La ministre des Armées annonce un fonds de 200 millions d’euros pour l’innovation de défense

La ministre des Armées Florence Parly a annoncé mardi le lancement d’ici fin 2020 d’un fonds d’investissement pour l’innovation de défense doté de 200 millions d’euros, pour aider des start up et PME à développer « des technologies potentiellement stratégiques ». Ce fonds, baptisé «Definnov», «verra le jour d’ici la fin de l’année, en coopération avec BpiFrance» et « sera dédié au développement de technologies duales (applications civiles et militaires, ndr) et transversales », a souligné la ministre à Lorient, après avoir visité le laboratoire d’innovation des fusiliers marins et commandos de la Marine (Fuscolab).

« Via Definnov, le ministère des Armées cherche à soutenir quelques sociétés bien choisies qui porteront des technologies potentiellement stratégiques pour l’avenir de la défense nationale », a-t-elle fait valoir, en rappelant que l’innovation de défense constituait l’une des priorités de son ministère. La loi de programmation militaire 2019-2025 prévoit d’augmenter de 25% les crédits consacrés à l’innovation pour atteindre 1 milliard d’euros en 2022, contre 730 millions d’euros en 2018. Pour l’année 2020, ces crédits s’élèvent à 820 millions d’euros.

« En 2019, 32 projets ont été soutenus par l’Agence de l’innovation de défense, 218 projets de recherche ont été lancés, 69 projets RAPID (régime d’appui pour l’innovation duale) ont été labellisés et 128 thèses de doctorat ont été financées », a détaillé Mme Parly. Et « nous devons poursuivre notre investissement dans les technologies de rupture », a commenté la ministre en évoquant notamment « les planeurs hypersoniques capables de parcourir 100 kilomètres en une seule minute, les armes à énergie dirigée, ces armes capables de perturber, neutraliser voire détruire un équipement ciblé à distance sans projectile (…) ou encore les technologies quantiques ».