La startup Paige lève 45 millions de dollars pour développer sa solution de dépistage et d’analyse du cancer

Paige, startup spécialisée dans le dépistage et l’analyse du cancer via l’intelligence artificielle, lève 45 millions de dollars en série B auprès notamment de Healthcare Venture Partners, avec la participation de Breyer Capital et Kenan Turnacioglu. La startup new-yorkaise avait levé 25 millions de dollars en 2018 à l’occasion d’une série A.

Lancé en 2018 par David Klimstra, Norman Selby et Thomas Fuchs, Paige (acronyme de Pathology AI Guidance Engine) développe une solution de cartographie du cancer dans le but de mieux cerner l’évolution de la maladie et effectuer de meilleurs diagnostics. La startup se concentre principalement sur les cancers du sein et de la prostate.

Commercialiser sa solution

Cette levée de fonds doit permettre à Paige de développer sa technologie dans la recherche de biomarqueurs et d’améliorer ses diagnostics via sa banque de données (elle compte 1,2 millions d’images ainsi que des données génomiques) analysée par des algorithmes. La startup ambitionne également de commercialiser sa solution, bien qu’aucune date n’ait encore été mentionnée.

Présente en Amérique, Paige souhaite commercialiser sa solution en Europe et a dans ce cadre déjà obtenu le marquage CE. Sur le même marché, on retrouve la startup américaine Enlitic, qui a levé 25 millions de dollars le mois dernier pour détecter les premiers signes de cancer via l’IA. En France, la startup Therapixel a levé cette année 5 millions d’euros pour améliorer le dépistage du cancer du sein.

Paige: les données clés

Fondateurs: David Klimstra, Norman Selby et Thomas Fuchs

Création: 2018

Siège social: New York

Secteur: MedTech

Activité: dépistage et analyse du cancer via l’intelligence artificielle

Concurrents: Enlitic, Therapixel

Financement : 45 millions de dollars en série B auprès de notamment Healthcare Venture Partners, avec la participation de Breyer Capital et Kenan Turnacioglu.