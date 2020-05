La stratégie de services d’Apple rapporte ses fruits pendant le confinement

L’explosion de la demande de musique en ligne et de visioconférence avec le confinement a permis à Apple d’enregistrer des résultats meilleurs qu’attendu au deuxième trimestre, malgré un bénéfice net en légère baisse. « Apple a progressé sur le trimestre, grâce à un record absolu dans les services et un record trimestriel pour les accessoires connectés », comme les écouteurs Airpod et l’Apple Watch, malgré l’impact du Covid-19, a déclaré Tim Cook, PDG d’Apple, dans un communiqué publié jeudi. « Dans cet environnement difficile, nos utilisateurs dépendent des produits Apple pour rester connectés, informés, créatifs et productifs », a-t-il ajouté.

Le chiffre d’affaires sur le trimestre s’élève à 58,3 milliards de dollars, en hausse de 1% par rapport au deuxième trimestre de l’an passé. C’est mieux que les 54,54 milliards attendus par les analystes. Le bénéfice par action ajusté, référence en Amérique du Nord, ressort à 2,55 dollars (+4%), quand les analystes attendaient 2,26 dollars. En revanche, le bénéfice net n’atteint que 11,2 milliards de dollars, contre 11,5 milliards à la même période l’an passé. Apple avait suspendu ses prévisions pour l’année et n’en émettra pas de nouvelles à ce stade.

Le conseil d’administration vient par ailleurs d’autoriser une hausse de 50 milliards de dollars de l’actuel programme de rachat d’actions. A Wall Street, Apple était sanctionné dans les échanges électroniques d’après la clôture de la Bourse: l’action perdait 2,57% vers 19H00 (23H00 GMT). « Amazon dépense tous les bénéfices du prochain trimestre dans la lutte contre le Covid-19. Apple a tellement d’argent qu’il rachète ses actions et augmente son dividende. C’est vraiment mauvais, Apple », a commenté Avi Greengart, consultant de Techsponential.

Doubler le chiffre d’affaires «pour les services de l’exercice 2016»

Le confinement, d’abord en Chine puis dans une vaste partie du monde à partir de mars, a fait exploser la demande pour les services numériques d’Apple, qu’il s’agisse de musique en streaming ou de visioconférence. « Alors que les gens passaient plus de temps sur leur téléphone car ils étaient coincés chez eux, ils dépensaient clairement plus d’argent dans l’App Store », selon Yoram Wurmser, analyste pour eMarketer, précisant que les services « ont augmenté de 17% en glissement annuel ». « Notre investissement de longue date dans une stratégie de services paie. (…) Nous prévoyons d’atteindre en 2020 notre objectif de longue date de doubler notre chiffre d’affaires pour les services de l’exercice 2016 », s’est réjoui Tim Cook lors d’une conférence téléphonique.

Et Apple n’a jamais eu autant d’appareils en utilisation dans le monde. La marque à la pomme vient d’étendre ses services, et notamment Apple Music à 52 nouveaux pays. Ces nouveaux services ne concernent pas les résultats du deuxième trimestre, ni son nouvel iPhone à 399 dollars, lancé mi-avril. L’application lancée par Apple aux Etats-Unis avec les centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) pour permettre au grand public de déterminer la marche à suivre en cas de symptômes du Covid-19 a été téléchargée « près de deux millions de fois », a dit Tim Cook.

Apple va également travailler avec Google au suivi numérique des individus ayant été à proximité des personnes infectées. En Chine, où les mesures de confinement ont précédé celles prises dans la majeure partie des régions du monde, Apple a rouvert ses magasin « de manière échelonnée, sur 30 jours environ jusqu’à la mi-mars », a précisé Tim Cook, soulignant que « du point de vue de la demande, nous avons constaté une amélioration en mars par rapport à février », puis « une nouvelle amélioration en avril par rapport à mars ».