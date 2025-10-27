Le “bid leveling”, talon d’Achille du BTP, Belidor.ai lève des fonds pour faire gagner des semaines aux entreprises générales

Dans le secteur du bâtiment, le processus de préconstruction concentre une part considérable du temps, des coûts et des erreurs potentielles. Parmi ces étapes, le “bid leveling”, comparaison des offres de sous-traitants pour un même projet, demeure l’un des goulets d’étranglement les plus persistants. Chaque mois, des équipes entières d’entreprises générales y consacrent jusqu’à une semaine complète pour harmoniser des devis disparates, aligner les lignes de coûts et vérifier les cohérences techniques.

C’est précisément cette tâche chronophage que la jeune société Belidor veut automatiser. Fondée il y a six mois, la startup a développé une plateforme d’intelligence artificielle capable de transformer des centaines de documents hétérogènes (devis, plans, feuilles de coûts) en données structurées et comparables. L’objectif est de ramener un travail d’une semaine à quelques heures, sans perdre la précision des analyses.

« Le savoir du chantier vit dans la tête des conducteurs de travaux. Nous voulons le rendre accessible, exploitable et transmissible à chaque équipe », expliquent les fondateurs de la startup. L’outil s’appuie sur une IA dite “native”, conçue dès l’origine pour le BTP, qui apprend des projets antérieurs afin d’améliorer continuellement la qualité des comparaisons et la pertinence des décisions.

Au-delà de ce premier cas d’usage, la société ambitionne d’étendre son approche à l’ensemble de la préconstruction. Son concept de “prompt-to-building” illustre cette vision qui est de permettre à une organisation de formuler un besoin, un nouveau bâtiment, une extension, une reconstruction, et de voir en quelques jours les plans validés, les matériaux identifiés et les équipes prêtes à construire. Une idée encore lointaine, mais qui traduit une mutation profonde de la chaîne de valeur du BTP, longtemps restée réfractaire à la productivité numérique.

Belidor annonce avoir levée 3,1 millions de dollars, soit environ 2,64 millions d’euros, lors d’un tour pre-seed mené par Angular Ventures et Max Ventures, avec la participation d’Entrepreneurs First, Transpose Platform et de plusieurs business angels, dont Playfair Capital. La société, dirigée par Marc Anthony Apicella et son cofondateur, développe aujourd’hui son équipe technique à Paris et cible le marché américain des entreprises générales, de l’Utah à New York.