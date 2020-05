StopCovid: le gouvernement espère voir l’application prête à la fin du mois

La porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye a affirmé dimanche avoir « bon espoir » que l’application controversée de suivi numérique (traçage) StopCovid soit prête fin mai, début juin. Le ministre de la Santé Olivier Véran avait confirmé samedi que StopCovid ne serait pas « disponible » le 11 mai et que si elle « devait voir le jour (…) il y aurait un débat spécifique au Parlement ».

« J’ai bon espoir pour que d’un point de vue technique (StopCovid) soit prête à la fin du mois de mai ou au début du mois de juin », a déclaré la représentante du gouvernement sur France Inter/Le Monde/France Télévisions. « Ensuite nous aurons un débat » qui est « légitime » au Parlement « parce qu’il y a évidemment des inquiétudes, des questionnements sur le respect des libertés publiques », a ajouté Mme Ndiaye.

La porte-parole a rappelé que cette application pouvait être « utile » en « complément des enquêtes sanitaires qui seront menées par les brigades sanitaires pour remonter les chaînes de contamination ». « Quand vous êtes en contact dans le métro ou dans un commerce avec quelqu’un que vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas donner son nom » aux enquêteurs sanitaires, a-t-elle expliqué.

Cette application, « qui ne fait pas de la géolocalisation », permet « à travers le bluetooth de savoir avec qui vous avez été en contact de manière rapprochée, à une courte distance et pendant un certain temps », a développé Mme Ndiaye. Les acteurs clé du projet, Orange et Capgemini, avaient indiqué jeudi que l’application devrait être prête pour la deuxième quinzaine de mai.