record de 2018, révèle vendredi un rapport de l’association du secteur britannique, l’Ukie.

La tendance au Royaume-Uni a été la même qu’aux États-Unis ou en France par exemple où 2020 a été une année de tous les sommets. Le chiffre d’affaires tirés des ventes de jeux, qu’ils soient en ligne ou non, a progressé de 18% à 4,55 milliards de livres, porté notamment par le jeu de simulation Animal Crossing: New Horizons, sorti sur Nintendo au moment du premier confinement. Celui des supports a lui connu une année record, les joueurs s’équipant de nouvelles consoles et accessoires, notamment de réalité virtuelle, avec au total une flambée de 60,8% à 2,26 milliards.

Les consoles ont connu la croissance la plus forte, grâce au succès de la Switch (Nintendo) et en fin d’année à l’arrivée de la nouvelle génération des consoles Sony (PlayStation 5) et Microsoft (Xbox Series). Enfin, les ventes de produits dérivés ont progressé de 32,6% à 199 millions de livres, ralenties par l’absence d’événements et de salons en raison des restrictions sanitaires.