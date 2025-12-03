Connaissez-vous la Mathematical Superintelligence ?

Parmi les pistes poursuivies dans l’IA, une approche gagne en importance, celle de la Mathematical Superintelligence (MSI). Elle part du constat que les modèles actuels sont très performants pour prédire du texte, mais beaucoup moins lorsqu’il faut raisonner de manière fiable. Ils peuvent produire des réponses cohérentes en apparence, mais erronées dans les faits. La MSI propose d’y répondre en revenant à la base même de la pensée structurée : les mathématiques et la logique.

La clé est là, une IA MSI ne se contente pas de deviner une suite de mots, elle déroule un raisonnement pas à pas, comme le ferait un mathématicien, puis vérifie chaque étape selon des règles formelles. Si une transition est incorrecte, le modèle ne passe pas à la suite. Ce mécanisme tranche avec les modèles probabilistes, qui cherchent la réponse “la plus probable” mais ne garantissent ni sa validité ni la cohérence des étapes intermédiaires.

Pour rendre cela possible, la Mathematical Superintelligence s’appuie sur un outil longtemps réservé aux laboratoires, à savoir les assistants de preuve. Lean4, Coq ou Isabelle permettent de vérifier automatiquement qu’un raisonnement est juste. Dans l’approche MSI, ces assistants encadrent le modèle, empêchent les erreurs de logique et garantissent que chaque conclusion découle réellement d’un ensemble de règles mathématiques.

Cette démarche répond au un besoin de faire face au problème des hallucinations, ces réponses fausses mais convaincantes, qui restent un problème majeur des LLMs. Dans de nombreux secteurs, elles sont rédhibitoires : ingénierie, finance quantitative, développement logiciel critique, recherche scientifique, cybersécurité. Pour ces usages, une IA doit produire non seulement un résultat, mais aussi la preuve que ce résultat est correct. La Mathematical Superintelligence veut précisément offrir cette garantie.

Les premiers exemples industriels apparaissent, notamment aux États-Unis avec notamment Harmonic, basé à Palo Alto, qui illustre cette nouvelle catégorie de modèles. Son système Aristotle a atteint un niveau médaille d’or aux Olympiades internationales de mathématiques, en proposant des solutions entièrement vérifiées via Lean4. Cela montre que l’IA peut dépasser la simple prédiction pour entrer dans un espace où elle structure, démontre et valide son propre raisonnement.

En Europe, plusieurs jeunes entreprises travaillent sur les briques nécessaires à cette transition : raisonnement hybride, logique modulaire, architectures neurosymboliques. L’Europe dispose d’un socle académique puissant dans la logique formelle et pourrait jouer un rôle clé dans la normalisation et l’adoption industrielle de ce type de modèles, en particulier dans les secteurs où la conformité et la vérifiabilité sont décisives.

La Mathematical Superintelligence transforme l’IA d’un outil de génération en un outil de démonstration. Dans un contexte où la confiance dans les modèles devient un enjeu stratégique, elle ouvre la voie à une IA capable d’expliquer et de prouver.

Quelques startups à suivre

– Harmonic (États-Unis) : pionnier de la MSI avec son modèle Aristotle vérifié via Lean4.

– Astut (Royaume-Uni) : spin-out d’Oxford, IA de raisonnement explicable et robuste.

– ExtensityAI (Autriche) : architectures neurosymboliques pour reasoning et déductions.

– SynaLinks (France) : frameworks logiques appliqués aux LLMs pour un raisonnement contrôlé.

– Xyla (États-Unis, fondateur européen) : systèmes hybrides mêlant logique et réseaux neuronaux.