Yann LeCun quitte Meta, et lance sa startup dans l’Advanced Machine Intelligence (AMI)

C’est désormais officiel, Yann LeCun met fin à douze années chez Meta et lance une entreprise dédiée à l’Advanced Machine Intelligence (AMI). L’annonce confirme les rumeurs où le chercheur n’était plus aligné avec la stratégie IA du groupe, désormais recentrée sur les LLM et les assistants commerciaux.

Son départ clôt une période où le fondateur de FAIR incarnait le long terme, dans une société qui a du s’inscrire dans une posture plus réactive face à OpenAI et consorts. Les tensions se sont exacerbées lorsque Meta a créé son nouveau pôle IA cet été, et choisi de recruter Alexandr Wang plutôt que de confier le rôle à LeCun. Sa présence publique, après les critiques entourant Llama 4, aurait été souhaitée en interne, celui çi n’étant plus perçu comme un évangélisateur de la stratégie du groupe.

Yann LeCun quittera Meta à la fin de l’année et va créer une startup poursuivant les travaux menés sur les systèmes capables de comprendre le monde physique, de manipuler une mémoire persistante et de planifier des séquences complexes d’actions. AMI n’est pas un prolongement des LLM mais une alternative conceptuelle, fondée sur les modèles du monde, l’apprentissage auto-supervisé multimodal et la prédiction physique. Yann LeCun considère cette voie comme la prochaine rupture scientifique.

Meta a confirmé qu’elle sera partenaire de la société, avec un accès privilégié aux innovations qui y seront développé.